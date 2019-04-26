من جديد.. مدرب ألماني مغمور يصنع معجزة كروية في إنجلترا

تتبقى جولتان على نهاية الموسم الحالي من دوري الدرجة الثانية بإنجلترا (تشامبيونشيب)، ويعتبر فريق نوريتش سيتي، الذي يدربه، الألماني المجهول دانيل فاركه (42 عاماً)، هو أول الصاعدين إلى الدوري الممتاز "البرمييرليغ، وفي رأي كثيرين أن منع نوريتش من الصعود إلى البرمييرليغ الآن هي مسألة واردة فقط من الناحية النظرية، فالفريق يحتل صدارة البطولة برصيد 88 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن شيفيلد يونايتد، وست نقاط وفارق عشرة أهداف عن ليدز صاحب المركز الثالث.

ويتحدث الإعلام في ألمانيا عن "معجزة" صنعها مع نوريتش المدرب فاركه، الذي انتقل إلى تدريب الفريق في الموسم الماضي 2017/2018، والآن يعيده إلى البرمييرليغ بعد ثلاث سنوات من الهبوط منها. علما بأنه أول مدرب غير بريطاني- أيرلندي يدرب الفريق، حسبما أفاد موقع "زود دويتشه تسايتونغ".

درس دانيل فاركه إدارة الأعمال في جامعة بادربورن ولم يكن لاعبا محترفا وإنما هاوياً بأندية مثل فيلهلمسهافن وبون وختم مشواره الكروي القصير عام 2008 بناديه الأم "ليبشتات 08"، الذي يلعب في دوري للهواة بولاية شمال الراين فيستفاليا، بشمال غرب ألمانيا، وكان مهاجما وهدافا للفريق.

دورتموند بوابة المدربين إلى إنجلترا

دانيل فاركه يصافح توماس توخل في دورتموند. توخل ذهب إلى فرنسا وفاز بالدوري أما فاركه فاقترب من الفوز بدوري الدرجة الثانية بإنجلترا.

في العام التالي عين مدربا لفريقه وفي 2015 انتقل إلى تدريب الفريق الثاني لبروسيا دورتموند وبقي معه عامين إلى أن ذهب إلى إنجلترا. وبذلك انضم فاركه إلى المدربين الألمان الآخرين، الذين أخذوا طريقهم إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة دورتموند، وعلى رأسهم يورغن كلوب ثم دافيد فاغنر ودانيل زايبرت.

بعد أن كان يحضر مبارياته في ليبشتات بألمانيا عشرات المتفرجين أصبح يحضرها على ملعب فريقه الإنجليزي في المتوسط 26 ألف متفرج، وهو أكبر عدد لجماهير فريق بملاعب الدرجة الثانية. ويوجد في فريقه عشرة لاعبين من ألمانيا، على رأسهم المدافع كريستوف تسيمرمان، وماركو شتيبرمان، لاعب خط الوسط المهاجم. ويبدو وكأن دانيل فاركه يكرر مع نوريتش ما فعله الألماني أيضا دافيد فاغنر حينما صعد بهدرسفيلد إلى البرمييرليغ، معتمدا على تشكيلة بها عدد كبير من الألمان. غير أن هدرسفيلد، سيعود إلى الدرجة الثانية نهاية الموسم الحالي، بعد ثبوت هبوطه من البرمييرليغ.

ينتهي عقد فاركه مع نوريتش سيتي في 2022 ويصفه ماركو شتيبرمان ، حسب موقع "شبورت بيلد" بأنه "شخص هادئ" ويقول: "اللاعبون يحبون بذل الجهد لأجله، وخصوصا لأنهم يدركون النجاح الذي يأتي بعد التدريب الصعب". ومؤخرا قبل شتيبرمان بسهولة عقوبة بغسيل سيارة المدرب. لأنه فشل في ملء أنبوب اختبار ببوله، لأن المدرب كان يتحقق ما إذا كان اللاعبون يشربون ما يكفي من المياه.

صلاح شرارة