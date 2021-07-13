من بينهم رونالدو وراوول.. بيريز يصف نجوم سابقين بأوصاف قدحية

نشر موقع صحيفة "إل كونفيدونسيال" تسجيلات صوتية مثيرة تعود لعام 2006 يتحدث فيها رئيس نادي ريال مدريد (74 عاماً) بشكل سيء عن أسطورتي الفريق الملكي راوول غونزاليس (44) وإيكر كاسياس (40).

وقال بيريز في هذه التصريحات متحدثاً عن كاسياس: "إنه ليس حارس مرمى ريال مدريد ولم يكن حارساً لمرمى ريال مدريد. إنه أحد أكبر الأخطاء التي ارتكبناها. كل ما في الأمر أن هناك من يقدره ويعشقه ويتحدثون إليه ويدافعون عنه بكل قوة، لكنه في واقع الأمر أحد أكبر المحتالين، والمحتال الآخر هو راوول".

ويقصد بيريز هنا أسطورة الفريق الملكي راوول غونزاليس الذي اتهمه بيريز بـ "تدمير" النادي. وتابع بيريز حديثه عن راوول "كان يعتقد أن ريال مدريد ملك له"، مؤكداً أنه كان السبب الرئيسي لاستقالته من رئاسة الفريق آنذاك.

واتهم بيريز المهاجم السابق راؤول بـ "تدمير" النادي. "إنه أمر سيء ، يمكنك أن تصدق أن ريال مدريد ملك له". وكان أيضًاً السبب الرئيسي وراء استقالة بيريز من منصب رئيس ريال مدريد. وواصل بيريز حديثه عن راوول وكاسياس بالقول: "إنهم أنانيان جداً، ولا يمكنك الاعتماد عليهما إطلاقاً. وأي شخص يفعل ذلك فهو مخطئ".

بيريز يصف رونالدو بالمجنون والأحمق

ولم تمض 24 ساعة عن التسريبات المدوية ضد كل من النجمين السابقين راوول وكاسياس، حتى تم تسريب مقطع صوتي جديد لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يعود لعام 2012، قال فيه "كريستيانو رونالدو مجنون، هذا الرجل أحمق، رجل مريض. تعتقد أن هذا الرجل طبيعي، لكنه ليس طبيعياً وإلا فلن يفعل كل الأشياء التي يفعلها".

وتم تسريب تسجيل آخر يعود لسنة 2012 ضد مدرب الفريق وقتها جوزي مورينيو قال فيه: "مورينيو شخص غير طبيعي". وأيضاً ضد اللاعب فابيو كوينتراو، حيث وصفه بالمعتوه، وبأنه يقود سيارته بدون رخصة سياقة.

وبعد ظهور هذه التسريبات، أصدر رئيس نادي ريال مدريد فلورينتينو بيريز بيان ندد فيه بنشر التسجيلات، مؤكداً أنه تم إخراج جمل المحادثات من سياقها. وأكد بيريز أنه يدرس مع محاميه الإجراءات القضائية الممكنة في حق مسربي التسجيل، حسبما ذكر موقع "مجلة شبورت بيلد" الألمانية.