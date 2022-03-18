من بينها عدم ارتداء الكمامة.. تخفيف قيود كورونا في ألمانيا

ابتداء من يوم غد السبت (الثاني من أبريل/ نيسان 2022) سيتم إلغاء معظم قواعد مكافحة كورونا في معظم الولايات الألمانية بناء على قرار للحكومة تم اتخاذه في الشهر الماضي وتم المصادقة عليه من طرف البرلمان الألماني (بوندستاغ) ومجلس الولايات (بوندسرات). وسيشمل هذا التخفيف التخلي عن ارتداء الكمامة في الأماكن العامة وعدم ضرورة القيام بفحص كورونا أو التوفر على شهادة التطعيم لدخول الأماكن العامة.

وسجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم الجمعة (الأول من أبريل/ نيسان 2022) تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في ألمانيا. وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 4.1586، مقابل 1.1625 أمس الخميس.

وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 4.1756، وقبل شهر 1213. وأضاف أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 252 ألفا و530 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 296 ألفا و498 حالة يوم الجمعة الماضي. وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 304 حالات، مقابل 288 حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 21 مليونا و357 ألفا و39 حالة. ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها. وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 16 مليونا و754 ألف شخص، بينما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته منذ بدء الجائحة، 129 ألفا و695 شخصا.

مشاهدة الفيديو 01:47 ألمانيا تستعد لتخفيف قواعد كورونا بشكل تدريجي

غالبية الألمان قلقون

كشف استطلاع حديث للرأي أن غالبية الألمان قلقون بشأن إنهاء العديد من إجراءات الوقاية من كورونا. وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي ونشر نتائجه اليوم الجمعة أن 58% من الألمان أعربوا عن قلقهم بشأن الإلغاء التدريجي لإلزام ارتداء الكمامات في معظم الأماكن العامة. وفي المقابل، ذكر 38% من الألمان أنهم غير قلقين من هذا الأمر، بينما لم تحدد 5% موقفها منه.

وبحسب قانون الحماية من العدوى المعدل، سيُتاح للولايات إمكانية فرض عدد قليل من اللوائح المتعلقة بالحياة اليومية، مثل ارتداء الكمامات في المستشفيات أو دور رعاية المسنين اعتبارا من يوم الأحد المقبل. ويمكن للولايات فرض مزيد من القيود، بما في ذلك الإلزام بارتداء الكمامات في المتاجر، في بؤر التفشي بالولاية، إذا أقر برلمان الولاية أن هناك وضعا حرجا لكورونا.

وكشفت نتائج استطلاع آخر للرأي أجري في ألمانيا أن عددا كبيرا من المواطنين يعتزمون مواصلة ارتداء الكمامات في القاعات المغلقة وذلك رغم تخفيف إجراءات مكافحة كورونا. وأظهر نتائج الاستطلاع المنشورة اليوم الاثنين أن اثنين من كل خمسة ألمان (41%) يعتزمان الاستمرار في ارتداء الكمامة داخل المحلات على سبيل المثال أو في وسائل المواصلات حتى في حال لم يعد هناك ارتداء إجباري للكمامة في إطار إلغاء إجراءات كورونا.

وحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف"، قال 27% ممن شملهم الاستطلاع إنهم سيعاودون ارتداء الكمامة في هذه الحالة من وقت لآخر، فيما قال 9% إنهم نادرا ما سيرتدونها. في المقابل، قال 17% ممن شملهم الاستطلاع الذي أجري في العطلة الأسبوعية الأخيرة إنهم لن يرتدوا الكمامة أبدا في حال إلغاء الارتداء الإجباري، فيما لم يعط 7% إجابة على السؤال الذي طرحه المعهد. وأوضحت النتائج أن نسبة النساء اللاتي يعتزمن مواصلة ارتداء الكمامة في القاعات المغلقة حتى بعد إلغاء الارتداء الإجباري لها، فاقت نسبة الرجال (43% مقابل 39%).

ع.ش/خ.س (د ب أ)