من رام الله.. نائب مستشار ألمانيا يطالب بكشف ملابسات اغتيال أبوعاقلة

طالب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بكشف ملابسات مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة. وقال الوزير، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار، اليوم الثلاثاء (السابع من يونيو/حزيران 2022)، في رام الله عقب لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إنه ينتظر كشفا شاملا لملابسات الواقعة.

وقتلت صحفية قناة الجزيرة قبل أسابيع خلال عملية عسكرية إسرائيلية في جنين شمال الضفة الغربية. وأثار مقتلها وعنف الشرطة في جنازتها في القدس صدمة دولية. وألقى المدعي العام الفلسطيني أكرم الخطيب باللائمة على إسرائيل يوم الخميس الماضي في قتل شيرين أبوعاقلة عمدا. وقال أكرم الخطيب للصحفيين أن تحقيقا بشأن الرصاصة القاتلة كشف أن قناصا أطلقها باستخدام بندقية من طراز روجر، وأن الرصاصة جاءت من اتجاه الجنود الإسرائيليين.

وفي المقابل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إنه في الوقت الذي قدمت فيه إسرائيل تعازيها لمقتل أبوعاقلة، فإن جيش الإسرائيلي "يجري تحقيقا مستمرا في الأمر من أجل الكشف عن الحقيقة. وأي ادعاء بأن الجيش الإسرائيلي يتعمد إيذاء الصحفيين أو المدنيين غير المتورطين، هو كذب بواح". وأضاف غانتس أنه "رغم الطلبات المتعددة التي تقدمت بها إسرائيل، يرفض الفلسطينيون التعاون، ما يثير التساؤل عما إذا كانوا يريدون حقا كشف الحقيقة".

ووصف أشتية مقتل الصحفية بـ "المؤلم وغير المقبول". واتهم إسرائيل بسياسة الاغتيالات التي تستهدف المدنيين، مطالبا بتوفير حماية دولية للفلسطينيين.

بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط شيرين أبو عاقلة صحافية مخضرمة عملت في قناة الجزيرة القطرية. قُتلت خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية. وجهت اتهامات للجيش الإسرائيلي باستهدافها، في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنها ربما أصيبت بنيران فلسطينية عشوائية. كانت شيرين أبو عاقلة (51 عاماً)، وهي فلسطينية تحمل الجنسية الأمريكية، ترتدي سترة الصحافة التي تميز عملها بوضوح أثناء التغطية في مدينة جنين.

بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط رشا عبد الله لقيت الصحافية اليمنية رشا عبد الله مصرعها في تفجير استهدف سيارتها في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد والواقعة تحت سيطرة "المجلس الانتقالي الجنوبي". كانت الصحافية الراحلة حاملاً ما أدى لمقتل جنينها أيضاً في التفجير الذي تم بواسطة عبوة ناسفة ألصقت بسيارتها وتم تفجيرها عن بعد، فيما أصيب زوجها الصحافي محمود العتمي بجروح بالغة نُقل على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة.

بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط جمال خاشقجي صحافي سعودي بارز كان يكتب لصحيفة "واشنطن بوست" منتقدا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018 قُتل خاشقجي في عملية وحشية داخل قنصلية بلاده في اسطنبول. شوهت الجريمة صورة السعودية وسمعتها بشكل كبير. بدأت تركيا محاكمة غيابية في تموز/ يوليو 2020 بحق 26 سعوديا يشتبه في تورطهم بالجريمة، لكنها نقلت ملف القضية في 7 نيسان/ أبريل إلى السعودية، ما أثار استياء منظّمات حقوقية.

بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط أطوار بهجت كانت الصحافية العراقية الراحلة تعمل لحساب قناة العربية وكانت في طريقها لتغطية واقعة تفجير مرقد الإمام العسكري في فبراير/شباط 2006، لكنها أوقفت على حاجز عسكري قرب سامراء من قبل ما كان يعرف بـ "فرق الموت العراقية". أكد فيديو نشرته وسائل إعلام دولية تعرضها لتعذيب هائل وانتشرت أنباء عن تعرضها للاغتصاب قبل أن تذبح بوحشية. في 2009 أعلنت السلطات العراقية القبض على قاتلها والذي اعترف أيضاً بقتل زميليها.

بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط الحسيني أبو ضيف صحافي مصري شاب أصيب بعيار ناري في رأسه أواخر عام 2012 خلال تغطيته إحدى المظاهرات التي عرفت في وقتها باسم "أحداث الاتحادية"، وأعلنت وفاته في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2012. تبادل الأمن المصري وجماعة الإخوان الاتهامات بالمسؤولية عن مقتله. لاحقاً اعتقل شخص قيل إنه من مناصري جماعة الإخوان ووجهت إليه تهمة قتل الحسيني وحكم عليه في 2020 بالسجن المشدد 20 عاماً، ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات.

بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط فريق سكاي نيوز عربية في سوريا في أكتوبر/ تشرين الأول 2013 أفادت قناة سكاي نيوز عربية، أنها فقدت الاتصال مع أفراد طاقهما في سوريا والمكون من ثلاثة أشخاص هم الصحافي الموريتاني إسحاق مختار، والمصور اللبناني سمير كساب (يظهر في الصورة)، وسائق سوري لم يُعلن عن اسمه بناءً على طلب أسرته. تقول "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن 711 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام قتلوا خلال النزاع في سوريا.

بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط سمير قصير في الثاني من يونيو/حزيران 2005 اغتيل الصحافي اللبناني المعروف سمير قصير (45 عاماً) بعد تفجير سيارته في بيروت. ورغم مرور سنوات على اغتياله لم يكشف بعد عن قتلة سمير قصير، لكن أصابع الاتهام وجهت للنظام السوري، الذي كان قصير من أشد منتقديه.

بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط جبران تويني بعد أسابيع من اغتيال الصحافي سمير قصير، اغتيل الصحافي اللبناني الآخر جبران تويني في 12 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2006. كان تويني يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النهار الإعلامية. عرف تويني بمعارضته للتدخل السوري في لبنان.

بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط علي حسن جابر كان رئيساً لقسم التصوير في قناة الجزيرة، اغتيل عن عمر يناهز 55 عاماً في 12 من مارس/ آذار 2011 وذلك في كمين استهدف طاقم قناة الجزيرة جنوب غرب مدينة بنغازي الليبية. الصورة لجنازة علي حسن الجابر وهو مغطى بالعلمين القطري والليبي.



وشكر أشتية ألمانيا على دعمها المالي للفلسطينيين، مضيفا أن المحادثات مع هابيك كانت مفصلة ومفتوحة. ويجري هابيك حاليا زيارة في الشرق الأوسط تشمل إسرائيل والمناطق الفلسطينية والأردن حتى بعد غد الخميس. وتدور الجولة حول موضوع الطاقة وحماية المناخ بالإضافة إلى قضايا راهنة للعلاقات السياسية والاقتصادية.

ويقوم وزير الاقتصاد الألماني هابيك بجولة شرق أوسطية حيث سيتوجه إلى الأردن. واستهل هابيك جولته التي تستغرق أربعة أيام أمس الاثنين بزيارة إسرائيل. وتتركز المحادثات على القضايا السياسية والاقتصادية، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة والمناخ والتكنولوجيا. والتقى هابيك، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار أولاف شولتس، أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في القدس.

وصرح هابيك بأنه أشار مرارا، خلال جلسة المحادثات التي عقدها مع بينيت في القدس الاثنين، إلى " ضرورة تحسين الوضع بالنسبة للفلسطينيين وفي الأراضي الفلسطينية". وأضاف نائب المستشار الألماني أولاف شولتس أن نظام الدفاع الصاروخي "آرو3" لم يكن مطروحا للنقاش في محادثته مع بينيت.

ف.ي/ص.ش (د ب ا، رويترز)