على نحو صحيح يمكن قطع وثني القشرة اللون العسلي الشبيهة بورق الكرتون للشجرة البوريال السوداء والبيضاء بسهولة. في حين يُعتبر الخشب بشكل عام مادة قوية وغير قابلة للانحناء، إلا أن يكارينين يصر على أنه باستخدام التقنية الصحيحة، يمكن صنع "كل ما يمكن تخيله" من قشرة البتولا.