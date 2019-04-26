من جديد.. مدرب ألماني مغمور يصنع معجزة كروية في إنجلترا

تتبقى جولتان على نهاية الموسم الحالي من دوري الدرجة الثانية بإنجلترا (تشامبيونشيب)، ويعتبر فريق نوريتش سيتي، الذي يدربه، الألماني المجهول دانيل فاركه (42 عاماً)، هو أول الصاعدين إلى الدوري الممتاز "البرمييرليغ، وفي رأي كثيرين أن منع نوريتش من الصعود إلى البرمييرليغ الآن هي مسألة واردة فقط من الناحية النظرية، فالفريق يحتل صدارة البطولة برصيد 88 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن شيفيلد يونايتد، وست نقاط وفارق عشرة أهداف عن ليدز صاحب المركز الثالث.
ويتحدث الإعلام في ألمانيا عن "معجزة" صنعها مع نوريتش المدرب فاركه، الذي انتقل إلى تدريب الفريق في الموسم الماضي 2017/2018، والآن يعيده إلى البرمييرليغ بعد ثلاث سنوات من الهبوط منها. علما بأنه أول مدرب غير بريطاني- أيرلندي يدرب الفريق، حسبما أفاد موقع "زود دويتشه تسايتونغ".
درس دانيل فاركه إدارة الأعمال في جامعة بادربورن ولم يكن لاعبا محترفا وإنما هاوياً بأندية مثل فيلهلمسهافن وبون وختم مشواره الكروي القصير عام 2008 بناديه الأم "ليبشتات 08"، الذي يلعب في دوري للهواة بولاية شمال الراين فيستفاليا، بشمال غرب ألمانيا، وكان مهاجما وهدافا للفريق.
دورتموند بوابة المدربين إلى إنجلترا
دانيل فاركه يصافح توماس توخل في دورتموند. توخل ذهب إلى فرنسا وفاز بالدوري أما فاركه فاقترب من الفوز بدوري الدرجة الثانية بإنجلترا.
في العام التالي عين مدربا لفريقه وفي 2015 انتقل إلى تدريب الفريق الثاني لبروسيا دورتموند وبقي معه عامين إلى أن ذهب إلى إنجلترا. وبذلك انضم فاركه إلى المدربين الألمان الآخرين، الذين أخذوا طريقهم إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة دورتموند، وعلى رأسهم يورغن كلوب ثم دافيد فاغنر ودانيل زايبرت.
بعد أن كان يحضر مبارياته في ليبشتات بألمانيا عشرات المتفرجين أصبح يحضرها على ملعب فريقه الإنجليزي في المتوسط 26 ألف متفرج، وهو أكبر عدد لجماهير فريق بملاعب الدرجة الثانية. ويوجد في فريقه عشرة لاعبين من ألمانيا، على رأسهم المدافع كريستوف تسيمرمان، وماركو شتيبرمان، لاعب خط الوسط المهاجم. ويبدو وكأن دانيل فاركه يكرر مع نوريتش ما فعله الألماني أيضا دافيد فاغنر حينما صعد بهدرسفيلد إلى البرمييرليغ، معتمدا على تشكيلة بها عدد كبير من الألمان. غير أن هدرسفيلد، سيعود إلى الدرجة الثانية نهاية الموسم الحالي، بعد ثبوت هبوطه من البرمييرليغ.
ينتهي عقد فاركه مع نوريتش سيتي في 2022 ويصفه ماركو شتيبرمان ، حسب موقع "شبورت بيلد" بأنه "شخص هادئ" ويقول: "اللاعبون يحبون بذل الجهد لأجله، وخصوصا لأنهم يدركون النجاح الذي يأتي بعد التدريب الصعب". ومؤخرا قبل شتيبرمان بسهولة عقوبة بغسيل سيارة المدرب. لأنه فشل في ملء أنبوب اختبار ببوله، لأن المدرب كان يتحقق ما إذا كان اللاعبون يشربون ما يكفي من المياه.
صلاح شرارة
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يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة
"نثق بكلوب"
سرعان ما استحوذ المدرب الألماني يورغن كلوب على قلوب مشجعي ليفربول عندما قال في يومه الأول بالنادي: "علينا تحويل المشككين في النادي إلى مؤمنين بقوته وقدراته"، حتى أن البضاعة الأكثر رواجاً في متجر النادي باتت قميص كُتب عليه: "نثق بكلوب". ورغم شهرة كلوب الرياضية إلا أنه بدأ بعيداً عن ميادين الكرة.
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يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة
صورة مع زيلر
ولد يورغن كلوب عام 1967 في مدينة شتوتغارت الألمانية، ولعب في صفوف شباب نادي توس إيرغينتسينغن حيث شارك في إحدى البطولات الرياضية في هامبورغ، كما تظهره هذه الصورة (الثاني على اليسار في الأعلى) مع أسطورة هامبورغ أوفه زيلر. حينها لم يعلم أحد أن حلم الكثيرين من عشاق الكرة سيصبح الحصول على صورة سيلفي مع كلوب.
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يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة
أسلوب بسيط ومحبوب
لم يكن المهاجم كلوب ساحر المستديرة، فسرعان ما غُير مركزه من مهاجم إلى مدافع في صفوف نادي "أف أس في ماينز 05" في الدرجة الثانية، وبات معروفاً بأسلوبه البسيط والمباشر، وهو ما أحبه مشجعو النادي فيه. وكان اللاعب الوحيد في صفوف ماينز الذي ملك ناديه الخاص من المعجبين باسم "الكلوبيون".
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يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة
18 عاماً في صفوف ماينز
عام 2001 ترك كلوب اللعب ليباشره من مقعد المدربين. وبعد محاولتين فاشلين، نجح ماينز تحت قيادة كلوب عام 2004 في تحقيق انطلاقته التاريخية إلى دوري الدرجة الأولى من البوندسليغا. وبعد عودته إلى دوري الدرجة الثانية عام 2007 وفقدان فرصة الصعود في العام اللاحق ترك كلوب ماينز، بعد 18 عاماً في صفوفه كلاعب ومدرب.
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يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة
صاحب أفضل نظارة عام 2008
وفي وسائل الإعلام الألمانية فإن طبيعة كلوب المنفتحة وخفيفة الظل أثارت إعجاب جمهور الكرة، حتى أنه بات ما يشبه "الموضة". وحتى نظاراته التي يضعها بات يُنظر إليها بشكل إيجابي في الرأي العام الألماني.، وهو ما دفع "جمعين صانعي النظرات" إلى تتويجه عام 2008 بلقب "أفضل صاحب نظارة في العام".
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يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة
صانع النجوم
منتصف 2008 أصبح كلوب مدرباً لبروسيا دورتموند. وكانت للمشاكل النادي المالية الحادة التي بدأت قبل ثلاثة أعوام من ذلك، أثرها الكبير في تراجع مستوى النادي كروياً. لكن كلوب وعد بإعادة الفريق إلى جادة الانتصارات. وكان شعاره: عدم شراء النجوم بل صنعهم. وهكذا وضع ماتس هوميلز ونيفن سوبوتيتش في قلب الدفاع رغم أنهما لم يتجاوزا الـ19 من العمر.
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يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة
ثلاثة ألقاب في عامين
ونجحت وصفة يورغن كلوب هذه في إعادة بروسيا دورتموند إلى بريقه وتألقه، ففاز عام 2011 بدرع الدوري الألماني، وكان طعم هذا الانتصار مختلفاً حين احتفل كلوب مع الجماهير في ساحة بورسيشبلاتس. وفي 2012 فاز أسود ويستفاليا بقيادة كلوب بالثنائية.
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يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة
وللسقطات وقتها
على الرغم من كل الجاذبية والذكاء الذي يتمتع به كلوب، إلا أن حماسته توقعه في كثير من الأحيان في المشاكل، فمثلاً هنا عام 2010 حين تنازع مع الحكم الرابع شتيفان تراوتمان. بعد أن رأى كلوب هذه الصورة قال: "نفسي أنا شعرت بالخوف من هذا. لم يكن هذا من التصرفات اللائقة".
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يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة
خسارة مريرة في ويمبلي
في 2013 كان كلوب على وشك الحصول على لقبه الدولي الأول في المباراة النهائية من منافسات دوري أبطال أوروبا التي جمعته بالمنافس اللدود بايرن ميونيخ على ملعب ويمبلي بلندن. لكن بروسيا دورتموند خسر بهدفين مقابل هدف واحد بعد أن سجل الهولندي أريين روبن هدف الفوز في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة.
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يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة
وداعاً دورتموند!
منتصف 2014 حل دورتموند وصيفاً لبطل الدوري للمرة الثانية على التوالي، ثم بدأ التدهور. بعد 18 مباراة من الموسم اللاحق حل دورتموند في المركز الأخير من الترتيب. وبدا كلوب مرهقاً، لكنه تمكن من قيادة النادي للعب في الدوري الأوروبي ونهائي كأس ألمانيا 2015 أمام فولفسبورغ، الذي خسره دورتموند 1.3. حينها أعلن كلوب رحيله عن دورتموند.
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يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة
بدء الحقبة الإنجليزية
بعد راحة من هموم الفوز والخسارة امتدت لعام وخمسة أشهر، قُدم كلوب في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 مدرباً جديداً لليفربول الإنجليزي. وتمكن في وقت قياسي من تطوير أداء الفريق وقاده لنهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي قبل الخسارة أمام ريال مدريد (1-3). كما ينافس بشكل متقارب جداً على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم مع مانشستر سيتي.