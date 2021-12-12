من مخلفات الحرب.. الشرطة الألمانية تبطل مفعول قنبلة كبيرة ببرلين

أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية مساء اليوم الأحد (12 ديسمبر/ كانون الأول 2021) نجاحها في إبطال مفعول قنبلة عملاقة من الحرب العالمية الثانية تزن 250 كيلوغراماً في حي غيزوندبرونين بالعاصمة برلين.

وأضاف المتحدث أن العملية انتهت وإنهاء تطويق المنطقة التي تم العثور فيها على القنبلة، وقال إنه تم نقل القنبلة من المنطقة وإن بإمكان السكان العودة إلى منازلهم الآن.

وتولى خبراء المتفجرات في الشرطة إبطال مفعول القنبلة. وكان إخلاء المنطقة قد تأخر على نحو ملحوظ حيث ذكرت الشرطة أن إجلاء الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو المصابين بأمراض خطيرة استغرق وقتاً طويلاً، كما أن الشرطة كانت مضطرة إلى إقناع بعض السكان بضرورة مغادرة منازلهم.

أُكتشفت القنبلة التي تعود للحرب العالمية الثانية في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في المنطقة التي يوجد بها المستشفى اليهودي

وكانت متحدثة باسم الشرطة قد أعلنت في وقت سابق تطويق دائرة بنصف قطر 500 متر حول القنبلة والشروع في نقل أشخاص موجودين داخل هذه الدائرة التي يقع بها المستشفى اليهودي في برلين- غيزوندبرونين.

وأضافت المتحدثة أن إجمالي 400 فرد شرطة ينتقلون من مسكن لآخر للتأكد من أن جميع السكان قد غادروا منازلهم، موضحة أن نحو 15 ألف شخص تأثروا بتلك الإجراءات الأمنية.

وكان قد تم اكتشاف القنبلة في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في المنطقة التي يوجد بها المستشفى اليهودي.

وكانت السلطات قد فرضت قيوداً على حركة المرور في جميع أنحاء المنطقة، كما تم في الوقت تعليق خدمات مترو الأنفاق والترام أثناء العملية.

ع.غ/ ع.ش (د ب أ)