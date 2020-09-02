 من مستشفى شاريتيه.. نافالني يطمئن محبيه ويؤكد تحسن حالته | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.09.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

من مستشفى شاريتيه.. نافالني يطمئن محبيه ويؤكد تحسن حالته

نشر المعارض الروسي أليكسي نافالني صورة له من مستشفى شاريتيه البرليني، جالساً في السرير وهو محاط بأسرته، مع رسالة مفادها أنه أصبح الآن قادراً على التنفس من دون أجهزة، فيما قالت متحدثة باسمه إنه ينوي العودة إلى روسيا.

نافالني ينشر صورة له من مستشفى شاريتيه إلى جانب زوجته.

نافالني ينشر صورة له من مستشفى شاريتيه إلى جانب زوجته.

نشر المعارض الروسي أليكسي نافالني الثلاثاء (15 سبتمبر/ أيلول 2020) صورة له عبر إنستغرام مرفوقة برسالةً يقول فيها إنه تمكّن من التنفّس من دون جهاز طوال نهار. وذلك في أول منشور له منذ تأكيد ألمانيا تعرضه للتسميم في أواخر آب/ أغسطس الماضي،في مواجهة نفي روسي قوي.  

وكتب نافالني عبر حسابه على موقع إنستغرام: "لا أستطيع أن أقوم بأي شيء تقريباً، لكن أمس (الاثنين) تمكنت من التنفس بمفردي طوال نهار"، وأضاف إلى ذلك صورة له فاتحاً عينيه وجالساً على سريره في المستشفى في برلين وإلى جانبه زوجته. وأضاف مازحاً، "لقد أعجبني الأمر (التنفس من دون أجهزة)، إنها عملية مذهلة ويستهين بها كثيرون. أنا أوصي بها". وقال لمتابعيه "اشتقت لكم". ويأتي هذا بعد أسبوع على استيقاظه من غيبوبة اصطناعية مستحدثة طبياً.

Instagram Screenshot Alexej Nawalny Foto aus dem Krankenhaus neu (Instagram/Navalny)

وأعلن مستشفى شاريتيه أمس الاثنين أن المعارض الأبرز للكرملين الذي وقع ضحية تسميم وفق المختبرات الألمانية في العشرين من آب/ أغسطس في سيبيريا، بات بإمكانه "التخلي تماما عن التنفس الاصطناعي". وأضاف المستشفى البرليني أن حالة نافالني تواصل التحسن، مشيراً إلى أنه يُجرى تحفيزه بشكل متزايد على الحركة.

اقرأ أيضا:تسميم نافالني.. تحذيرات في ألمانيا من وقف مشروع "نورد ستريم 2"

من جهتها، صرحت المتحدثة باسم المعارض الروسي نيته العودة إلى بلاده. ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الثلاثاء عن المتحدثة كيرا يارميش، القول في رسالة نصية: "لم يتم التفكير أبداً في خيار آخر... ولم نناقش خططاً محددة حتى الآن".

اقرأ أيضا: تسميم نافالني.. سفير ألمانيا "يفتح كل الأوراق" في الخارجية الروسية

يذكر أن مختبراً عسكريّاً ألمانيّاً خلص في الثالث من أيلول/ سبتمبر الجاري إلى أن نافالني البالغ من العمر 44 عاماً تعرّض للتسميم عبر غاز الأعصاب نوفيتشوك، وهو الأمر الذي تنفيه موسكو، فيما أكدت أمس مختبرات فرنسية وسويدية الاستنتاجات الألمانية بشأن تسميم نافالني.

روسيا "منفتحة"

في المقابل، أكدت روسيا الثلاثاء أنها منفتحة لتوضيح ما حدث لأكبر خصوم الرئيس فلاديمير بوتين. وأعلن المتحدث باسم الكرملين إن الجميع سيكونون سعداء إذا تعافى نافالني، مشدداً بأنه حرّ في العودة إلى روسيا من ألمانيا. لكنه أضاف أن موسكو لا تفهم لماذا لم تتمكن من إجراء فحص طبي له في حين تمكنت معامل فرنسية وسويدية من ذلك.

و.ب/ ع.غ (د ب أ، أ ف ب)

 

مواضيع ذات صلة

Russland Moskau | Alexej Nawalny, Oppositionspolitiker

تسميم المعارض الروسي نافالني.. غضب عارم على ضفتي الأطلسي 02.09.2020

قلق واستهجان وإدانة ومطالبة بقول الحقيقة. تلك بعض المواقف الغربية: الأوروبية والأميركية، في رد فعل سريع على إعلان ألمانيا ثبوت تعرض المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني للتسميم بغاز أعصاب من نوع نوفيتشوك.

Deutschland Berliner Charite

روسيا تطلب المشاركة في تحقيق "تسميم" نافالني.. وألمانيا ترّد 11.09.2020

أعربت روسيا عن رغبتها في حضور فريق لها خلال التحقيق الألماني الذي يُجرى لزعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني، بعد تحسن حالته الصحية، وردّت برلين على الطلب الروسي وكثفت تدابيرها لتأمين الأدلّة.

Russland Alexej Nawalny

هل تم تسميم المعارض الروسي نافالني بمادة "نوفيتشوك"؟ 25.08.2020

كشف تقرير الأطباء المشرفين على علاج أليكسي نافالني ببرلين، أنه من المحتمل أن يكون المعارض الروسي قد تعرض للتسمم بمادة تتكون من مثبطات "الكولينستريز" كمادة "نوفيتشوك" السامة. فكيف تؤثر على الجسم وكيف تعالج؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  