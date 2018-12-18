 من ″فرق الموت″ إلى حقن الأنسولين.. حكاية لاجئ مرفوض | سياسة واقتصاد | DW | 22.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

من "فرق الموت" إلى حقن الأنسولين.. حكاية لاجئ مرفوض

العمر في قيد اللجوء 12 سنة. الجنسية عراقية. محل الإقامة الحالي ألمانيا. الوضع الاجتماعي متزوج وأب لأربعة أطفال، اثنين منهم مصابون بالسكري من النوع الأول مثله تماماً. هل يحول المرض المزمن والعضال دون إتمام عملية الترحيل؟

An Diabetes Typ 1 erkrankter Asylbewerber aus dem Irak (privat)

الهروب الدائم من حمى الموت هو خير اختصار لقصة اللاجئ العراقي حسام حازم (اسم مستعار) وعائلته. غير أن ذلك ليس كل الحكاية، إذ أن داء السكري من النوع الأول جاء لينغص على الأب واثنين من فلذات كبده حياتهم. القصة بدأت في العراق: "غادرت بغداد إلى سوريا عام 2006 بعد أن تلقيت تهديدات بالقتل"، يقول طالب اللجوء العراقي. وقد ضربت موجة من العنف الطائفي العراق بين الأعوام 2005 و2008 وذهب ضحيتها آلاف بين قتيل وجريح ومفقود ومخطوف.

من مهجر إلى مهجر

أقام حسام وعائلته في سوريا ثمان سنوات إلى أن تركها إثر الحرب التي أكلت الأخضر واليابس فيها. المحطة الثانية كانت تركيا، حيث سكنها مدة سنة ونصف ومنها اتجه إلى ألمانيا ليصلها طالباً اللجوء في خريف 2015 ويستقر به المطاف في ولاية بافاريا. رُفض طلب لجوئه من قبل سلطات الولاية المعروفة بتشددها في ملف اللجوء. يعتبر طالب اللجوء العراقي، الذي بات على أعتاب نهاية العقد الخامس من عمره، القرار "غير عادل" كونه لا يستطيع العودة إلى بلده على خلفية التهديدات بالقتل، على حد تعبيره. ويقول في حديثه لـ "مهاجر نيوز" إنه مازال "ملاحقاً" : "في شهر شباط/فبراير من العام الماضي داهم مسلحون بيتي في بغداد وقتلت أخي وابن أخي".

كريم الواسطي، عضو مجلس شؤون اللاجئين في ولاية سكسونيا السفلى، يشير في حديثه لـ "مهاجر نيوز" إلى أنه وخلال السنتين الماضيتين انخفضت نسبة الاعتراف باللاجئين العراقيين، إلا أنه استدرك قائلاً إنه لا توجد حالات إبعاد في الوقت الحالي. غير أن كلام وزير الخارجية ماس لدى زيارته للعراق الشهر الماضي أثار "مخاوفه" من أن مزيداً من التشدد على الأبواب.

بحسب بيانات الحكومة الألمانية، بلغ عدد اللاجئين العراقيين المسجلين في ألمانيا حتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي 245 ألف عراقي.

Heiko Maas, Mohammed Ali al-Hakim (picture-alliance/K. Kadim)

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم

الوضع الأمني "ممتاز"

خلال زيارته العراق في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي ذكر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه يرى أساساً أولياً لعودة اللاجئين العراقيين في ألمانيا إلى وطنهم: "نلاحظ هنا أن الوضع الأمني تحسن على نحو واضح... هذا ينطبق على بغداد، وأيضاً على أجزاء واسعة من البلاد". وأضاف ماس أنه لا تزال هناك بعض الأمور التي يجب القيام بها في هذا الصدد، مستدركاً: "لكني أعتقد أننا يمكن أن نقول بشأن الوضع الأمني فعلاً إنه يوفر أساساً لأن يكون للمواطنين تطلعات مستقبلية للبقاء هنا، والعودة أيضاً إلى هنا".

ومن جانبه عقب اجتماعه مع ماس، دعا وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم اللاجئين العراقيين إلى العودة لوطنهم، واصفاً الوضع الأمني في العراق بأنه "ممتاز".

وفي شهر آب/أغسطس من عام 2018 قال اللواء سعد معن، المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد، لفرانس برس "تم إعادة افتتاح أكثر من ألف شارع رئيسي وفرعي في بغداد منذ العام الماضي وحتى اليوم" بالإضافة إلى "رفع 305 حاجز أمني ومرابطة (حاجز أمني مؤقت) في بغداد" مؤكداً أن "الحملة مستمرة". واختفت بالفعل من عدد كبير من شوارع بغداد، المدينة التي فرّ منها خالد حازم، حواجز إسمنتية، بينها ما يصل ارتفاعه إلى ثلاثة أمتار.

وكّل حسام حازم محامية ألمانية للطعن برفض طلب لجوئه، إلا أنها و"بدلاً من التركيز على أني ملاحق بشخصي في العراق، ركزت على مرض السكري"، حسب ما يقول. ويتهم المحامية بعدم الاهتمام بما فيه الكفاية بقضيته والاستهتار والتلاعب بأعصابه.

في اللحظات الأخيرة

في تشرين الأول/أكتوبر الماضي ظهرت محاولة ترحيل امرأة إيرانية حامل ومصابة بالسكري إلى العلن، حيث أعلن مجلس اللاجئين في ولاية راينلاند بفالتس أن 10 رجال شرطة دخلوا إلى غرفة طالبة اللجوء في عيادة طبية ووضعوها وابنها في سيارة إسعاف ليتم نقلهم إلى مطار هانوفر لتنفيذ قرار الترحيل. وتفيد التقارير بأن الأسرة واصلت الاحتجاج على القرار ما حدا بقائد الطائرة إلى رفض إدراج العائلة على قائمة الركاب. عندها قامت السلطات المحلية بنقل الرجل إلى وحدة الترحيل، وانتهى المطاف بالسيدة في محطة قطارات بمدينة هانوفر في منتصف الليل مرتدية سروالاً قصيراً وسترة خفيفة ونعلاً منزلياً. ومن جانبها ردت وزارة الاندماج في ولاية راينلاند-بفالتس بالقول إنها ستعمل مع السلطات لإيجاد "حل عملي للجميع".

مختارات

وضع حزب ألماني متطرف مكافأة لمن يبلغه بمكان تواجد عائلة عراقية حاصلة على اللجوء الكنسي في دورتموند. راعي الكنيسة المانحة للجوء أشار إلى أن هذه "العائلة كانت قد تعرضت لرسائل تهديد بالعراق، وهو ما يحصل هنا بألمانيا أيضا". (10.07.2018)

رغم تمكن العراق من قهر "داعش" عسكريا، إلا أن التنظيم الإرهابي لم يختف كليا من المشهد العراقي، ورغم ذلك تعتبر بغداد الوضع في البلاد مستقرا وتبعث بإشارات واضحة صوب ألمانيا للمساهمة في إعادة البناء وعودة اللاجئين. (17.12.2018)

وفي مايو/ أيار 2018، تم الترتيب لترحيل سيدة من سيراليون في شهورها الأخيرة من الحمل من ألمانيا إلى إيطاليا التي كانت أول بلد تصل إليه في الاتحاد الأوروبي. لكن إجراءات الترحيل من بافاريا تم تعطيلها على إثر اعتراضات شديدة من السيدة في المطار. ويعني التأخير في تنفيذ عملية الترحيل أنه بحلول الوقت الذي سيتم فيه تنفيذ المحاولة الثانية للترحيل ستكون السيدة قد دخلت رسميًا فترة إجازة الوضع في ألمانيا ما يعني أنه لن يصبح من الممكن قانونياً ترحيلها إلا بعد الولادة. وبذلك تم تعليق النظر في قضيتها لمدة ستة أشهر.

"مجاني" ولكن!

تواكب الجمعيات المدافعة عن اللاجئين التقنين القانوني بالنقد والإرشاد والتوجيه، كما يخبرنا الواسطي، مضيفاً أنهم يدعمون مثل حالة حسام حازم عن طريق توكيل محام وتوثيق الحالات.

يتعين على كل من حسام حازم وابنه وابنته أخذ ثلاث أبر من الأنسولين على الأقل في اليوم والليلة. "بغض النظر عن رؤية السلطات الألمانية لوضعه الأمني، فإني لا أعتقد أنه يمكن أن يحصل في العراق على الأنسولين والعلاج له ولأولاده ووفق قدرته المادية"، يعلّق الخبير بقانون اللجوء والمدافع عن حقوق اللاجئين. وعند مقاطعته بأن النظام الصحي في العراق "مجاني"، أجاب، وهو العراقي العارف بموطنه الأصلي، أن ذلك هو مجرد عنوان "فضفاض" وأن الواقع "غير" ما يقال.

تنص المادة 60 من قانون الإقامة الألماني على الحالات التي يُحظر فيها الترحيل. في الفقرة 7 من تلك المادة، يُذكر أن الأسباب الصحية الوحيدة التي قد تمنع الترحيل هي إذا كان الشخص يعاني من "مرض خطير يهدد الحياة أو على درجة عالية من الخطورة، والذي قد يتطور ليصبح أكثر سوءاً بسبب الترحيل". وينص البند على أن "النظام الصحي في الدولة التي يتم إعادة الشخص المرحل إليها ليس من الضروري أن يكون بنفس مستوى النظام الصحي في ألمانيا".

كريم الواسطي، عضو مجلس شؤون اللاجئين في ولاية سكسونيا السفلى، يقول إنه "في حال عدم توفر علاج لطالب اللجوء المرفوض في بلده أو عدم صلاحيته بدنياً ونفسياً للترحيل أو عدم قدرته مالياً بما يحفظ كرامته من الحصول على العلاج في بلده يُمنح إقامة وفق الفقرة 5 من المادة 25 من قانون الإقامة". ولكن حسب خبرته لا "تمنح" السلطات تلك النوع من الإقامة الإنسانية إلا بعد جهد جهيد معها.

ورغم الظروف الصعبة ورفض اللجوء، إلا أن أولاد حسام حازم يثابرون ويجدون في تحصيلهم المدرسي. وأنهت ابنته دورات تدريبية في عدة صيدليات: "لدينا أمل في أن نعيش بأمان هنا في ألمانيا"، يختم حسام حديثه آملاً أن يصل صوته من خلالنا إلى المسؤولين.

خالد سلامة - مهاجر نيوز

  • 25 Jahre nach Solinger Brandanschlag (dpa)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    اعتداء زولينغن الرهيب

    بحضور المستشارة ميركل ووزير الخارجية التركي، أحيت ألمانيا الذكرى 25 لاعتداء زولينغن الرهيب الذي راح ضحيته خمسة أشخاص من عائلة ذات أصول تركية وهم امرأتان وثلاث فتيات. ففي 29 من مايو/ أيار أضرم أربعة شبان النيران في منزل العائلة. وتبين فيما بعد أنهم على صلة باليمين المتطرف.

  • Deutschland Jahrestag 25 Jahre Solinger Brandanschlag | Gedenkstein (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    نصب تذكاري

    وتمّ تشييد نصب تذكاري في مكان الاعتداء كتبت عليه أسماء الضحايا. وبمنسبة الذكرى الـ25، اعتبر رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا أرمين لاشيت الاعتداء بأنه الأسوأ في تاريخ المدينة منذ الحرب العالمية الثانية كما حذّر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من خطر اليمين المتطرف في البلاد، مشددا أن "واجب الابقاء على ذكرى الضحايا (زولينغن) مسؤوليتنا جميعا".

  • Stadtschild Guben (picture-alliance/dpa/Patrick Pleul)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    مقتل شاب جزائري

    في نهاية عام 1999 طارد عدد من الشبان المتطرفين أفارقة داخل مركز مدينة غوبين بولاية برادنبورغ بشرق البلاد. وأسفر ذلك عن مقتل شاب جزائري.

  • Foto vom Tag des Nagelbombenanschlags vom 9.6.2004 in der Kölner Keupstraße (DW/A. Grunau)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    قنبلة مسامير تنفجر في شارع الأتراك بكولونيا

    في شارع كويبشتراسه بكولونيا (كولن)، الذي يسكنه عدد كبير من الأتراك، انفجرت قنبلة مسامير شديدة الانفجار أصابت 22 شخصا إصابات خطيرة. واستبعدت التحقيقات التي استمرت أزيد من عشر سنوات، في بادئ الأمر خلفيات عنصرية وراء الاعتداء ليتضح فيما بعد أن خلية "إن إس يو NSU" اليمينية المتطرفة هي من نفذته.

  • Deutschland NSU-Prozess in München | Angeklagte Beate Zschäpe (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    خلية "إن إس يو"

    كانت هذه الخلية تضم ثلاثة عناصر نفذوا إلى جانب اعتداء كولونيا اعتداءات أخرى في ألمانيا، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص (أتراك ويونانيين) إضافة إلى شرطي ألماني. ومنذ خمس سنوات تتواصل جلسات محاكمة "بيآته تشيبه" العنصر الوحيد المتبقي على قيد الحياة ضمن المجموعة المتطرفة، غير أن الأخيرة تلوذ الصمت ولم تدل بأي معلومات حول عمل الخلية.

  • Asylbewerberheim in Escheburg (picture-alliance/dpa/A. Heimken)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    موظف يضرم النيران من مسكن للاجئين

    في فبراير من 2015، قام موظف من مكتب الضرائب بإضرام النيران في منزل كان من المفترض أن يصبح منزلا لعائلة عراقية في مدينة إيشبورغ. وفي ذات السنة دخلت أمواج كبيرة من اللاجئين إلى ألمانيا، ورافق ذلك مجموعة من الاعتداءات على منازل وملاجئ للاجئين. في هذا العام وحده سجلت الشرطة أكثر من 1000 اعتداء بدواعي الكراهية ما بين إحراق واعتداءات جسدية وبمواد متفجرة. وللمقارنة سجل في العام الذي سبقه 200 اعتداء.

  • Dresden - Urteile im Prozess gegen «Gruppe Freital» (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    خلية "فرايتال"

    بين شهري تموز/ يوليو إلى تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2015، ظهرت خلية "فرايتال" التي ضمت ثمانية عناصر، نفذوا خمسة هجمات بعبوات متفجرة على نزل للاجئين ومعارضين سياسين لهم في مدينتي فرايتال ودريسدن. محكمة دريسدن صنفت الخلية على أنها إرهابية وأصدرت أحكاما تراحت ما بين 10 و11 عاما سجنا على أعضائها.

  • Deutschland Brand in Asylunterkunft in Bamberg (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    أرقام مقلقة في عام 2017

    مدن كبامبارغ وغيرها، تحولت إلى مسرح لحلقات جديدة من سلسلة الاعتداءات ضد الأجانب. في عام 2017 سجل نحو 2200 اعتداء من هذا القبيل، وفق بيانات الشرطة غير أن منظمات حقوقية تشدد أن العدد أكبر بكثير من المعلن عنه.

  • Pegida Demonstration in Dresden (Reuters/H. Hanschke)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    ظهور حركة "بيغيدا" المعادية للإسلام

    في موازاة ذلك ومع موجة اللاجئين التي دخلت ألمانيا، ظهرت حركات اعتبرت نفسها أنها "تدافع" عن قيم المجتمع، فخرجت تظاهرات كل أسبوع في عدد من المدن خاصة شرق البلاد نظمتها حركات كـ"بيغيدا" وغيرها تنادي بـ "حماية البلاد من الأسلمة"، كما اتهمت هذه الحركات المستشارة ميركل بـ "خيانة" البلاد.

  • Berlin AfD-Demonstration (Getty Images/C. Koall)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي

    انبثق هذا الحزب عن حركة مناهضة لسياسية ميركل وأوروبا عموما لانقاذ اليورو واليونان المتخبط في أزمة الديون السيادية، إلا أن "البديل" سريعا ما وجد في موضوع اللاجئين ضالته لحشد الأصوات. ويتهم بأنه يذكي خطاب الكراهية والعنصرية ضد الأجانب، لكنه أيضا استطاع أن يصبح أقوى قوة معارضة في البوندستاغ إثر فوزه في الانتخابات الأخيرة بـ12,6 بالمائة من أصوات الناخبين.

  • Berlin Gegendemo zu AFD Demonstration (DW/W. Glucroft)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    أصوات معارضة للبديل

    في 27 من الشهر الجاري (أيار/ مايو 2018) نظم الحزب في برلين مظاهرة تطالب بتشديد سياسة اللجوء. وكان حزب البديل يأمل في مشاركة عشرات الآلاف، لكنه لم يحصل سوى على خمسة آلاف فقط. في حين شارك نحو 25 ألف شخص في المظاهرة الموازية والتي خرجت ضد هذا الحزب الشعبوي وأفكاره.

  • Deutschland Campino und Tote Hosen in Dresden (picture-alliance /dpa/A. Burgi)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    دريسدن تنتفض ضد التطرف

    وكثيرة هي المظاهرات التي خرجت في السنوات الأخيرة ترفض وبوضوح الأفكار اليمينية المتطرفة وتدعم أسس الانفتاح داخل المجتمع. والصورة توثق لأكبر مظاهرة مناهضة للتطرف أقيمت في مدينة دريسدن التي اقترن اسمها مؤخرا باليمين المتطرف والشعبوي. وشارك في هذه المظاهرة المغني الشهير "كامبينو" إضافة إلى نجوم آخرين من عالم الفن والغناء.

  • Kirchenasyl (Imago/C. Mang)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    كراهية الأجانب "تطيح بأسس الدين المسيحي"

    الكنيسة سواء الكاتوليكية أو الإنجيلية تبرأت من هذه الحركات واعتبرت أن الأفكار التي تروج لها "بيغيدا" وغيرها تحت ذريعة الحفاظ على الأسس الدينية للدولة، لا علاقة لها إطلاقا بالدين المسيحي الذي يدعو إلى التسامح. وازداد عدد الحالات التي قدمت فيها الكنيسية اللجوء الكنسي إلى لاجئين.

    الكاتب: وفاق بنكيران


مختارات

ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

أحيت ألمانيا الذكرى الـ 25 لاعتداء الحرق بمدينة زولينغن، الذي استهدف منزل عائلة ذات أصول تركية وأسفر عن مقتل خمسة من أفرادها وجرح أربعة. بيد أنه لم يكن الاعتداء الوحيد الذي شهدته ألمانيا في العقود الأخيرة ضد الأجانب. (29.05.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

العراق اليوم: عودة اللاجئين العراقيين إلى بلدهم...بين الحقائق والتوقعات  

مواضيع ذات صلة

Irak Außenminister Heiko Maas in Bagdad

وزير خارجية ألمانيا يرى أساساً أولياً لعودة اللاجئين إلى العراق 18.12.2018

تأوي ألمانيا نحو ربع مليون لاجئ عراقي. ورغم الانتصار على "داعش" ما زالت برلين تمنع ترحيل عراقيين إلى مناطق معينة في العراق. وخلال زيارته لبغداد رأى وزير خارجية ألمانيا أن الوضع الأمني "يوفر أساسا لعودة اللاجئين" لبلدهم.

Heiko Maas, Mohammed Ali al-Hakim

بحضور ماس.. الحكيم يحث اللاجئين العراقيين في ألمانيا على العودة 17.12.2018

رغم تمكن العراق من قهر "داعش" عسكريا، إلا أن التنظيم الإرهابي لم يختف كليا من المشهد العراقي، ورغم ذلك تعتبر بغداد الوضع في البلاد مستقرا وتبعث بإشارات واضحة صوب ألمانيا للمساهمة في إعادة البناء وعودة اللاجئين.

Fahne der schiitischen Miliz Hashd-al-Shaabi in Sinjar City

العراق الممزق ـ وطن الإيزيديين المفقود 03.08.2018

أين يمكن للإيزيديين في العراق العيش؟ بالرغم من تحرير موطنهم الرئيسي سنجار في شمال العراق الكردي، فإن الإبادة التي قام بها تنظيم داعش الإرهابي ضدهم غيّرت كل شيء في مناطقهم المدمرة. هناك يبدو العيش بلا أمان وبلا مستقبل.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  