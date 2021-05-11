من مقر بيونتيك.. ميركل تشجع المترددين على التطعيم!

زارت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الخميس (19 أغسطس/آب 2021) مصنعشركة بيونتيك المصنعة للقاحات كورونا في مدينة ماربورغ بولاية هيسن. وقالت ميركل إن بيونتيك علامة تجارية لألمانيا" وعندما نرى المنتجات، فإنها لا تبدو على مثل هذا النحو المذهل، لكن تأثيرها مذهل".

وأضافت ميركل أن بيونتيك عثرت على مخرج سريع من الجائحة بناء على عقود من البحث " وهذا يؤكد لي أننا يجب أن نستثمر بحق في العلوم والأبحاث".

ووجهت ميركل حديثها مجددا للأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم:" لقد عانينا قلة كميات اللقاحات على مدار شهور، ونحن الآن في وضع استثنائي تماما، وهناك الكثير من دول العالم ليست مثلنا في امتلاكنا لكمية كافية من اللقاح وفي قدرتنا على حماية أنفسنا، وقدرتنا على حماية آخرين أيضا، وقد اتضحت أهمية مثل هذا اللقاح مرة أخرى بالذات في ظل ارتفاع أعداد الإصابات".

وكانت ميركل زارت في وقت سابق من اليوم متحفين في مدينة غيسن، وهما متحف ليبيغ في المعمل التاريخي للكيميائي يوستوس ليبيغ (1873-1803) ومتحف علوم الرياضيات "ماتيماتيكوم" المجاور. وقالت في غيسن إن "البحث الجيد والفن التجريبي الرفيع والقدرة على الابتكار هذه الأمور جنبا إلى جنب مع التطبيق هي بالأساس ما صنع ازدهارنا ويجب ألا نغفل هذا".

وأضافت ميركل أن الزيارة في مدينة غيسن تمثل بداية عدة رحلات ستدور خلال الأيام المقبلة حول العلوم الطبيعية وتطبيقاتها وبالذات في مجال الطب.

يشار إلى أن ميركل نفسها حاصلة على درجة الدكتوراه في الفيزياء، كما أن زوجها يواخيم زاور يعد من المتخصصين الناجحين في مجال الكيمياء الكمية.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ)