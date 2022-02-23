من سوريا إلى فنزويلا.. من هم أهم حلفاء روسيا؟

بيلاروسيا
منذ الانتخابات الرئاسية "المزورة" التي جرت في أغسطس/آب 2020 تعتبر بيلاروسيا واحدة من أكثر الحلفاء ولاء لروسيا. أدارت الدولة المجاورة ظهرها لأوكرانيا بعد فرار العديد من المنشقين البيلاروس إليها.
روسيا أهم شريك تجاري لبيلاروسيا منذ عقود. وموسكو ليست المورد الرئيسي للنفط الخام والغاز فقط، بل وترتبط بتحالف اقتصادي مع بيلاروسيا منذ عام 2015، وهو الاتحاد الاقتصادي الأورو-آسيوي، الذي يضم أرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان أيضا.
فيما يتعلق بالسياسة الأمنية، تشكل بيلاروسيا منطقة استراتيجية عازلة بين موسكو وحلف شمال الأطلسي (الناتو). وبيلاروسيا جزء من التحالف العسكري الذي تقوده روسيا، والمسمى منظمة معاهدة الأمن الجماعي. والدول الأخرى الأعضاء في التحالف العسكري الذي تأسس عام 2002 هي كازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان وطاجيكستان.
كازاخستان
بالنسبة لفلاديمير بوتين، تعد كازاخستان "واحدة من أقرب الحلفاء والشركاء الاستراتيجيين لروسيا". اتضح هذا التحالف عند اندلاع المظاهرات في كازاخستان بداية العام الجاري، عندها أرسل بوتين قوات عسكرية ومظليين إلى ألمآتي لدعم الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف.
الشراكة مع تاسع أكبر دولة في العالم مساحة لها أسباب جيواستراتيجية واقتصادية، حيث تمتلك كازاخستان احتياطيات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي. وتملك شركة غازبروم الروسية معظم خطوط الأنابيب في البلاد.
ينعكس الترابط الاقتصادي بين البلدين في الميزان التجاري. وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، استوردت كازاخستان بضائع بنحو 14 مليار دولار من روسيا في عام 2019، مما يجعل موسكو أهم مورد لكازاخستان قبل الصين وكوريا الجنوبية وألمانيا وإيطاليا. من حيث الصادرات، تأتي روسيا في المرتبة الثالثة، والصين في المرتبة الأولى.
الصين
في بداية شباط/ فبراير، أبدت روسيا والصين في اجتماع عُقد في بكين وحدة في المواقف. تغير الوضع قليلاً اليوم؛ في الجلسة الخاصة لمجلس الأمن الدولي في 22 شباط/ فبراير 2022، حيث لم تنحاز الصين إلى حليفها الروسي، لكنها دعت جميع الأطراف إلى ممارسة "ضبط النفس"، وهي نفس العبارات التي استخدمتها بكين في بيان رسمي صدر إثر بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.
العلاقات بين موسكو وبكين ليست متوازنة على الإطلاق. تحتاج روسيا للصين أكثر من احتياج بكين لموسكو. ففي حين أن حصة الصين من التجارة الخارجية لروسيا هي الخمس، فإن حصة روسيا من الميزان التجاري الخارجي للصين تبلغ 2,4 في المائة فقط.
ومع ذلك، ارتفعت التجارة الثنائية بين روسيا والصين بنسبة 36 في المائة إلى 147 مليار دولار في عام 2021. وللمقارنة، بلغ إجمالي التجارة بين روسيا والاتحاد الأوروبي في عام 2020 نحو 174 مليار يورو.
أرمينيا
تشهد علاقة أرمينيا مع روسيا ازدواجية. من ناحية، تعتمد الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في القوقاز اقتصادياً على روسيا وتحافظ على علاقات وثيقة مع الكرملين. وهي مثل كازاخستان عضو في الاتحاد الاقتصادي الأورو-آسيوي ومنظمة الأمن الجماعي. وتمد روسيا أرمينيا بحوالي 80 في المائة من احتياجاتها من الطاقة. وحسب جمعية Gtai الحكومية الألمانية، تحتل روسيا المرتبة الأولى في كل من الواردات والصادرات.
ومن ناحية أخرى، تسعى الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أرمين سركيسيان إلى التقارب مع الغرب منذ "الثورة المخملية" عام 2018. أرمينيا عضو في مجلس أوروبا، وهي طرف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ووقعت اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 2017. في الحرب بين أرمينيا وأذربيجان عام 2020، لم تتدخل موسكو لصالح أرمينيا، ولكنها رعت اتفاق وقف إطلاق النار وأرسلت قوات حفظ سلام.
هنغاريا
في أوروبا، يمكن لموسكو الاعتماد على العديد من الحلفاء. اثنان من أقرب حلفائها هما الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان.
يعتبر أوربان وبوتين صديقين سياسيين. اشترى أوربان مفاعلات نووية روسية عام 2017 واتفق مع بوتين على مشاريع بحثية مشتركة في الفضاء. كما استورد لقاح كورونا الروسي سبوتنيك، والذي لم تتم الموافقة عليه بعد من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.
في المقابل تحصل هنغاريا على الغاز الروسي بسعر تفضيلي. يمكن لأوربان الاستفادة من هذا الدعم في هذه الأيام، إذ ستجرى انتخابات في هنغاريا في الثالث من نيسان/ أبريل. بالإضافة إلى ذلك، يتهدد هنغاريا عقوبات مالية من قبل الاتحاد الأوروبي. وفقاً لحكم صدر عن محكمة العدل الأوروبية في 16 شباط/ فبراير، يجوز لمفوضية الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء ضد أعضائها في حالة وجود أوجه قصور في سيادة القانون، وتقليص حجم الأموال المخصصة من ميزانية الاتحاد الأوروبي لتلك الدول.
يعتبر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان من أقرب حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوروبا وهما صديقان
صربيا
مثل فيكتور أوربان، يحصل رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش، على دعم موسكو في حملته الانتخابية. وبحسب تقارير صحفية، فإن روسيا تمنح صربيا خَصماً كبيراً على أسعار الغاز ينتهي في شهر أيار/ مايو. قد يؤثر هذا الدعم على نتيجة الانتخابات العامة المبكرة المقررة في 3 نيسان/أبريل.
يعتبر فوتشيتش، مثل العديد من مواطنيه، روسيا "الأخ الأكبر". ويرفض العقوبات المفروضة على روسيا. في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 وكدليل على عمق علاقاتها مع روسيا، أصبحت صربيا أول دولة أوروبية تبرم اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأورو-آسيوي.
لكن رغم العلاقات السياسية والثقافية القوية مع موسكو، تحرص بلغراد على أن تكون علاقاتها جيدة مع الغرب؛ إذ أنها مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتريد الحكومة أيضاً تقليل اعتمادها الاقتصادي على موسكو. لهذا السبب تخطط لبناء خط أنابيب جديد سيربط صربيا بشبكة الغاز اليونانية.
فنزويلا
في أمريكا اللاتينية، يتعاطف كثيرون في عدة بلدان هناك مع بوتين، واتضح هذا الأمر في الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو في 15 شباط/ فبراير في خضم الصراع بين روسيا وأوكرانيا. ولكن أقرب حليف لروسيا في المنطقة هو فنزويلا. وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو دعم روسيا في 19 شباط/ فبراير.
تقوم العلاقات الوثيقة بين موسكو وكراكاس على أساس التعاون العسكري والاقتصادي. إذ قدمت روسيا قرابة 17 مليار دولار لكراكاس منذ عام 2006، مما يجعلها واحدة من أكبر دائني الحكومة الفنزويلية. تم استخدام جزء كبير من أموال القرض الائتماني لشراء أسلحة روسية.
كما أن البلدين متشابكان بشكل وثيق في قطاع الطاقة. حسب ألكسندرا سيتينكو الخبيرة في العلاقات بين البلدين، فإن الشاغل الرئيسي لروسيا هو تأمين السيطرة على أكبر احتياطي نفطي في العالم، والذي تملكه فنزويلا. في أيار/ مايو 2017، على سبيل المثال، أسست الشركة الروسية مشروعاً مشتركاً مع شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة PDVSA، والتي تمتلك فيها حصة تبلغ 51 بالمائة.
سوريا
في العالم العربي والشرق الأوسط تعتبر سوريا أقرب وأوثق حليف لروسيا. وتعود العلاقات إلى العهد السوفياتي. وخلال فترة الحرب الباردة دعمت موسكو دمشق اقتصادياً وعسكرياً وساهمت في تأهيل عدد كبير من الكوادر التعليمية والفنية السورية.
وفي العقد الأخير زادت أهمية سوريا بالنسبة لموسكو، وخاصة بعد توسعة القاعدة البحرية الروسية في طرطوس وإنشاء قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية. وساهمت موسكو بترجيح كفة الرئيس السوري بشار الأسد على المعارضة عن طريقة إمداداه بالسلاح والخبرات منذ عام 2011 وانتهاء بتدخلها المباشر عام 2015. وشارك في الحملة أكثر من 63 ألف جندي روسي. وأدى التدخل، الذي ترافق مع عمليات قصف دامية ودمار هائل، إلى تغيير مسار الحرب ما سمح للنظام السوري بتحقيق انتصارات حاسمة واستعادة المناطق التي سيطرت عليها الفصائل المقاتلة المعارضة والجهاديين.
وفي 22 شباط/ فبراير، قال وزير الخارجية السورية فيصل المقداد خلال فعالية في العاصمة الروسية موسكو "إن سوريا تدعم قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك". وأضاف المقداد "ما يفعله الغرب ضد روسيا يماثل ما قام به ضد سوريا خلال الحرب على الإرهاب".
أسترد برانغي/خالد سلامة
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حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
المدنيون يتوجهون إلى المخابئ
أُطلقت صفارات الانذار صباح الخميس 24 فبراير شباط 2022، في وسط العاصمة الأوكرانية كييف التي تعرضت لغارات روسية على مستوى مواقع عسكرية قريبة منها وعدة مدن أخرى. المدنيون في كييف هرعوا إلى المخابئ ومحطات الميترو، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية ودولية.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
العاصمة كييف تحت القصف
ألسنة اللهب تشتعل في سماء كييف نتيجة فصف بالصواريخ لمواقع عسكرية ومطارات قرب العاصمة الأوكرانية ومدينتي كارخيف ودنيبرو. الغارات الروسية شملت عدة مدن جيث سُمع دوي انفجارات في كييف وماريوبول وكراماتورسك وخاركيف وأوديسا، ومناطق أخرى.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
بداية الهجوم الروسي
فجر الخميس 24 فبراير شباط 2022، دخلت القوات البرية الروسية أوكرانيا من اتجاهات عدة، بعد قليل من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين شن هجوم على البلاد دعما للإنفصاليين في شرق أوكرانيا. الهجوم الروسي استهدف إقليم الدونباس، وبدأ باقتحام دبابات ومعدات ثقيلة أخرى عبرت الحدود في مناطق شمالية عدة، وكذلك من شبه جزيرة القرم التي ضمها الكرملين في جنوب أوكرانيا.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
الرئيس الأوكراني يناشد العالم "لإجبار روسيا على السلام"
في خطاب للأمة أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحكام العرفية في كل أنحاء البلاد. وقال للأوكرانيين "لا داعي للهلع" مؤكدا "سننتصر". وبعد خطابه الذي ألقاه مباشرة بعد بدء الهجوم الروسي على بلاده، دعا زيلينسكي العالم لإنشاء "تحالف مناهض لبوتين" من أجل "إجبار روسيا على السلام".
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حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
عقوبات غربية جديدة
أدان أمين عام حلف الناتو بشدة الهجوم الروسي ووصفه بأنه "تهديد خطير للأمن الأورو- أطلسي"، مؤكدا مواصلة دعمه لأوكرانيا والدول الأعضاء في شرق أوروبا وفي البلطيق. الإتحاد الأوروبي أعلن أن العقوبات الجديدة التي يعتزم فرضها على روسيا تتضمن منع وصول البنوك الروسية لأسواق المال الأوروبية. وتجميد الاصول الروسية في الاتحاد وحظر دخول القطاعات الاقتصادية الروسية المهمة لمجالات التكنولوجيا الرئيسية والأسواق.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
الرئيس بايدن يوقع على عقوبات أمريكية
الرئيس الأمريكى جو بايدن يوقع أول مجموعة من العقوبات على روسيا وذلك ردا على "بدء فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا المجاورة". الولايات المتحدة تفرض "دفعة أولى" من العقوبات على روسيا وتستهدف مؤسستين ماليتين ووصول موسكو إلى مصادر التمويل الغربية فضلا عن "النخب الروسية"، بالاضافة إلى عقوبات على الدين السيادي الروسي. بايدن أعلن أنه سيتم تغيير أماكن انتشار قوات أمريكية متمركزة في أوروبا.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
حقبة جديدة
بعد اعتراف روسيا بسيادة الانفصاليين على إقليمي دونيتسك ولوهانسك، يرى الرئيس السابق لمؤتمر ميونخ الدولي للأمن فولفغانغ إشينغر، أن حقبة جديدة وخطيرة قادمة. وقال إشينغر على تويتر: "سيبقى هذا اليوم (الثلاثاء 22 فبراير/ شباط 2022) طويلا في الذاكرة، ففيه انتهى الأمل في أوروبا بهيكل أوروبي موحد". في الصورة جنود أوكرانيون يحرسون حاجزا بالقرب من الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
إدانة أممية للقرار الروسي
أعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وحفظ السلام روزماري ديكارلو عن "أسفها" للقرار الروسي. وقالت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي "الساعات والأيام القادمة ستكون حرجة". واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنّ قرار موسكو يشكّل "انتهاكاً لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها". وشدّد على أنّ الاعتراف الروسي "يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة".
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حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
بوتين يتحدى الغرب
وكان بوتين قد أعلن اعتراف روسيا باستقلال إقليمي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليين في شرق أوكرانيا، وذلك في خطاب عبر التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب بأن ذلك سيعرض روسيا لعقوبات شديدة. وبث التلفزيون الرسمي لقطات تظهره يوقع في الكرملين اتفاقيات تعاون مع زعيمي الإقليمين، كما أمر بوتين جيشه بدخول الإقليمين الانفصاليين.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
التحذير من عقوبات على روسيا
قاد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجهود الغربية لردع الجانب الروسي، وأعلن في 13 شباط/فبراير، اتفاقه مع نظيره الأوكراني على مواصلة "الدبلوماسية" و"الردع" في مواجهة موسكو. كما حذّر المستشار الألماني أولاف شولتس من أن العقوبات الغربية ستكون "فورية" في حال غزت روسيا أوكرانيا. وأرسلت العديد من الدول الأوروبية وبريطانيا أسلحة أو مساعدات إلى كييف. وقدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
تعليق المصادقة على تشغيل "نورد ستريم 2"
وبالفعل أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه قرر تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" مع روسيا ردا على اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا. وأضاف "هناك عقوبات أخرى أيضا يمكن أن نعتمدها في حال اتُّخذت إجراءات إضافية. لكن في الوقت الحاضر، يتعلق الأمر باتّخاذ خطوة ملموسة للغاية".
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حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
ماكرون يقوم بمسعى دبلوماسي مع بوتين
تكثفت الجهود الدبلوماسية لمحاولة تجنب اندلاع حرب. في 7 شباط/فبراير زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موسكو وكييف. بعد لقاء طويل في الكرملين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قال فلاديمير بوتين إنه مستعد "لتسويات".
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حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
بعد تردد.. ألمانيا تشدد لهجتها مع روسيا
بعد أسبوع من زيارة ماكرون، توجه المستشار الألماني إلى كييف وموسكو. وقبيل سفره أنذر شولتس روسيا بعقوبات: "سينتج عن أي عدوان عسكري على أوكرانيا يهدد وحدة أراضيها وسيادتها ردود فعل قاسية وعقوبات جهزناها بعناية ويمكن أن نضعها قيد التنفيذ على الفور مع حلفائنا في أوروبا وحلف شمال الأطلسي". وشددت ألمانيا التي تُتهم بالتساهل كثيرا حيال روسيا وبأن موقفها "ملتبس" لهجتها في الأيام الأخيرة.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
الأوكرانيون يستعدون للأسوأ
بحسب استفتاء نُشر أواخر يناير/كانون الثاني، اعتبر 48 بالمئة من الأوكرانيين أن الغزو الروسي ممكن، ويحضّر عدد متزايد منهم تدريبات احتمالا للأسوأ. ويتدرب البعض على حفر ملاجئ في الثلوج في غابة قرب كييف، في حين يتدرب آخرون على حمل السلاح. ويتعلم هؤلاء تقنيات الدفاع عن النفس. ويقول أحدهم: "هذا بلدي، كيف يمكن ألا أشعر بالقلق؟". ويقول إنه غير متأكد من حصول الغزو، "لكن، يجب أن نكون مستعدين."
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حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
عدة دول تطلب من مواطنيها مغادرة أوكرانيا
وكانت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وإسرائيل قد طلبت من مواطنيها مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت. كما سحبت بعض الدول موظفيها غير الأساسيين من كييف، وأغلقت بعض الدول سفاراتها في العاصمة الأوكرانية، ونقلت دول أخرى عملياتها من كييف إلى مدينة لافيف في غرب أوكرانيا ليس ببعيد عن الحدود مع بولندا.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
البنتاغون ينقل مقاتلات إف 16 إلى رومانيا
أعلنت واشنطن نقل مقاتلات إف-16 من ألمانيا إلى قاعدة برومانيا تبعد نحو 100 كيلومتر من البحر الأسود. كما أعلن عن وصول قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز بي-52 إلى بريطانيا للمشاركة في مناورات "مقررة منذ فترة طويلة"، فيما أعلنت البحرية الأمريكية وجود أربع مدمرات في المجال الأوروبي لتعزيز الأسطول السادس. وأرسل البنتاغون ثلاثة آلاف عسكري إلى ألمانيا وبولندا ورومانيا لطمأنة أعضاء الناتو بشرق أوروبا.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
جونسون يتوعد بعقوبات غير مسبوقة
توعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون روسيا بعقوبات غربية "أشد من أي أمر قمنا به من قبل" إذا غزت أوكرانيا. ويؤكد الأوروبيون أنهم جاهزون لفرض عقوبات اقتصادية ومالية قاسية على موسكو. وسوف تقرر الدول الأعضاء ماهية العقوبات وستُعقد قمة لفرضها بالتشاور مع شركاء الاتحاد الأوروبي.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
أصل التوتر يعود للحشود العسكرية الروسية
وبدأ التوتر السياسي عقب حشد روسيا نحو 130 ألف جندي على حدود جارتها الغربية، وتفاقم الوضع مع إجراء الكرملين أكبر مناورات عسكرية روسية منذ سنوات في البحر الأسود وبحر أزوف قبالة الساحل الجنوبي لأوكرانيا. وتقول روسيا إنها مهددة بتوسع حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية وتطالب بـ"ضمانات أمنية" لاسيما تأكيد بأن كييف لن تنضم يوماً إلى الحلف.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
روسيا ترفع درجة التنسيق العسكري مع بيلاروسيا
ففي 18 كانون الثاني/يناير، بدأت موسكو بنشر جنود في بيلاروسيا. وفي 10 شباط/فبراير وبالتزامن مع المناورات في البحر الأسود، بدأت القوات الروسية والبيلاروسية مناورات كبرى بالذخيرة الحية في بيلاروسيا على مدار عشرة أيام. وتشترك بيلاروسيا الحليف المقرب لروسيا في الحدود مع أوكرانيا، مما يعني أن الحشد يجري على ثلاثة جوانب لأوكرانيا.
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حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي
جذور الأزمة تعود لضم شبه جزيرة القرم عام 2014
وتعود الجذور القريبة للأزمة الأوكرانية إلى عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية بعد وصول موالين للغرب إلى السلطة في كييف مطلع ذلك العام. وكذلك دعمت موسكو انفصاليين موالين لها في نزاع مستمر في شرق أوكرانيا منذ ثماني سنوات، أدى إلى سقوط حوالي 13 ألف قتيل، ورغم توقيع اتفاقات سلام لم يتوقف العنف تماماً على الجبهة. (اعداد: خالد سلامة/ علاء جمعة).