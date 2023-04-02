من بيت قديم بسقف من القش لبيت معاصر

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في شمال ألمانيا، حقق زوجان حلماً من خلال تجديد منزل بسقف من القش عمره 170 عاماً إلى منزل حديث معاصر يتألق بمظهره التاريخي الجميل، بينما تم تحديث كل ما فيه من الداخل.
بعد انقطاع بسبب كورونا استمر لمدة عامين، افتتح الأسبوع الأخضر الدولي أبوابه للزوار في العاصمة الألمانية من جديد. في بداية المعرض، عبر وزير الزراعة جيم أوزدمير عن عزمه على خفض ضريبة القيمة المضافة على الخضار والفواكه.
يتزامن شهر الصيام في تونس مع أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة في ظل مساعٍ للسلطة لكبح الغلاء الذي اجتاح كل القطاعات. لكن رغم الأزمة يحافظ التونسيون على حد أدنى من التفاؤل للاستمتاع بشهر رمضان.
منتقدو المستشار أولاف شولتس يتهمونه بعدم الوفاء بتعهده الخاص بتزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة، فما حقيقة ذلك وخلفيات موقف شولتس؟ يتزامن هذا مع أنباء تفيد بأن ألمانيا قررت إرسال دبابات بشكل مباشر إلى أوكرانيا.
انتهى شهر الصيام، وها هو عيد الفطر يزور العائلات المسلمة حول العالم، وفي ألمانيا يصبح استمرار العادات التقليدية أكثر تحدياً، وذلك بسبب إجراءات كورونا، والبعد عن الأهل، ولكن التكنولوجيا تتدخل لإنقاذ الأواصر العائلية.
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