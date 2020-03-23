من بينهم أوزيل ـ هكذا يشغل نجوم ألمان أوقاتهم تحت الحجر

أدى فيروس كورونا المستجد الى توقف تام لرزنامة البطولات الأوروبية والدولية لكرة القدم، ما تسبب في شلل تام لكل الأنشطة الرياضية. صحيفة "فرانكفورته ألغماينه" الألمانية رصدت أساليب تعامل نجوم الكرة الألمانية في الخارج مع الحجر الصحي المفروض عليهم. وكيف يشغلون أوقاتهم، من بينهم مسعود أوزيل الذي فاجأ عشاقه بأخبار سارة.

مسعود أوزيل (أرسنال الإنجليزي)

في خضم الجائحة الفيروسية الفيروسات عاش مسعود أوزيل حدثا سارا بعد ولادة طفله الأول، سعادة تقاسمها مع معجبيه على مواقع التواصل الاجتماعي. ونشر مع زوجته صورة المولودة الجديدة.

وبالتالي فإن توقف الدوري الإنجليزي قد لا يزعجه كثيرا في هذه الظروف العائلية.

على المستوى الرياضي تحسن وضع أوزيل واستعاد بعضا من مستواه السابق بعد فترة مضطربة، غير أنه لا يحتل مع فريقه أرسنال سوى الرتبة العاشرة في الدوري الانجليزي.

مشاهدة الفيديو 01:58 شارك اوزيل يغادر المانشافت بعاصفة في ألمانيا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/31vyf اوزيل يغادر المانشافت بعاصفة في ألمانيا

توني كروس (ريال مدريد الإسباني)

يتفاعل توني كروس مع متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي بسعادة كبيرة عبر تحديات يومية يمكن المشاركة فيها والفوز بجوائز محددة. كروس الفائز ببطولة العالم لعام 2014 وبدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد يداوم على نشر أفضل مقاطع الفيديو على حسابه.

لكن في بعض الأحيان لا يتردد في التعبير عن مواقفه بشكل واضح. لذا دعا إلى الالتزام بإجراءات الحجر الصحي وحذر "الرافضين" من الخروج. في الدوري الإسباني يقف كروس مع فريقه مع ريال مدريد على بعد نقطتين خلف المنافس التاريخي برشلونة.

مشاهدة الفيديو 01:20 شارك نوير هو كابتن منتخب ألمانيا.. فمن هو القائد الحقيقي للمانشافت؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3075b نوير هو كابتن منتخب ألمانيا.. فمن هو القائد الحقيقي للمانشافت؟

مارك أندريه تير شتيغن (برشلونة الإسباني)

يفتقد حارس مرمى المنتخب الألماني مارك أندريه تير شتيغن للعب كرة القدم. وهو يحتل مع نادي برشلونة، صدارة الدوري الإسباني على بعد إحدى عشرة مباراة متبقية، بمعنى أن البطولة لم تحسم بعد. نقطتان فقط تفصلان النادي الكتلاني عن ريال مدريد.

وقال تير شتيغن لموقع "سبوكس" "من الصعب، خاصة في أهم مراحل الموسم، التراجع والحفاظ على يقظتك". ويبلغ شتيغن من العمر 27 عامًا من اللياقة البدنية ويواظب على برنامج تطبيق خاص باللياقة البدنية. يذكر ان تير شتيغن وزملائه في برشلونة أعلنوا مؤقتًا عن 70 في المائة من راتبهم.

ح.ز