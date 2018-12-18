من "فرق الموت" إلى حقن الأنسولين.. حكاية لاجئ مرفوض

الهروب الدائم من حمى الموت هو خير اختصار لقصة اللاجئ العراقي حسام حازم (اسم مستعار) وعائلته. غير أن ذلك ليس كل الحكاية، إذ أن داء السكري من النوع الأول جاء لينغص على الأب واثنين من فلذات كبده حياتهم. القصة بدأت في العراق: "غادرت بغداد إلى سوريا عام 2006 بعد أن تلقيت تهديدات بالقتل"، يقول طالب اللجوء العراقي. وقد ضربت موجة من العنف الطائفي العراق بين الأعوام 2005 و2008 وذهب ضحيتها آلاف بين قتيل وجريح ومفقود ومخطوف.

من مهجر إلى مهجر

أقام حسام وعائلته في سوريا ثمان سنوات إلى أن تركها إثر الحرب التي أكلت الأخضر واليابس فيها. المحطة الثانية كانت تركيا، حيث سكنها مدة سنة ونصف ومنها اتجه إلى ألمانيا ليصلها طالباً اللجوء في خريف 2015 ويستقر به المطاف في ولاية بافاريا. رُفض طلب لجوئه من قبل سلطات الولاية المعروفة بتشددها في ملف اللجوء. يعتبر طالب اللجوء العراقي، الذي بات على أعتاب نهاية العقد الخامس من عمره، القرار "غير عادل" كونه لا يستطيع العودة إلى بلده على خلفية التهديدات بالقتل، على حد تعبيره. ويقول في حديثه لـ "مهاجر نيوز" إنه مازال "ملاحقاً" : "في شهر شباط/فبراير من العام الماضي داهم مسلحون بيتي في بغداد وقتلت أخي وابن أخي".

كريم الواسطي، عضو مجلس شؤون اللاجئين في ولاية سكسونيا السفلى، يشير في حديثه لـ "مهاجر نيوز" إلى أنه وخلال السنتين الماضيتين انخفضت نسبة الاعتراف باللاجئين العراقيين، إلا أنه استدرك قائلاً إنه لا توجد حالات إبعاد في الوقت الحالي. غير أن كلام وزير الخارجية ماس لدى زيارته للعراق الشهر الماضي أثار "مخاوفه" من أن مزيداً من التشدد على الأبواب.

بحسب بيانات الحكومة الألمانية، بلغ عدد اللاجئين العراقيين المسجلين في ألمانيا حتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي 245 ألف عراقي.

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم

الوضع الأمني "ممتاز"

خلال زيارته العراق في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي ذكر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه يرى أساساً أولياً لعودة اللاجئين العراقيين في ألمانيا إلى وطنهم: "نلاحظ هنا أن الوضع الأمني تحسن على نحو واضح... هذا ينطبق على بغداد، وأيضاً على أجزاء واسعة من البلاد". وأضاف ماس أنه لا تزال هناك بعض الأمور التي يجب القيام بها في هذا الصدد، مستدركاً: "لكني أعتقد أننا يمكن أن نقول بشأن الوضع الأمني فعلاً إنه يوفر أساساً لأن يكون للمواطنين تطلعات مستقبلية للبقاء هنا، والعودة أيضاً إلى هنا".

ومن جانبه عقب اجتماعه مع ماس، دعا وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم اللاجئين العراقيين إلى العودة لوطنهم، واصفاً الوضع الأمني في العراق بأنه "ممتاز".

وفي شهر آب/أغسطس من عام 2018 قال اللواء سعد معن، المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد، لفرانس برس "تم إعادة افتتاح أكثر من ألف شارع رئيسي وفرعي في بغداد منذ العام الماضي وحتى اليوم" بالإضافة إلى "رفع 305 حاجز أمني ومرابطة (حاجز أمني مؤقت) في بغداد" مؤكداً أن "الحملة مستمرة". واختفت بالفعل من عدد كبير من شوارع بغداد، المدينة التي فرّ منها خالد حازم، حواجز إسمنتية، بينها ما يصل ارتفاعه إلى ثلاثة أمتار.

وكّل حسام حازم محامية ألمانية للطعن برفض طلب لجوئه، إلا أنها و"بدلاً من التركيز على أني ملاحق بشخصي في العراق، ركزت على مرض السكري"، حسب ما يقول. ويتهم المحامية بعدم الاهتمام بما فيه الكفاية بقضيته والاستهتار والتلاعب بأعصابه.

في اللحظات الأخيرة

في تشرين الأول/أكتوبر الماضي ظهرت محاولة ترحيل امرأة إيرانية حامل ومصابة بالسكري إلى العلن، حيث أعلن مجلس اللاجئين في ولاية راينلاند بفالتس أن 10 رجال شرطة دخلوا إلى غرفة طالبة اللجوء في عيادة طبية ووضعوها وابنها في سيارة إسعاف ليتم نقلهم إلى مطار هانوفر لتنفيذ قرار الترحيل. وتفيد التقارير بأن الأسرة واصلت الاحتجاج على القرار ما حدا بقائد الطائرة إلى رفض إدراج العائلة على قائمة الركاب. عندها قامت السلطات المحلية بنقل الرجل إلى وحدة الترحيل، وانتهى المطاف بالسيدة في محطة قطارات بمدينة هانوفر في منتصف الليل مرتدية سروالاً قصيراً وسترة خفيفة ونعلاً منزلياً. ومن جانبها ردت وزارة الاندماج في ولاية راينلاند-بفالتس بالقول إنها ستعمل مع السلطات لإيجاد "حل عملي للجميع".

وفي مايو/ أيار 2018، تم الترتيب لترحيل سيدة من سيراليون في شهورها الأخيرة من الحمل من ألمانيا إلى إيطاليا التي كانت أول بلد تصل إليه في الاتحاد الأوروبي. لكن إجراءات الترحيل من بافاريا تم تعطيلها على إثر اعتراضات شديدة من السيدة في المطار. ويعني التأخير في تنفيذ عملية الترحيل أنه بحلول الوقت الذي سيتم فيه تنفيذ المحاولة الثانية للترحيل ستكون السيدة قد دخلت رسميًا فترة إجازة الوضع في ألمانيا ما يعني أنه لن يصبح من الممكن قانونياً ترحيلها إلا بعد الولادة. وبذلك تم تعليق النظر في قضيتها لمدة ستة أشهر.

"مجاني" ولكن!

تواكب الجمعيات المدافعة عن اللاجئين التقنين القانوني بالنقد والإرشاد والتوجيه، كما يخبرنا الواسطي، مضيفاً أنهم يدعمون مثل حالة حسام حازم عن طريق توكيل محام وتوثيق الحالات.

يتعين على كل من حسام حازم وابنه وابنته أخذ ثلاث أبر من الأنسولين على الأقل في اليوم والليلة. "بغض النظر عن رؤية السلطات الألمانية لوضعه الأمني، فإني لا أعتقد أنه يمكن أن يحصل في العراق على الأنسولين والعلاج له ولأولاده ووفق قدرته المادية"، يعلّق الخبير بقانون اللجوء والمدافع عن حقوق اللاجئين. وعند مقاطعته بأن النظام الصحي في العراق "مجاني"، أجاب، وهو العراقي العارف بموطنه الأصلي، أن ذلك هو مجرد عنوان "فضفاض" وأن الواقع "غير" ما يقال.

تنص المادة 60 من قانون الإقامة الألماني على الحالات التي يُحظر فيها الترحيل. في الفقرة 7 من تلك المادة، يُذكر أن الأسباب الصحية الوحيدة التي قد تمنع الترحيل هي إذا كان الشخص يعاني من "مرض خطير يهدد الحياة أو على درجة عالية من الخطورة، والذي قد يتطور ليصبح أكثر سوءاً بسبب الترحيل". وينص البند على أن "النظام الصحي في الدولة التي يتم إعادة الشخص المرحل إليها ليس من الضروري أن يكون بنفس مستوى النظام الصحي في ألمانيا".

كريم الواسطي، عضو مجلس شؤون اللاجئين في ولاية سكسونيا السفلى، يقول إنه "في حال عدم توفر علاج لطالب اللجوء المرفوض في بلده أو عدم صلاحيته بدنياً ونفسياً للترحيل أو عدم قدرته مالياً بما يحفظ كرامته من الحصول على العلاج في بلده يُمنح إقامة وفق الفقرة 5 من المادة 25 من قانون الإقامة". ولكن حسب خبرته لا "تمنح" السلطات تلك النوع من الإقامة الإنسانية إلا بعد جهد جهيد معها.

ورغم الظروف الصعبة ورفض اللجوء، إلا أن أولاد حسام حازم يثابرون ويجدون في تحصيلهم المدرسي. وأنهت ابنته دورات تدريبية في عدة صيدليات: "لدينا أمل في أن نعيش بأمان هنا في ألمانيا"، يختم حسام حديثه آملاً أن يصل صوته من خلالنا إلى المسؤولين.

خالد سلامة - مهاجر نيوز