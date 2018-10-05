من جديد عبر تويتر.. ترامب يعلن مغادرة وزير آخر لحكومته

من جديد يستخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب صفحته على تويتر للإعلان عن إقالة أحد وزرائه، فقد أعلن اليوم السبت (15 ديسمبر/ كانون الأول 2018) أن وزير داخليته سيغادر منصبه بنهاية العام الجاري، ليصبح آخر مسؤول كبير يغادر الإدارة الأميركية المثقلة بالأزمات.

وكتب ترامب على تويتر أنّ "وزير الداخلية رايان زينك سيغادر الإدارة في نهاية العام بعد أن خدم لفترة تناهز العامين"، وتابع ترامب "أنجز ريان الكثير خلال فترة ولايته وأريد أن أشكره على خدمته لأمتنا"، مشيرا إلى أنه سيعلن عن تعيين وزير جديد الأسبوع المقبل.

ورغم أن ترامب أثنى على زينك ولم يذكر سببا لرحيله عن منصبه، إلا أن زينك ضابط النخبة وعضو الكونغرس السابق عن ولاية مونتانا كان قد تعرض في الفترة الأخيرة لانتقادات قوية بسبب صفقة عقارية وقيامة برحلات باهظة التكلفة مستخدما رحلات للطيران العارض (تشارتر) أو مستخدما طائرات حربية على حساب الدولة. ونقل موقع "شبيغل" الألماني أنه على سبيل المثال قام برحلة من لاس فيغاس إلى مسقط رأسه في ولاية مونتانا كلفت دافعي الضرائب أكثر من 12 ألف دولار، رغم وجود رحلات طيران منتظم بين المدينتين.

يذكر أن ترامب سبق وأعلن عبر تويتر عن إقالة وزير خارجيته السابق ريكس تيلرسون في مارس/آذار، كما دفع وزير العدل جيف سيشنز إلى الاستقالة الشهر الماضي.

ص.ش/ع.ش (أ ف ب، رويترز)