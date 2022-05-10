 من ترومان إلى جو بايدن.. ذكريات الملكة الراحلة مع الرؤساء الأمريكيين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.09.2022

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من ترومان إلى جو بايدن.. ذكريات الملكة الراحلة مع الرؤساء الأمريكيين

تجنبت ترامب ..وقبل ذلك بكثير قابلت هاري ترومان، وشاهدت مباراة بيزبول مع جورج بوش الأب. وأرسلت إلى دوايت أيزنهاور وصفة مخبوزات تناولها في قلعة بالمورال سال لها لعابه ..جوانب من قصص الملكة الراحلة مع الرؤساء الأمريكيين.

جو بايدن كان آخر رئيس أمريكي تلتقيه الملكة إليزابيث الراحلة

جو بايدن كان آخر رئيس أمريكي تلتقيه الملكة إليزابيث الراحلة

جو بايدن كان آخر رئيس أمريكي التقت به الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا الراحلة. وكان قد احتسى  معها الشاي في قلعة وندسور في يونيو حزيران 2021، حين تجاذبا أطراف الحديث عن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ.

قال بايدن للصحفيين في وقت لاحق ووجهه يتهلل سروراً "لقد ذكرتني بوالدتي، ولا أعتقد أن ذلك سيمثل إهانة لها".

التقت الملكة الراحلة إجمالا بثلاثة عشر من آخر أربعة عشر رئيسا للولايات المتحدة، وكان ليندون جونسون الوحيد الذي لم تقابله. واستهلت لقاءاتها بالرؤساء الأمريكيين بهاري ترومان عام 1951 عندما كانت لا تزال أميرة. وكان هدفها من اللقاء معهم هو الحفاظ على علاقات قوية مع الولايات المتحدة، واضعة في حسبانها كيف كان ذلك التحالف مهما في الحرب العالمية الثانية.

قالت في عشاء رسمي أقامه الرئيس جورج دبليو بوش على شرفها في البيت الأبيض عام 2007، إنّ "الإدارات في بلدك والحكومات في بلدي ربما تأتي وتذهب. لكن سيظل هناك حوار دائم بيننا وسيستمع كل طرف إلى الآخر، وربما نختلف من وقت لآخر لكننا سنظل متحدين على الدوام".

الملكة إليزابيث الثانية تبدأ رحلة وداع مملكتها من قلعة بالمورال إلى إدنبره

أجرت الملكة محادثات مطولة مع رونالد ريغان، منها جانب على ظهر الخيل، وتناولت الإنشيلادا في مزرعته بكاليفورنيا. وشاهدت مباراة بيسبول لفريق باليمتور أوريولز مع جورج بوش الأب. وأرسلت إلى دوايت أيزنهاور وصفة مخبوزات تناولها في قلعة بالمورال سال لها لعابه.

غير أن الأمور لم تمض بسلاسة دائما. فعندما لم يخفض أحد الميكروفون خلال كلمتها عام 1991 بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض خلال رئاسة بوش الأب، توارى وجهها خلف الميكروفون وأصبحت تصريحاتها تعرف "بخطاب القبعة الناطقة". وقالت لاحقا في خطاب أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس الأمريكي "آمل حقا أن تروني اليوم من أماكنكم".

وفي عام 1976، رقصت مع جيرالد فورد على أنغام أغنية "ذا ليدي إز إيه ترامب". وخلال الزيارة نفسها، كان فورد وزوجته بيتي فورد يصطحبان الملكة في المصعد إلى الغرفة البيضاوية الصفراء لينفتح الباب ويجدوا أمامه جاك نجل فورد غير مهندم الثياب قبل أن يختفي سريعا. وقالت بيتي فورد لصحيفة واشنطن بوست "قالت الملكة: لا تعيرا الأمر اهتماما. فلدي واحد من هؤلاء في المنزل".

وخلال استعراض حرس الشرف في قصر بكنغهام عام 2018، وجدت الملكة فجأة أن دونالد ترامب تقدم أمامها في خرق للبروتوكول الملكي، مما دفعها إلى أن تغير المسار لتفاديه. ولوحت الملكة بيدها للإشارة إلى أنه يجب عليهما المضي قدما، ليواصلا السير.

و.ب/ح.ز (رويترز)

  • Bildergalerie Royale Babies Großbritannien Königin Elizabeth

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    احتفلت بعيد ميلادها مرتين في السنة

    وُلدت الملكة إليزابيث الثانية في 21 أبريل/ نيسان 1926، لكن الاحتفالات الرسمية بمولدها لا تُقام حتى السبت الثاني من شهر يونيو/ حزيران كل عام - وهو تقليد بدأه الملك جورج الثاني عام 1748ـ إذ ولد في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني البارد، ولأن الطقس لم يكن جيداً للاحتفالات العامة، قرر أن يكون الاحتفال بعيد ميلاده في وقت أفضل من العام.

  • Großbritannien 1940 Prinzessin Elizabeth & Prinzessin Margaret

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    لم تذهب إلى المدرسة قط

    قد يبدو هذا جذاباً للأطفال الذين يفضلون البقاء في المنزل للعب طوال اليوم ... لكن كان لدى الملكة مدرسون خاصون قاموا بتدريسها التاريخ الدستوري والقانون واللغة الفرنسية. ومع ذلك، فإنها كثيراً ما تأسف لعدم حصولها على تعليم رسمي.

  • Königin Elisabeth II. Trauung 1947

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    ارتبطت بقريبها الأمير فيليب

    كان الأمير الراحل فيليب، دوق إدنبرة، ابن عم الملكة إليزابيث الثانية من الدرجة الثالثة، حيث كان كلاهما من أبناء أحفاد الملكة فيكتوريا. يقال إن إليزابيث وقعت في حب الأمير عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها وتزوج الاثنان في نهاية المطاف في نوفمبر 1947. لشراء المواد اللازمة لفستان زفافها، استخدمت الملكة كوبونات الحصص التموينية التي احتفظت بها بعد الحرب العالمية الثانية.

  • Königin Elisabeth II. Krönung Maids of Honour 1953

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    كان لديها مصمم أزياء شخصي

    أصبح نورمان هارتنيل (1901-1979) المصمم الخاص للعائلة المالكة بعد سلسلة من المهام التي كلفته بها العائلة المالكة. اشتهر بصنع ثوب زفاف الأميرة إليزابيث وملابسها للتتويج. وفقًا لمجلة "فوج" البريطانية المختصة بالموضة، ابتكر هارتنيل تسعة إصدارات من الفستان واستقرت الملكة في النهاية على واحد يضم شعارات زهرية لكل بلد في المملكة المتحدة وفي الكومونولث.

  • Großbritannien Koh-i-Noor-Diamant in der Krone von Queen Mother Elizabeth

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    إحدى جواهر التاج هي ألماسة من الهند

    ألماسة "كوه إي نو"، التي تعني "نور العالم" باللغة الفارسية، هي قضية عاطفية لكثير من الهنود، الذين يزعمون أنها قد سُرقت من قبل المستعمرين البريطانيين من حاكم البنجاب. تشكل ألماسة التي يبلغ وزنها 108 قيراطًا جزءًا من تاج الملكة إليزابيث الثانية وهي معروضة في برج لندن.

  • Großbritannien Queen Elizabeth II

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    فترة حكمها الملكي كانت أطول فترة حكم في العالم

    أصبحت إليزابيث ملكة في 6 فبراير/ شباط 1952 بعد وفاة والدها الملك جورج السادس. لقد حكمت لسبعة عقود، أي أطول من فترة جدتها الكبرى الملكة فيكتوريا، التي شغلت المنصب لمدة 63 عاماً، من 1837 إلى 1901.

  • Deutschland Ankunft der britischen Queen

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    لم تكن بحاجة إلى جواز سفر أو رخصة قيادة

    بحسب الموقع الرسمي للعائلة المالكة البريطانية، "بما أن جواز السفر البريطاني يصدر باسم صاحبة الجلالة، فليس من الضروري أن تمتلك الملكة جوازاً". ومع ذلك، فإن جميع الأعضاء الآخرين، بمن فيهم الراحل الأمير فيليب دوق إدنبرة وأمير ويلز، لديهم جوازات سفر. كانت أيضاً الشخص الوحيد في المملكة المتحدة الذي لم يحتاج إلى رخصة قيادة.

  • UK | Elizabeth II. mit Corgi

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    كانت تعشق كلاب كورجي

    كل كلب له يومه الخاص، ولكن من المؤكد أن الحيوانات الأليفة الملكية لديها أيام أفضل من نظيراتها الشائعة. بدأت علاقة حب الملكة مع كلاب كورجي في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما حصل والدها على واحدة لها اسمها "دوكي". لكن الكلبة سوزان كانت المفضلة عند الملكة، وكانت بالكاد تستطيع تحمل التخلي عنها.

  • Claire Foy in The Crown

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    تم تصويرها في أكثر من 200 فيلم ومسلسل تلفزيوني

    وفقًا لموقع تصنيف الأفلام "IMDb"، كانت الملكة إليزابيث الثانية بطلة في أكثر من 225 فيلماً وثائقياً وروائياً ومسلسلاً تلفزيونياً. كما فازت بجائزة "بافتا" في عام 2013 "تقديراً لرعايتها البارزة لصناعات السينما والتلفزيون". في الصورة أعلاه صورة ثابتة من عرض "التاج" من انتاج شركة نيتفليكس، والذي تظهر فيه الممثلة البريطانية كلير فوي في دور الملكة.

  • Großbritannien Königin Elizabeth II. eröffnet das britische Parlamentsjahr mit der traditionellen Thronrede

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    لم تكن أغنى شخص في بريطانيا

    تُقدر ثروة الملكية حسب مجلة فوربس بـنحو 350 مليون جنيه إسترليني (482 مليون دولار)، وتأتي هذه الثروة من استثماراتها، ومن قيمة المجوهرات والقلعتين. وتحتل إليزابيث الثانية المرتبة 372 في قائمة صنداي تايمز لأغنى 1000 شخص في المملكة المتحدة. إعداد: ماناسي غوبالاكريشنان/ ز.أ.ب


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