من جديد... بيربوك تزور إسرائيل والضفة الغربية

تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى إسرائيل والضفة الغربية في بداية الأسبوع المقبل لإجراء محادثات حول الوضع في الشرق الأوسط. والصحة العالمية تقول إن "الهدنة التكتيكية لم يكن لها أثر على وصول المساعدات".

أعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية في برلين اليوم الجمعة (21 حزيران/يونيو 2024) أن الوزيرة أنالينا بيربوك ستزور إسرائيل الاثنين القادم وستلقي هناك محاضرة في مؤتمر أمني في مدينة هرتسليا فور وصولها. وبعدها ستعقد اجتماعات الثلاثاء مع نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس في القدس ومع رئيس حكومة السلطة الفلسطينية الجديد محمد مصطفى في رام الله.

وقالت المتحدثة إن المحادثات ستركز على الحرب في قطاع غزة و"استمرار الوضع الإنساني الكارثي هناك". كما ستتم مناقشة جهود الإصلاح التي تبذلها السلطة الفلسطينية. وجددت المتحدثة موقف الحكومة الاتحادية بشأن الالتزام بهدف حلّ الدولتين. وتابعت المتحدثة أن لقاءات الوزيرة ستتناول "إيجاد طريقة للخروج من الوضع المأساوي للناس في غزة، وللناس في إسرائيل”.

وأضافت المتحدثة أن المحادثات ستناقش الوضع الحالي المتوتر والخطير بشكل خاص على الحدود بين إسرائيل ولبنان. وفي ضوء الهجمات الصاروخية المستمرة على إسرائيل من قبل ميليشيا حزب الله اللبناني والهجمات المضادة الإسرائيلية.

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منظمة الصحة: لا تأثير للهدنة التكتيكية

ومن جانبه، أكد ريتشارد بيببركورن مسؤول الأراضي الفلسطينية المحتلة في منظمة الصحة العالمية الجمعة أن "الهدنة التكتيكية" اليومية التي أعلنتها إسرائيل في جنوب قطاع غزة "لم يكن لها أي تأثير" على وصول المساعدات الإنسانية. وقال هذا الطبيب خلال مؤتمر صحافي روتيني للأمم المتحدة في جنيف "نحن كأمم متحدة يمكننا القول إننا لم نلاحظ أي تأثير على وصول المساعدات الإنسانية منذ هذا الإعلان الأحادي الجانب عن هذه الهدنة الفنية". وأضاف "هذا هو التقييم العام".

وقال ينس لايركه الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق حالات الطوارئ إن المساعدات الإنسانية "كانت قليلة جداً". وشدد على أن العاملين في المجال الإنساني "لا يمكنهم التوجه إلى معبر كرم أبو سالم (لمرور البضائع مع إسرائيل) وتسلم (المساعدة الإنسانية) بأمان تام بسبب غياب الأمن" لكنه أشار إلى أن الوقود دخل بكميات محدودة.

والوقود حيوي لإنتاج الكهرباء الضرورية للمستشفيات والمخابز خصوصاً.

وأعلن الجيش الإسرائيلي نهاية الأسبوع الماضي هدنة "إنسانية تكتيكية" يومياُ لساعات محددة، على طريق رئيسي في شرق رفح إلا أن ناطقاً باسم الأمم المتحدة قال بعد أيام على ذلك "إن ذلك لم ينعكس بعد، وصول المساعدات بكميات أكبر إلى الناس التي تحتاج إليها".

وأدت الحرب المتواصلة منذ أكثر من ثمانية أشهر في قطاع غزة إلى وضع إنساني كارثي مع تحذيرات متكررة للأمم المتحدة من احتمال وقوع مجاعة.

خ.س/و.ب/م.س (أ ف ب)