 من صدام حتى داعش .. مسؤول عراقي: عشرات المقابر الجماعية فتحنا نصفها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.02.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

من صدام حتى داعش .. مسؤول عراقي: عشرات المقابر الجماعية فتحنا نصفها

كشف مسؤول عراقي أن إجمالي عدد مواقع المقابر الجماعية التي تم فتحها في العراق حتى الآن بلغت 105 مقابر من أصل 210 تعود لحقبة الرئيس الأسبق صدام حسين، ثم فترة صفحة الإرهاب، ثم جرائم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

Irak Massengrab

صرح مسؤول عراقي أن إجمالي عدد مواقع المقابر الجماعية التي تم فتحها في العراق حتى الآن بلغت 105 مقابر من أصل 210 تعود لحقبة الرئيس الأسبق صدام حسين وصفحة الإرهاب وجرائم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

مختارات

توالت الحروب علي العراقيين ليختفي مئات الآلاف منهم مخلفين ورائهم عائلات وأحبة ما زالوا في الانتظار رغم مرور سنوات طويلة على الغياب. فمن المسؤول عن البحث عن المفقودين، وهل من أمل في العثور عليهم؟

أحدث ظهور رغد صدام حسين في مقابلة على قناة العربية الفضائية ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي. هل هي توطئة لدور سياسي ما لرغد في بلادها؟ وما هدف القناة الممولة من السعودية في تسليط الأضواء على ابنة صدام حسين؟

وقال كاظم عويد، رئيس مؤسسة الشهداء في العراق، لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم السبت (27 شباط/فبراير) إن "هناك ثلاثة أنواع من المقابر الجماعية التي تعمل عليها دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية، وهي المقابر التي خلفها النظام السابق والأخرى التي خلفها الإرهاب بعد العام 2003، والمقابر التي خلفها تنظيم داعش بعد العام 2014".

وأوضح "المواقع التي خلفها النظام السابق وشخصتها الفرق التابعة لدائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية بلغ عددها 98 مقبرة تم فتح 76منها فقط بينما بلغ عدد المواقع التي خلفتها عصابات داعش الإرهابية وشخصتها فرقنا 112 مقبرة فتح منها 29".

وذكر أن "مجمل عدد الرفات المرفوعة من هذه المقابر بلغ 6 آلاف و393 وهناك عدد من المقابر لم تدخل حتى الآن بخطة مؤسسة الشهداء إلى جانب وجود الكثير من المواقع غير المكتشفة وفرق المقابر الجماعية تعمل بالتنسيق مع دائرة الطب العدلي بوزارة الصحة واللجنة الدولية لشؤون المفقودين للتنقيب بالمواقع المكتشفة للكشف عن مصير المفقودين نتيجة الحروب والإرهاب التي خاضتها البلاد".

اقرأ أيضاً: رغد صدام حسين على قناة العربية... رسائل وأدوار؟

وذكر المسؤول العراقي أن "هناك صعوبات تواجه ملف المقابر الجماعية منها قلة المخصصات المالية لتنفيذ خططها فضلا عن جائحة كورونا وصعوبة التنقل بين المحافظات، لكن العمل جاري مع مراعاة هذه المحددات".

خ.س/ف.ي (د ب أ)

  • Geese walk across dry, cracked land next to a shallow river. A canoe is on the river and basic structures can be seen in the distance (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    أرض عطشى

    منطقة الأهوار في جنوب العراق هي منطقة رطبة نادرة وسط بحر من الصحاري المحيطة وتغذيها مياه نهريّ دجلة والفرات. وبسبب الموقع الجغرافي، فإن الجفاف غالباً ما يكون مشكلة في العراق إلا أن نقص الأمطار والتناحر السياسي وإقامة السدود في مناطق المنبع بتركيا فاقم من الوضع وجعله أكثر خطورة من أي وقت آخر.

  • A small herd of buffalo look for food in the dry grass surrounding a narrow and shallow strip of water. An empty canoe is lying in the stream (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    شح الغذاء

    تواجه الجواميس صعوبات متزايدة في بحثها اليومي عن الماء والغذاء الكافي وسط مناطق الأهوار التي عمّها الجفاف قرب بلدة الجبايش. وترتفع درجة الحرارة في تلك المنطقة صيفاً إلى أكثر من 50 درجة مئوية. وكإحدى تداعيات التغيير المناخي. فإن الجفاف يعصف بتلك المنطقة ما أدى إلى زيادة رقعة التصحر وقلة الأراضي الخصبة.

  • A canoe-shaped boat travels down a stretch of water. A man is standing at the end of the boat holding an oar, while a woman sits in the middle of the boat (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    تنوع ثقافي

    تشتهر مناطق الأهوار بالتنوع الثقافي، إذ ينحدر عرب الأهوار أو "المعدان" باللهجة العراقية من مختلف القبائل. وعلى مر العصور، شكّل عرب الأهوار تنوعاً ثقافياً فريداً اعتمد في الأساس على التنوع البيئي للمناطق التي يقطنوها. وكانت الزراعة وتربية الأبقار والجواميس والصيد مصادر عيش عرب الأهوار لقرون عدة.

  • A woman pours a long, white stream a milk into a bucket (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    دعم الاقتصاد المحلي

    تقوم العراقية أم حسن بصناعة "القيمر" من حليب الجاموس في بيتها بهدف بيعه، وهو ما يمثل حلقة في سلسلة الاقتصاد المحلي في مناطق أهوار العراق. فالألبان تُنقل من بيوت مربي الجواميس على متن قوارب لكن وفي ظل قلة أماكن الرعي الجيدة أصاب الجواميس الهزال وقل ما تنتجه من ألبان.

  • A traditional canoe-like boat sits on the dry and cracked marshland (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    أرض مسمّمة

    قارب بدائي يجد مكاناً له على وسط الأهوار التي ضربها الجفاف. ويعتقد كثيرون أن تلك المنطقة هي "جنة عدن" التي ذكرت في التوارة. وتمتد الأهوار على مساحة تزيد عن 15 ألف كيلومتر مربع. وخلال انتفاضات 1991 قام الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين بتجفيف الأهوار وتسمًيمها ما دفع العديد من الأهالي إلى العيش في مناطق مكتظة وسط معاناة كبيرة.

  • The corpose of a water buffalo lies on the dry earth of the marshes (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    ضحية الجفاف

    بقايا جاموسة نافقة ملقاة بعيدا عن مياه الأهوار. ومنذ عهد السومريين عمد سكان الأهوار على تربية الجواميس. وخلال الحقبة السومرية تطورت الزراعة والري وتربية الحيوانات ما أدى إلى وجود حضارة كانت من بين الأسباب التي دفعت إلى إطلاق اسم "مهد الحضارة" على بلاد الرافدين.

  • Three children sort through their catch of fish on the banks of the marsh (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    شح الأسماك

    هبة وزينت وحسن ينظرون إلى حصيلة صيدهم من الأسماك. وأدى انخفاض مستوى المياه إلى تراجع كميات الأسماك. في الماضي كان يستخدم عرب الأهوار أدوات بدائية كـ "الفالة" لصيد الأسماك بسبب وفرتها لكن الآن ومع قلة الأسماك يلجأ البعض إلى أساليب غير قانونية كالصيد بالكهرباء لذا اختفت أنواع عديدة من الأسماك.

  • A boy stares at the camera and puts his hand on the back of a large, black water buffalo (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    البحث عن مرعى

    صبي من عرب الأهوار يضع يده على إحدى الجواميس التي يرعاها إذ يمتلك عائلته قرابة 15 رأس جاموس لكنها فقدت العديد من الجواميس بسبب قلة الغذاء والأمراض. في الماضي كانت الجواميس تخرج إلى المراعي عند شروق الشمس وتعود عند الغروب والآن لا تمتد فترات الرعي لأكثر من الظهيرة لتعود الجواميس وهي ما تزال جائعة.


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مقتدى والذكريات  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Berlin | Razzia, Zusammenhang Verbot der Jihad-salafistischen Vereinigung Jama'atu

ألمانيا... حملة أمنية ضد جماعة تروّج لـ "داعش" و"تعادي" السامية 25.02.2021

نفذت الشرطة الألمانية عمليات مداهمة وتفتيش في عدة أحياء في برلين وبراندنبورغ وذلك بعد حظر جمعية سلفية راديكالية. هذا في وقت قال فيه باحث ألماني إن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) لم يعد قادراً على تنفيذ هجمات معقدة.

Irak Baghdad Selbstmordanschlag

اعتداء بغداد المزدوج.. شجب دولي وعربي و"داعش" يتبنى 22.01.2021

تبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي العملية التفجيرية المزدوجة في بغداد، والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى. هذا في وقت توالت ردود الفعل الدولية والعربية المستنكرة لأول تفجير من نوعه يستهدف العاصمة العراقية منذ سنوات.

USA | Kabinettsmitglieder | Lloyd Austin

أوستن يدخل التاريخ كأول وزير دفاع أمريكي من أصول إفريقية 23.01.2021

دخل الجنرال المتقاعد لويد أوستن التاريخ كأول وزير دفاع أمريكي من ذوي البشرة السمراء، حيث وصل إلى وزارة الدفاع بعد دقائق من تصديق مجلس الشيوخ على تعيينه ليواجه جدول أعمال مزدحما تضمن اتصالا مع الأمين العام للناتو.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  