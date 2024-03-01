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مجتمع

من لاجئ إلى عُمدة - ريان الشبل

٢٩ مارس ٢٠٢٤

وصل ريان الشبل إلى ألمانيا فارًا من سورية في عام 2015، وهو الآن عمدة لقرية ألمانية. كان هروبه دراماتيكيا، فعند وصوله إلى ألمانيا لم يكن يعرف أي كلمة ألمانية. كيف استطاع إنجاز هذا النجاح المهني المدهش؟

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في عام 2015 وصل ريان الشبل إلى ألمانيا هربًا من الخدمة العسكرية في سورية. تعلّم اللغة الألمانية وتلقى تدريبًا كموظف إداري متخصص، ثم حصل على الجنسية الألمانية. في بداية أبريل عام 2023 انتُخب كعمدة لقرية أوستلسهايم في جنوب ألمانيا وكان عمره 29 عامًا. أثار انتخابه اهتماماً دولياً وتلقى نحو 100 طلب لإجراء مقابلات إعلامية وصحفية معه. بما في ذلك قناة بي بي سي. بعد عمله لمدة سبع سنوات كموظف إداري في بلدية ألتنغشتيت المجاورة، قرّر ترشيح نفسه كعمدة لقرية أوستلسهايم. فاز بالأغلبية المطلقة بنسبة 55,41 بالمئة من أصوات الناخبين. يتتبّع الفيلم الوثائقي هروب ريان الشبل وصعوده السياسي.

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