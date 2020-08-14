من جديد.. أردوغان يأمر بتحويل كنيسة سابقة بإسطنبول إلى مسجد

أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحويل كنيسة أرثوذكسية قديمة أخرى أصبحت مسجداً ثم متحفاً شهيراً في إسطنبول، إلى مكان عبادة للمسلمين. طبقا لما ذكرته صحيفة "غازيت الرسمية اليوم (الجمعة 21 آب/ أغسطس 2020)، ونقلته وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وكانت محكمة تركية قد سمحت بتحويل متحف "كاريه" إلى كنيسة العام الماضي، لتكون سابقة لمتحف آيا صوفيا. يأتي القراران وسط تصاعد التوترات مع الجارة اليونان بسبب نزاعات إقليمية في بحر إيجه والبحر المتوسط.

ويأتي قرار تحويل متحف كاريه إلى مسجد، بعد شهر على قرار مماثل مثير للجدل يتعلق بموقع آيا صوفيا المدرج على قوائم التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو).وأثار هذا الإعلان مخاوف على الفسيسفاء والجداريات داخل الكنيسة.

ويرى مراقبون أن عملية تحويل كنائس بيزنطية قديمة في الآونة الأخيرة ترمي إلى تحفيز قاعدة أردوغان الانتخابية المحافظة والقومية وسط أجواء من الصعوبات الاقتصادية فاقمها الوباء.

ودانت اليونان الجمعة بشدة هذه الخطوة الجديدة ورأت فيها "استفزازا آخر بحق المؤمنين والمجتمع الدولي".

مشهد من داخل كنيسة مسجد متحف مسجد خورا / كاريه ومخاوف على فسيفساء الكنيسة بعد قرار أردوغان بتحويلها الى مسجد مرة اخرى.

وانتقد غارو بايلان النائب المعارض في حزب الشعوب الديموقراطي (الموالي للأكراد) الخطوة بالقول "تمت التضحية برمز آخر في تاريخ بلادنا المتعددة الثقافة".

وقالت مراسلة لوكالة فرانس برس زارت الموقع بعد وقت قصير على نشر مرسوم أردوغان، إن المتحف كان لا يزال مفتوحا أمام الزوار، بعكس موقع آيا صوفيا الذي أغلق فور القرار في شأنه.

وتاريخ هذا الصرح التاريخي المبني قبل ألف عام، يعكس تاريخ آيا صوفيا المجاورة له على الضفة الغربية من "القرن الذهبي" في الجانب الأوروبي من إسطنبول. وكنيسة "المخلص المقدس في خورا" كانت كنيسة بيزنطية من القرون الوسطى تحتوي على لوحات جدارية تمثل "الدينونة" لا يزال يثمنها العالم المسيحي.

وتم تحويل الكنيسة إلى مسجد كاريه بعد نصف قرن على سقوط القسطنطينية عام 1453 على أيدي العثمانيين.

ثم أصبحت متحف كاريه بعد الحرب العالمية الثانية في إطار جهود تركيا لإقامة جمهورية جديدة أكثر علمانية على أطلال الامبراطورية العثمانية.

وبعدها ساهمت مجموعة من مؤرخي الفنون الأميركيين في ترميم الفسيفساء الأصلية للكنيسة، وافتتحت للعامة في 1958.

لكن أردوغان في السنوات القليلة الماضية يركز أكثر على المعارك التي أدت إلى هزيمة بيزنطية على أيدي العثمانيين.

ووافقت أعلى محكمة إدارية في تشرين الثاني/ نوفمبر على تحويل المتحف إلى مسجد.

م.م/ ص.ش (د ب أ، ا ف ب)