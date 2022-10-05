من بينهن قاصرة.. السجن أكثر من قرن لمدرب جمباز بتهمة الاغتصاب

حُكم على مدرب سابق في المنتخب البرازيلي للجمباز بالسجن لأكثر من قرن بتهمة اغتصاب أربع لاعبات، من بينهن قاصرة واحدة على الأقل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية الثلاثاء (الرابع من تشرين الأول/أكتوبر 2022).



وحكمت محكمة في مدينة ساو برناردو دو كامبو بالقرب من ساو باولو على فرناندو دي كارفاليو لوبيش بالسجن 109 سنوات وثمانية أشهر الإثنين، وفقًا لموقع "غلوبو إسبورتي" الذي تمكن من الاطلاع على المحضر الذي تحميه السرية القضائية.

وأدين بالاعتداء على أربع رياضيات، بينهن قاصرة كانت تبلغ من العمر 13 عامًا في ذلك الوقت، وفقًا لـ"غلوبو إسبورتي" الذي لم يحدد أعمار الرياضيات الأخريات. ولا يزال بإمكان كارفاليو لوبيش استئناف القرار بعد أن تمسّك ببراءته، علمًا أنه لن يدخل السجن حتى نهاية أي استئناف محتمل.

وتولى المدرب السابق الإشراف على لاعبات الجمباز اليافعات لمدة 20 عامًا، قبل استبعاده من طاقم المنتخب الوطني في عام 2016، قبل شهر من أولمبياد ريو، بعد شكوى من والديّ لاعبة شابة. وتم حظره من ممارسة أي نشاط متعلق بالجمباز لمدى الحياة في نيسان/أبريل 2019.

ويواجه اتهامات أخرى، إذ ادعى حوالي 40 رياضيًا لقناة "غلوبو" قبل أربع سنوات أنهم تعرضوا لاعتداءات نفسية وجسدية وجنسية. وشارك بعضهم في الإجراءات القانونية كشهود على الأحداث التي زُعم أنها وقعت بين عامي 1999 و2016.



م.ع.ح/خ.س (أ ف ب)