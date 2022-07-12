من "دماغ القطة" إلى "هواء الكلب".. أغرب أسماء المدن في ألمانيا

إن كنت في ألمانيا وسمعت البعض يعرف عن نفسه بأنه "يعيش في الربيع" أو أنه قادم من الجحيم، فلا تظن أن هذه دعابة يلقيها أحد الأشخاص، بل هي في الواقع أسماء مناطق في ألمانيا قد يبدو أسمها غريبا أو مضحكا، كما نشر موقع بيلد دير فراو. نستعرض معكم أغرب أسماء الأماكن في ألمانيا.
ليدر هوزه Lederhose : وتعني السروال الجلدي. وهي اسم منطقة في ولاية تورينغن ويعيش فيها حوالي 250 شخصا.
كاتسين هيرن Katzenhirn: وتعني دماغ القطة، وهي قرية صغيرة في ولاية بافاريا ويعيش بها 50 شخصا
هوله Hölle : وتعني الجحيم، وهي أيضا موجودة في ولاية بافاريا.
أميركا America : نسبة إلى الولايات المتحدة او اسم القارة الأمريكية، وهي منطقة سكنية صغيرة في ولاية ساكسونيا.
هونديه لوفت Hundeluft: وتهني هواء الكلاب وهي في ولاية ساكسونيا أنهالت، ويسكن فيها حوالي 270 شخصا.
دروغين Drogen : وتعني مخدرات وهي منطقة جبلية في ولاية تورينغن، في شرق ألمانيا.
كيلر Killer : وقد يلقي اسمها بعض الخوف لمتحدثي الإنجليزية وذلك لأن معنى اسم البلدة القاتل. وهي بلدة صغيرة في ولاية بادن فورتيم بيرغ.
فروهلنغ Frühling : بمعنى "الربيع". بلدة في منطقة بافاريا العليا في جنوب ألمانيا ويقطنها 67 شخصا.
لاخين Lachen : بمعنى "الضحك" في منطقة شفابين في جنوب ألمانيا ويعيش فيها حوالي 1700 شخص.
ع.أ.ج
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