من لاجئة إلى طاهية نجمة: فيكتوار غولوبي

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بدأت من الصفر وأصبحت من نجوم عالم الطهي. ما يبدو وكأنه حكاية خرافية، أصبح في الواقع حقيقة مع فيكتوار غولوبي. فكيف تمكنت من إثبات نفسها كأفضل طاهية سوداء البشرة في إيطاليا، بلاد الذواقة؟
يأخذ موضوع سياسة وبرامج الاندماج حيزا من النقاش السياسي والاجتماعي في إيطاليا، في ما يتعلق باللاجئين وطالبي اللجوء المقيمين هناك. وتقوم منظمات غير حكومية بملء ذلك الفراغ من خلال برامج تعنى بدعم اللاجئين قانونيا وتعليميا.
خطوة تاريخية أقدمت عليها ألمانيا بتقديم اعتذار لناميبيا عن الإبادة الجماعية التي تعرض لها شعبا هيريرو وناما إبان الحقبة الاستعمارية لهذا البلد الجنوب أفريقي. فهل سيكون للمصالحة الألمانية الناميبية أصداء في شمال أفريقيا؟
قبل سنوات لم تترك الحرب في سوريا أمام أستون من خيار سوى الهرب، عابراً البحر في رحلة محفوفة بالمخاطر للوصول إلى أوروبا. أما اليوم، فصار واحدا من المنقذين البحريين على متن سفينة أوشن فايكنغ.
مئات الآلاف يهربون من أوكرانيا وهناك توقعات بأن يضطر ملايين الأوكرانيين للنزوح داخل وخارج البلاد. لكن كيف سيتم استقبال اللاجئين من أوكرانيا والتعامل معهم في ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى؟
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