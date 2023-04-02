 من بيت قديم بسقف من القش لبيت معاصر | يوروماكس | DW | 09.04.2023

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يوروماكس

من بيت قديم بسقف من القش لبيت معاصر

في شمال ألمانيا، حقق زوجان حلماً من خلال تجديد منزل بسقف من القش عمره 170 عاماً إلى منزل حديث معاصر يتألق بمظهره التاريخي الجميل، بينما تم تحديث كل ما فيه من الداخل.

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