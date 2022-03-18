من بينها عدم ارتداء الكمامة.. تخفيف قيود كورونا في ألمانيا

ابتداء من يوم غد السبت (الثاني من أبريل/ نيسان 2022) سيتم إلغاء معظم قواعد مكافحة كورونا في معظم الولايات الألمانية بناء على قرار للحكومة تم اتخاذه في الشهر الماضي وتم المصادقة عليه من طرف البرلمان الألماني (بوندستاغ) ومجلس الولايات (بوندسرات). وسيشمل هذا التخفيف التخلي عن ارتداء الكمامة في الأماكن العامة وعدم ضرورة القيام بفحص كورونا أو التوفر على شهادة التطعيم لدخول الأماكن العامة.
وسجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم الجمعة (الأول من أبريل/ نيسان 2022) تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في ألمانيا. وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 4.1586، مقابل 1.1625 أمس الخميس.
وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 4.1756، وقبل شهر 1213. وأضاف أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 252 ألفا و530 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 296 ألفا و498 حالة يوم الجمعة الماضي. وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 304 حالات، مقابل 288 حالة قبل أسبوع.
وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 21 مليونا و357 ألفا و39 حالة. ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها. وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 16 مليونا و754 ألف شخص، بينما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته منذ بدء الجائحة، 129 ألفا و695 شخصا.
غالبية الألمان قلقون
كشف استطلاع حديث للرأي أن غالبية الألمان قلقون بشأن إنهاء العديد من إجراءات الوقاية من كورونا. وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي ونشر نتائجه اليوم الجمعة أن 58% من الألمان أعربوا عن قلقهم بشأن الإلغاء التدريجي لإلزام ارتداء الكمامات في معظم الأماكن العامة. وفي المقابل، ذكر 38% من الألمان أنهم غير قلقين من هذا الأمر، بينما لم تحدد 5% موقفها منه.
وبحسب قانون الحماية من العدوى المعدل، سيُتاح للولايات إمكانية فرض عدد قليل من اللوائح المتعلقة بالحياة اليومية، مثل ارتداء الكمامات في المستشفيات أو دور رعاية المسنين اعتبارا من يوم الأحد المقبل. ويمكن للولايات فرض مزيد من القيود، بما في ذلك الإلزام بارتداء الكمامات في المتاجر، في بؤر التفشي بالولاية، إذا أقر برلمان الولاية أن هناك وضعا حرجا لكورونا.
وكشفت نتائج استطلاع آخر للرأي أجري في ألمانيا أن عددا كبيرا من المواطنين يعتزمون مواصلة ارتداء الكمامات في القاعات المغلقة وذلك رغم تخفيف إجراءات مكافحة كورونا. وأظهر نتائج الاستطلاع المنشورة اليوم الاثنين أن اثنين من كل خمسة ألمان (41%) يعتزمان الاستمرار في ارتداء الكمامة داخل المحلات على سبيل المثال أو في وسائل المواصلات حتى في حال لم يعد هناك ارتداء إجباري للكمامة في إطار إلغاء إجراءات كورونا.
وحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف"، قال 27% ممن شملهم الاستطلاع إنهم سيعاودون ارتداء الكمامة في هذه الحالة من وقت لآخر، فيما قال 9% إنهم نادرا ما سيرتدونها. في المقابل، قال 17% ممن شملهم الاستطلاع الذي أجري في العطلة الأسبوعية الأخيرة إنهم لن يرتدوا الكمامة أبدا في حال إلغاء الارتداء الإجباري، فيما لم يعط 7% إجابة على السؤال الذي طرحه المعهد. وأوضحت النتائج أن نسبة النساء اللاتي يعتزمن مواصلة ارتداء الكمامة في القاعات المغلقة حتى بعد إلغاء الارتداء الإجباري لها، فاقت نسبة الرجال (43% مقابل 39%).
ع.ش/خ.س (د ب أ)
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بالصور.. أشهر التَعَابِيرالألمانية عن الوقت أثناء الجائحة
'Die Uhr tickt' (عقارب) الساعة تدق
نظرًا لأن الناس في جميع أنحاء العالم واجهوا خطر COVID-19 خلال العامين الماضيين، فقد استمر السعي المحموم لتطوير لقاح لمكافحة انتشار الفيروس. وبعبارة أخرى ، كانت "عقارب الساعة تدق". وفي اللغة الألمانية يستخدم التعبير نفسه: "Die Uhr tickt" للدلالة عن أننا في سباق مع الزمن. ولحسن الحظ، تم تطوير اللقاحات بسرعة فائقة. لكن المتحورات الفيروسية الجديدة لاتزال تشكل تحدياً مستمراً.
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بالصور.. أشهر التَعَابِيرالألمانية عن الوقت أثناء الجائحة
'Ach, Du liebe Zeit!' يا إلهي!
حرفياً تعني: "أوه ، يا عزيزي الوقت!" لكن المعنى المقصود من هذا التعبير الألماني هو التعبير عن الدهشة أو التساؤل، مثل "يا إلهي".
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بالصور.. أشهر التَعَابِيرالألمانية عن الوقت أثناء الجائحة
'Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen' الأوقات الخاصة تتطلب تدابير خاصة
لقد غير فيروس كورونا العالم. فهناك من فقد أحباءه أو عانى من الإصابة بمرض كوفيد -19 أو تزايدت مخاوفه من الإصابة به، فيما فقد الكثيرون وظائفهم. لقد غيرنا الروتين اليومي وأعدنا تعريف الحياة في ظل تهديد وجودي كهذا. هذا التعبير باللغة الألمانية يعني حرفياً: الأوقات الخاصة تتطلب إجراءات (تدابير) خاصة. وهو بشكل ما قريب من التعبير الإنجليزي "الحاجة أم الاختراع".
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بالصور.. أشهر التَعَابِيرالألمانية عن الوقت أثناء الجائحة
'?Wenn nicht jetzt, wann dann' إن لم يكن الآن، فمتى؟
مع توافر الكثير من الوقت للأشخاص من خلال العمل من العمل أثناء الوباء أو خلال أوقات الإغلاق العام، لجأ كثيرون إلى عمل أمور بأنفسهم لم يكونوا يفعلونها من قبل مثل الطبخ، فيما قام آخرون بتطوير مهارات أخرى كتعلم لغة جديدة أو حضور دورات تدريبية عبر الانترنت. هنا مثلا دورة لتعليم العزف على الغيتار. والعبارة الألمانية "Wenn nicht jetzt wann dann?" تعني أيضا أنه "ليس هناك وقت أفضل لعمل ذلك من الآن".
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بالصور.. أشهر التَعَابِيرالألمانية عن الوقت أثناء الجائحة
'Der frühe Vogel fängt den Wurm' من سبق أكل النَّبَق
توجد مجموعة متنوعة من التعابير حول مزايا القيام بشيء ما على الفور، مثل هذا التعبير الألماني المذكور أعلاه ويعني حرفياً (الطائر الذي يخرج مبكراً يلتقط الدودة). وهناك عبارات أخرى مثل "Je früher ، desto besser" (كلما كان ذلك أسرع، كان أفضل)، Was du heute kannst besorgen ، das verschiebe nicht auf Morgen" (ما يمكنك أن تحصل عليه اليوم، لا يجب أن تؤجله إلى الغد). خلاصة القول: لا تضيع الوقت ولا تسوّف!
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بالصور.. أشهر التَعَابِيرالألمانية عن الوقت أثناء الجائحة
'Kommt Zeit, kommt Rat' - الحل سيأتي مع (مرور) الوقت
وباء كوورنا دفع البعض إلى اليأس، لكن في الوقت نفسه فإن الطبيعة البشرية تميل إلى التشبث بالأمل في مستقبل أفضل. المقولة الألمانية "Kommt Zeit، kommt Rat" تعبر عن ضرورة التمسك بالإيمان بغدٍ أفضل، وهو يعني أصلا أن الحل سيظهر في النهاية أو أن الأمور ستتضح مع الوقت. وتبدو الحكمة الألمانية مطمئنة أكثر من نظيرتها الإنجليزية: "only time could tell" بمعنى الوقت وحده هو الذي سيخبرنا.
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بالصور.. أشهر التَعَابِيرالألمانية عن الوقت أثناء الجائحة
'Es ist fünf vor zwölf' خمس دقائق قبل الثانية عشرة
هذا التعبير يعني حرفياً "خمس دقائق قبل الثانية عشرة" والمقصود به "لقد أَزِفَ الوقتُ" أو "عَجّل وإلا سيمر الوقت"، وبعبارة أخرى: يجب على المرء الإسراع. ويعود تاريخ هذه الجملة لقرون مضت، عندما كان يُطلب من الحرفيين الذين يعملون تحت برج الساعة الكبيرة أن يتدافعوا بعيدا للهروب من أصوات قرع الأجراس الضخمة التي تصم الآذان عندما تدق الساعة في الجزء العلوي من البرج عند تمام الثانية عشرة.
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بالصور.. أشهر التَعَابِيرالألمانية عن الوقت أثناء الجائحة
'Die innere Uhr' - الساعة الداخلية
عبارة "Die innere Uhr" تعني حرفيا "الساعة الداخلية" للفرد؛ أو بمعنى أدق "ساعتنا البيولوجية" التي تؤثر على دورات النوم والاستيقاظ والتي تتأثر أيضًا بضوء الشمس. ويعتمد الجوع واليقظة العقلية والمزاج والتوتر ووظيفة القلب أيضًا على الإيقاع اليومي لكل واحد منا.
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بالصور.. أشهر التَعَابِيرالألمانية عن الوقت أثناء الجائحة
'Es ist Kaffeezeit' - هذا وقت القهوة
في إنجلترا، تعتبر جملة "حان وقت الشاي" جزءا من المفردات اليومية. لكن في ألمانيا فإن الجملة المستخدمة هي "حان وقت القهوة" أو أن هذا هو وقت الاستراحة لتناول القهوة. وبشكل عام، يشير هذا التعبير إلى وقت يقع ما بين الساعة الثالثة والرابعة بعد الظهر، عندما يشعر كثير من الناس ببعض الخمول، فيحتاجون إلى شرب القهوة لاستعادة النشاط. إعداد: لويزا شيفر/ع.ح