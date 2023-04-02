 من لاجئة إلى طاهية نجمة: فيكتوار غولوبي | يوروماكس | DW | 09.04.2023

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يوروماكس

من لاجئة إلى طاهية نجمة: فيكتوار غولوبي

بدأت من الصفر وأصبحت من نجوم عالم الطهي. ما يبدو وكأنه حكاية خرافية، أصبح في الواقع حقيقة مع فيكتوار غولوبي. فكيف تمكنت من إثبات نفسها كأفضل طاهية سوداء البشرة في إيطاليا، بلاد الذواقة؟

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