من بينهم أوزيل ـ هكذا يشغل نجوم ألمان أوقاتهم تحت الحجر

أدى فيروس كورونا المستجد الى توقف تام لرزنامة البطولات الأوروبية والدولية لكرة القدم، ما تسبب في شلل تام لكل الأنشطة الرياضية. صحيفة "فرانكفورته ألغماينه" الألمانية رصدت أساليب تعامل نجوم الكرة الألمانية في الخارج مع الحجر الصحي المفروض عليهم. وكيف يشغلون أوقاتهم، من بينهم مسعود أوزيل الذي فاجأ عشاقه بأخبار سارة.
مسعود أوزيل (أرسنال الإنجليزي)
في خضم الجائحة الفيروسية الفيروسات عاش مسعود أوزيل حدثا سارا بعد ولادة طفله الأول، سعادة تقاسمها مع معجبيه على مواقع التواصل الاجتماعي. ونشر مع زوجته صورة المولودة الجديدة.
وبالتالي فإن توقف الدوري الإنجليزي قد لا يزعجه كثيرا في هذه الظروف العائلية.
على المستوى الرياضي تحسن وضع أوزيل واستعاد بعضا من مستواه السابق بعد فترة مضطربة، غير أنه لا يحتل مع فريقه أرسنال سوى الرتبة العاشرة في الدوري الانجليزي.
توني كروس (ريال مدريد الإسباني)
يتفاعل توني كروس مع متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي بسعادة كبيرة عبر تحديات يومية يمكن المشاركة فيها والفوز بجوائز محددة. كروس الفائز ببطولة العالم لعام 2014 وبدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد يداوم على نشر أفضل مقاطع الفيديو على حسابه.
لكن في بعض الأحيان لا يتردد في التعبير عن مواقفه بشكل واضح. لذا دعا إلى الالتزام بإجراءات الحجر الصحي وحذر "الرافضين" من الخروج. في الدوري الإسباني يقف كروس مع فريقه مع ريال مدريد على بعد نقطتين خلف المنافس التاريخي برشلونة.
مارك أندريه تير شتيغن (برشلونة الإسباني)
يفتقد حارس مرمى المنتخب الألماني مارك أندريه تير شتيغن للعب كرة القدم. وهو يحتل مع نادي برشلونة، صدارة الدوري الإسباني على بعد إحدى عشرة مباراة متبقية، بمعنى أن البطولة لم تحسم بعد. نقطتان فقط تفصلان النادي الكتلاني عن ريال مدريد.
وقال تير شتيغن لموقع "سبوكس" "من الصعب، خاصة في أهم مراحل الموسم، التراجع والحفاظ على يقظتك". ويبلغ شتيغن من العمر 27 عامًا من اللياقة البدنية ويواظب على برنامج تطبيق خاص باللياقة البدنية. يذكر ان تير شتيغن وزملائه في برشلونة أعلنوا مؤقتًا عن 70 في المائة من راتبهم.
ح.ز
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بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
العامل النفسي مهم
نتعرض يومياً لسيل من الأخبار المخيفة عن فيروس كورونا، ما قد يتسبب في حالة من القلق والضيق. إذا سمحت لهذه الأفكار السلبية بالسيطرة عليك، فسيزداد الوضع سوءاً. لذلك ننصحك أن تحاول الاستمتاع بالوقت طالما أنه ليس أمامك بديل آخر.
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بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
عطلة غير تقليدية في الشرفات
مع قدوم فصل الربيع باتت تشرق الشمس أخيراً وتزهر الأشجار من حولنا. إذا كانت لديك شرفة أو حديقة فقم بزرع بعض الورود لنشر الألوان المبهجة من حولك. لا يجب أن يكون لديك حديقة للتمتع بالجو الربيعي، فقط اجلس أمام النافذة مع كوب من مشروبك المفضل وموسيقى تحبها.
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بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
الكتاب خير رفيق
نشكو جميعاً من انشغالنا الدائم بالعمل وعدم وجود الوقت الكافي لممارسة هواياتنا أو التمتع بقراءة كتاب شيق. الآن جاءتنا الفرصة لذلك! اقرأ كتاباً عن دول أو أماكن تتمنى زيارتها لتكون مستعداً لعطلتك الحقيقية بعد انتهاء أزمة كورونا.
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بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
سفر افتراضي في عوالم الشبكة العنكبوتية
إذا اضطررت لإلغاء رحلتك هذا العام، تستطيع التمتع بعطلة افتراضية عن طريق الأفلام الوثائقية أو برامج الرحلات حول العالم في التلفاز أو شبكة الإنترنت. كما تستطيع أيضاً مشاهدة أفلام شيقة لها علاقة بالسفر والترحال.
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بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
منتجع صحي في منزلك
هل كنت تخطط للاستجمام في أحد المنتجعات الصحية هذا العام؟ الفرصة مازالت سانحة، فكل ما تحتاجه هو بعض المكونات الطبيعية لعمل "ماسك" تجميلي للبشرة والاسترخاء على الأريكة من مشاغل العمل اليومية، مع سماع الموسيقى الهادئة.
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بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
عطلة عائلية
أفضل ما في العطلات هو قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء. ففي ظل الحياة اليومية المزدحمة بالعمل والمسؤوليات لا نجد الوقت الكافي للعائلة. العزل المنزلي هذه الفترة يعد فرصة جيدة للقيام ببعض الأنشطة مع الأسرة مثل الألعاب أو مشاهدة الأفلام أو مجرد التحدث و الضحك سوياً.
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بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
أطباق عالمية في مطبخك
إذا كنت تتطلع لتجربة أكلات جديدة في عطلتك، لديك الفرصة الآن لطبخها بنفسك. ابحث عن وصفة تريد تجربتها واطبخ المكونات اللازمة لها، لكن. سينقلك ذلك لوجهة عطلتك دون الحاجة إلى السفر.
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بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
لا تفعل شيئاً!
تعود معظمنا على الانشغال بالعمل، حتى نسينا متعة الاسترخاء وتقدير الأشياء الصغيرة من حولنا. أفضل ما في العطلة هو البعد عن ضغوط الحياة والاستمتاع بالوقت، فمن حقك أيضاً أن تجلس ولا تفعل شيئاً سوي أن تستمتع بالهدوء والسكينة. إعداد: إليزابيت يورك فون فارتنبورغ/ س.ح