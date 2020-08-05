 من تكساس إلى ألمانيا.. أبشع كوراث نترات الأمونيوم | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 05.08.2020

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سياسة واقتصاد

من تكساس إلى ألمانيا.. أبشع كوراث نترات الأمونيوم

تشير التقارير الأولية إلى أن مادة نترت الأمونيوم كانت السبب في انفجار مرفأ بيروت، لكن هذا الانفجار لم يكن الأول في التاريخ، إذ تسببت هذه المادة بعدة كوارث أخرى حول العالم منذ بدايات القرن العشرين، فما هي؟ وأين حدثت؟

مرفأ بيروت بعد الانفجار المروع

مرفأ بيروت بعد الانفجار المروع

مازال العالم في صدمة بعد الإنفجار المروع الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت الثلاثاء (الرابع من أغسطس/ آب 2020) وأسفر عن مقتل الشرات ووجرح الآلاف. وفي ظل التكهنات حول أسباب الانفجار أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أن نحو 2750 طناً من نترات الأمونيوم، كانت مخزنة في مستودع بمرفأ بيروت لمدة ست سنوات، هي المسؤولة عن الانفجار.

لكن مرفأ بيروت ليس الكارثة الوحيدة التي تسببت فيها نترات الأمونيوم. فما هي الحالات الأخرى التي لعبت فيها هذه المادة دوراً مدمراً؟

مدينة أوباو الألمانية

بحسب موقع (Chemie.de) الألماني، تدخل نترات الأمونيوم في صناعة الأسمدة وبعض أنواع المتفجرات.

وفي 21 سبتمبر/ أيلول 1921 انفجر فرع مصنع "بي أي أس إف" لتصنيع السماد بمدينة أوباو جنوب غرب ألمانيا ليكون أحد "أسوأ الانفجارات في تاريخ ألمانيا"، بحسب ما وصفه موقع "شيمي" الألماني.

وبحسب موقع فورت لاستيغ (Wortlastig) الألماني أسفر الانفجار عن مصرع 600 شخص وإصابة أكثر من 2000 شخص، كما تسبب الانفجار في تشريد مئات الأسر في المدينة بعد تهدم بيوتهم. وكان سبب الكارثة بحسب ما ذكر موقع "شيمي" هو خلط نترات الأمونيوم مع ديناميت بطريقة خاطئة، وهو ما تسبب في انفجار نحو 4500 طن من المزيج القاتل.

USA Unglück im Hafen von Texas 1947 (picture-alliance/akg-images)

الجيش وفرق الإنقاذ في ميناء تكساس الأمريكي بعد كارثة عام 1947

ميناء تكساس الأمريكي

في 16 أبريل/ نيسان 1947 انفجرت سفينتا شحن محملتان بنترات الأمونيوم في ميناء تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، ما أسفر عن 486 قتيلاً وأكثر من 3000 جريح بحسب موقع زايلناخت الألماني (Seilnacht). وبحسب موقع "شيمي" نتج عن الانفجار خسائر مادية بأكثر من 65 مليون دولار آنذاك، كما تسببت الكارثة في تشريد المئات بعد دمار بيوتهم إثر الانفجار.

مدينة بريست الفرنسية

في 28 يوليو/ تموز 1947 انفجرت في ميناء مدينة بريست الفرنسية سفينة الشحن النرويجية "أوشن ليبرتي" التي كانت محملة بنترات الأمونيوم. وبحسب موقع "شيمي" أسفر الانفجار عن سقوط 21 قتيلاً وأكثر من مئة جريح، وتسبب الانفجار في خسائر بملايين الفرانكات الفرنسية آنذاك.

مدينة أوكلاهوما الأمريكية

بعض الكوارث التي تسببت فيها نترات الأمونيوم كانت متعمدة، ففي 19 أبريل/ نيسان 1995 قام تيموثي مكفاي بتفجير سيارة محملة بهذه المادة الفتاكة أمام مبنى "ألفريد ب.موراه" الفدرالي بمدينة أوكلاهوما، بحسب موقع "المركز الاتحادي للتثقيف السياسي في ألمانيا". وأسفر الانفجار عن مقتل 168 شخصاً.

مصنع أي زد إف بمدينة تولوز الفرنسية بعد اشتعال 40 طناً من نترات الأمونيوم عام 2001

مصنع "أي زد إف" بمدينة تولوز الفرنسية بعد اشتعال 40 طناً من نترات الأمونيوم عام 2001

مدينة تولوز الفرنسية

في 21 سبتمبر/ أيلول 2001 دوى انفجار هائل في مصنع "أي زد إف" بمدينة تولوز الفرنسية بعد اشتعال 40 طناً من نترات الأمونيوم في حاوية للنفايات الكيميائية. وتسبب الانفجار في تدمير أجزاء كبيرة من المدينة وأسفر عن مصرع 31 شخصاً وجرح الآلاف. وتصادف تاريخ هذا الانفجار في الذكرى الثمانين لانفجار مدينة أوباو الألمانية المروع.

الحفرة التي خلفها انفجار نترات الأمونيوم في مدينة ريونغشون الكورية الشمالية عام 2004

الحفرة التي خلفها انفجار نترات الأمونيوم في مدينة ريونغشون الكورية الشمالية عام 2004

مدينة ريونغشون الكورية الشمالية

في 4 أغسطس/ آب 2004 انفجرت عدة عربات قطار محملة بنترات الأمونيوم في مدينة رينغشون بكوريا الشمالية. وبحسب موقع إذاعة إم دي إر الألمانية أسفر الانفجار عن سقوط 154 قتيلاً وإصابة أكثر من 1200 شخص. كما تم تدمير أكثر من 8000 منزل في المدينة.

س.ح/ ع.غ

  • Deutschland Castrop-Rauxel Stillgelegtes Kraftwerk Gustav Knepper wird gesprengt (Reuters/L. Kuegeler)

    "باليه" المتفجرات .. هدم محطة طاقة ألمانية بالصور

    بدأ تشغيل محطة كهرباء قديمة تعمل بالفحم تقع على حدود مدينة كاستروب راوكسل ودورتموند في عام 1971، لكنها أغلقت عام 2014. ولإزالتها كلياً، استخدم أكثر من 200 كيلوغراماً من المتفجرات بمساعدة خبراء من شركة متخصصة.

  • Deutschland Castrop-Rauxel Stillgelegtes Kraftwerk Gustav Knepper wird gesprengt (picture-alliance/dpa/M. Kusch)

    "باليه" المتفجرات .. هدم محطة طاقة ألمانية بالصور

    عند عملية التفجير، سقط برج التبريد الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 130 متراً على الأرض في حركة انعطافية أنيقة، بشكل يشبه رقصة الباليه، حيث علق إدوارد ريش في بث مباشر من WDR: "هذا عرض باليه حقيقي".

  • Stillgelegtes Kraftwerk Gustav Knepper wird gesprengt (picture-alliance/dpa/M. Kusch)

    "باليه" المتفجرات .. هدم محطة طاقة ألمانية بالصور

    قالت متحدثة باسم شركة الهدم: "كل شيء سار وفقاً للمخطط دون تعقيدات". من جهة أخرى، وكتدبير احترازي، طوقت المنطقة السكنية المجاورة للمنشأة، حيث اضطر 120 شخصاً لمغادرة منازلهم مؤقتاً.

  • Deutschland Castrop-Rauxel Stillgelegtes Kraftwerk Gustav Knepper wird gesprengt (picture-alliance/dpa/M. Kusch)

    "باليه" المتفجرات .. هدم محطة طاقة ألمانية بالصور

    بالنسبة لسكان المنطقة المعرضة للخطر، تم تشييد مدرج عام، حيث شاهدوا مع مئات الضيوف الآخرين عملية الهدم في طقس ربيعي جميل.

  • Deutschland Castrop-Rauxel Stillgelegtes Kraftwerk Gustav Knepper wird gesprengt (picture-alliance/dpa/M. Kusch)

    "باليه" المتفجرات .. هدم محطة طاقة ألمانية بالصور

    بعد ثوان فقط من تدمير برج التبريد، تبعه تدمير المدخنة التي بلغ ارتفاعها 210 أمتار، إذ كانت أكثر ارتفاعاً من كاتدرائية كولونيا بحوالي 50 متر.

  • Stillgelegtes Kraftwerk Gustav Knepper wird gesprengt (picture-alliance/dpa/M. Kusch)

    "باليه" المتفجرات .. هدم محطة طاقة ألمانية بالصور

    في تفجيرات ضخمة كهذه، يقوم الخبراء بحساب النقاط في المبنى التي يجب أن توضع فيها العبوات الناسفة بكامل الدقة والحذر، وحساب الوقت المناسب لتفجيرها بحيث يسقط الحطام وفقاً للمطلوب.

  • Deutschland Castrop-Rauxel Stillgelegtes Kraftwerk Gustav Knepper wird gesprengt (picture-alliance/dpa/M. Kusch)

    "باليه" المتفجرات .. هدم محطة طاقة ألمانية بالصور

    بعد الانتهاء من عملية الهدم، يوجد حوالي 28 ألف طناً من الركام التي يجب إزالتها، حيث سيتم بناء منطقة صناعية على مساحة 59 هكتاراً. دافيد إيل / ريم ضوا


مختارات

+++ تغطية خاصة: بيروت مدينة منكوبة +++

تغطية خاصة لآخر مستجدات انفجار مرفأ بيروت، الأعنف من نوعه في العاصمة اللبنانية منذ سنوات. وحسب رئيس الوزراء اللبناني فإن 2750 طناً من نيترات الأمونيوم في مستودع المرفأ وراء الانفجار. (الزمن بتوقيت وسط أوروبا)  

بيروت "المنكوبة" تستيقظ على وقع صدمة مقتل العشرات وإصابة الآلاف

أستيقظت العاصمة اللبنانية بيروت على وقع الصدمة غداة انفجارين تسببا في دمار هائل لم تشهده بيروت في تاريخها الحديث، وأسفرا عن سقوط 100 قتل على الأقل، وإصابة الآلاف، ما جعل السلطات تعلن بيروت منطقة منكوبة.  

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