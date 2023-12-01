من حطَّاب إلى فنان ـ نحات فنلندي يصنع أشكالا بديعة من لحاء الشجر!
في كوخ ريفي في غابات جنوب فنلندا، ينحت الفنان إيركي بيكارينين بسكينه شرائط رفيعة من قشرة أشجار البتولا، قبل أن يضفي عليها طابعه الجميل وينسجها لتشكيل أجمل الأشكال.، كما يوضح ملف الصور التالي.
فن يدوي مميز
" لقد بدأت العمل عندما كنت في سن العاشرة. يمكن القول إنني قد قمت بتجارب مع قشرة البتولا لمدة 77 عاما"، يقول إيركي بيكارينين لوكالة الأنباء الفرنسية. في قاعته الفنية في أسيكالا يمكن رؤية عدد لا يحصى من الأشياء التي تتألف من شرائط قشرة البتولا فقط، تم تضفيرها بدون استخدام الغراء أو المسامير.
الابتكار ليس له حدود
على نحو صحيح يمكن قطع وثني القشرة اللون العسلي الشبيهة بورق الكرتون للشجرة البوريال السوداء والبيضاء بسهولة. في حين يُعتبر الخشب بشكل عام مادة قوية وغير قابلة للانحناء، إلا أن يكارينين يصر على أنه باستخدام التقنية الصحيحة، يمكن صنع "كل ما يمكن تخيله" من قشرة البتولا.
منتوج مميز
يبدو أن الفنان الفنلندي يصنع بالفعل كل شيء من الخشب، حتى شنط اليد وأدوات اللعب الصغيرة وحقائب الظهر وأشياء أخرى..
من حطاب إلى فنان
تحفته البارزة هي بدلة كاملة مع قبعة وحقيبة ملفات وأحذية. فهي تحدث أصواتا مثيرة عند ارتدائها، ولكنها مذهلة المرونة عندما يتجول بيكارينين في الكوخ المليء بأعماله الفنية الخشبية. ويقول فنان الخشب المولود في مدينة ليكسا في شرق فنلندا، إن اهتمامه بفن تطويع قشرة الخشب يعود إلى شبابه عندما كان يعمل كحطاب.
صالة فنون نائية
ورشة عمل بيكارينين تقع في أسيكالا، وهي بلدة صغيرة في جنوب فنلندا، تقع على بعد حوالي 20 كيلومترًا شمال مدينة لاهتي في جنوب هضبة البحيرات الفنلندية، وهي محاطة بالغابات. لذلك يبدو أن الفنان الاستثنائي الإبداعي لا يحتاج إلى السفر بعيدا للحصول على المواد اللازمة للعمل الخاصة به.
تقليد قديم
قد تكون البدلات الكاملة من اللحاء نادرة في الماضي في البلدان الإسكندنافية، ولكن تحويل قشرة البتولا إلى أشياء يومية تعود إلى زمن بعيد. ويعود استخدام قشرة البتولا إلى العصر الحجري، حيث قامت بوظيفة مشابهة للبلاستيك في يومنا هذا: تنوع استخدامها من صنع صناديق للتوت إلى لعب الأطفال.
المعنى اللغوي لمصطلح "جمع اللحاء"
كانت مواد العمل قيمة لدرجة أنها دخلت في اللغة الفنلندية - فعبارة "جمع اللحاء" لا تزال تعني "كسب المال". من مخزون قشرة البتولا الذي يحصل عليه من الأصدقاء والأقارب، يقوم عاشق الخشب بيكارينين بصنع كل ما يتبادر إلى ذهنه. "يمكنك صنع أي شيء يسمح به الخيال"، يقول مفكرًا فيما سيتم إنتاجه كإبداع جديد في المستقبل.
حب التفاصيل
على صينية صغيرة وُضعت أحذية صغيرة قام الفنان الفنلندي بتصنيعها من قشرة البتولا. وكل تحفة فنية تعكس كمية كبيرة من الحماس الذي يستثمره إيركي بيكارينين في عمله.