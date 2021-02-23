من جديد.. بايرن يقسو على برشلونة بثلاثية بدوري أبطال أوروبا

أرسل بايرن ميونيخ الألماني رسالة تحذير قوية إلى الفرق الأوروبية مساء الثلاثاء (14 سبتمبر/ أيلول 2021) بعدما نجح في الفوز بثلاثية نظيفة على برشلونة في معقل الفريق الكاتالوني في بداية مشوار الفريقين بمنافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2021/2022.

وارتدت المباراة طابعًا ثأريًا بالنسبة لبرشلونة بعد خسارته بنتيجة قياسية امام بايرن ميونيخ 2-8 في الدور ربع النهائي للمسابقة ذاتها في 14 آب/أغسطس 2020 على ملعب النور في البرتغال (ألغي آنذاك نظام الذهاب والإياب بسبب جائحة كوفيد-19).

ولم يفزّ برشلونة على العملاق البافاري سوى مرتين فقط في 11 مواجهة جمعتهما في مسابقة أوروبية، مقابل 7 إنتصارات لبايرن وتعادلين. وخاض النادي الكاتالوني المسابقة القارية الام للمرة الاولى منذ 17 عامًا من دون نجمه التاريخي الارجنتيني ليونيل ميسي المنتقل بصفقة مثيرة للجدل الى باريس سان جرمان الفرنسي هذا الصيف.

وجاءت مجريات المباراة عكس رغبة أصحاب الارض، إذ دانت السيطرة والاستحواذ بشكل كبير إلى الفريق البافاري الذي نال الفرص الاخطر منذ اللحظات الاولى.

وأسفرت هجمات بايرن عن هدف أوّل بفضل توماس مولر الذي سدّد كرة قوية ارتدت من ظهر لاعب برشلونة إيريك غارسيا لتخدع الحارس تير شتيغن وتتجه نحو الجهة الأخرى من المرمى مانحة العملاق الألماني هدف التقدم في الدقيقة 33.

وبات مولر اكثر لاعب في تاريخ مسابقة أوروبية يسجّل امام برشلونة مع سبعة أهداف في ست مواجهات.

ولم ينتظر بايرن طويلاً لتسجيل هدف الاطمئنان، وذلك بعد دقائق قليلة من انطلاق الشوط الثاني، هذه المرة عن طريق هدّافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي وصلت إليه الكرة إثر تسديدة من زميله موسيالا ارتدت من العارضة فلم يتردد هدّاف بايرن في إسكانها الشباك في الدقيقة 56، مسجلا هدفه السادس في آخر خمس مباريات خاضها في دوري الابطال.

ليفاندوفسكي يحتفل مع دافيز بتسجيل الهدف الثاني لبايرن في مرمى برشلونة

ولم يستطع برشلونة الخروج من قمقمه الدفاعي، وعلى العكس واصل بايرن هيمنته المطلقة وسط مساحات كبيرة في دفاعات الفريق الكاتالوني الذي استغلها ليفاندوفسكي من جديد ليسجّل هدفه الشخصي الثاني والثالث للبايرن في الدقيقة 85 بعد أن ارتدت الكرة إليه من القائم إثر تسديدة زميله سيرغي غنابري، وسط وجوه برشلونية مصدومة في كافة ارجاء ملعب "كامب نو".

ورفع ليفاندوفسكي رصيده من الأهداف إلى 113 في جميع المسابقات منذ موسم 2019-2020.

وضمن المجموعة ذاتها، تعادل دينامو كييف الاوكراني امام بنفيكا البرتغالي من دون أهداف في العاصمة كييف. وبذلك يقف بايرن بعيدا في صدارة المجموعة الخامسة.

ص.ش/ي.أ (أ ف ب)