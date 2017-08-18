من بودابست إلى برلين.. مدن أوروبية تتزين بأضواء عيد الميلاد
مع اقتراب ليلة عيد الميلاد تضيء الزينة والأضواء الشوارع بشكل احتفالي مبهر وألوان مبهجة وساحرة في جميع أنحاء أوروبا،. بالصور نستعرض مشاهد احتفالية مميزة من مدن أوروبية مزينة بأشجار الميلاد متلألئة رغم انتشار كورونا.
فيينا - النمسا
ترامب والانسحاب الجزئي
منذ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، أضيئت شوارع فيينا وساحاتها بأضواء احتفالية متلألئة. ويمكنك رؤية أضواء عيد الميلاد على طول شارع التسوق النابض بالحياة في فيينا "غرابين"، حيث يمكن للأشخاص الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من فيروس كورونا كوفيد 19 على الأقل الاستمتاع بالمزاج الاحتفالي.
براغ - جمهورية التشيك
تزين شجرة الميلاد الكبيرة بطريقة مميزة واحتفالية وسط مدينة براغ على الرغم من أنه لا يتم تزيينها عادة بحسب التقليد حتى صباح عيد الميلاد. كما تنتشر أسواق عيد الميلاد المختلفة في المدينة وتدعو الزوار لتذوق الحلوى التشيكية التقليدية "تردلنيك"، وهي عبارة عن معجنات مغطاة بمسحوق السكر والجوز.
كوبنهاغن - الدنمارك
تجتذب مدينة ملاهي "تيفولي" الشهيرة عالمياً الزوار من جميع أنحاء العالم في أي وقت من السنة. ومع ذلك، فإن فترة الميلاد تضيف عليها سحراً خاصاً للغاية. تُزين الحديقة بأكملها لعيد الميلاد مع الكثير من الأضواء. وبالطبع يزور بابا نويل مع حيوان الرنة سوق الكريسماس "الميلاد الكبير".
بالما - أسبانيا
مايوركا، جزيرة العطلات الأكثر شهرة وشعبية لدى الألمان، تتألق في روعة ما قبل عيد الميلاد، وخصوصاً بأنها تتميز بوجود شجرة عيد الميلاد التي يبلغ ارتفاعها 27 متراً (88 قدماً) أمام كاتدرائية بالما. يضيء حوالي 4200 مصباح، وأكثر من 415 كيلومتراً (258 ميلاً) من الأضواء الخيالية عاصمة الجزيرة. مشهد جميل جداً إلا أنه مكلف للغاية أيضاً، إذ تبلغ التكلفة ما يقرب من 1.5 مليون يورو.
بازل - سويسرا
كل عام، تجعل مئات الأكشاك وعدد لا يحصى من الأضواء من بازل واحدة من أجمل مدن عيد الميلاد في أوروبا. لا سيما وسط المدينة القديمة الذي يتألق في روعة احتفالية. وتجذب المتاجر الكثيرة السياح والسكان المحليين على حد سواء لشراء هدايا جميلة. ومع ذلك، نظراً لوباء كورونا، لا يُسمح بالدخول إلى السوق إلا بجواز كوفيد، وهو شهادة تطعيم سارية المفعول.
كاتوفيتشي - بولندا
تحت شجرة عيد الميلاد المزينة بشكل جميل في ساحة السوق في كاتوفيتشي، يستمتع الزوار بروح الأعياد. ويفرح الصغار والكبار بالألعاب المختلفة كالأرجوحة وحلبة التزلج على الجليد. ومن المؤكد أن أولئك الذين ما زالوا بحاجة لشراء الهدايا سيجدون شيئاً مناسباً في الأكشاك المتعددة، التي تبيع زينة عيد الميلاد والصناعات اليدوية وتخصصات الطهي.
بودابست - المجر
تصدر سوق الميلاد في العاصمة المجرية بودابست قائمة أجمل أسواق الميلاد في أوروبا لعدة سنوات. وبعد إلغائه بسبب جائحة فيروس كورونا العام الماضي، سمح مسؤولو المدينة بإقامته مجدداً هذا العام، ولكن فقط لاستقبال الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو تعافوا مؤخراً من عدوى كورونا.
ستوكهولم - السويد
الأزقة الخلابة لمركز ستوكهولم التاريخي، تتألق بزينتها الرائعة خلال الأمسيات الباردة. في سوق الميلاد التقليدي في متحف (Skansen) المفتوح، يمكن للزوار صنع الشموع الخاصة بهم أو مشاهدة تحضير الخبز.
لندن - المملكة المتحدة
كما هو الحال في كل عام، تتألق شجرة عيد الميلاد النرويجية في ميدان ترافالغار بلندن. شجرة التنوب هدية من مدينة أوسلو تقديراً للدعم البريطاني أثناء احتلال ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. ولكن بالنسبة لمعظم المارة، فعلى الأرجح أنها مجرد واحدة من العديد من أماكن عيد الميلاد المزينة بشكل جميل في العاصمة.
بروكسل - بلجيكا
تصبح العاصمة البلجيكية أرض العجائب الشتوية الملونة عندما تستضيف الساحة المركزية (غراند بالاس) وميادين المدينة الأخرى أسواق عيد الميلاد. إذ يقام مئات من الأكواخ الخشبية الصغيرة والآلاف من الأضواء التي تعكس أجواء احتفالية مميزة. وإذا كنت ترغب في الهروب من الزحام والضجيج لبضع دقائق، فيمكنك القيام ببعض الدورات في دولاب الملاهي.
برلين - ألمانيا
أجواء احتفالية مميزة في العاصمة الألمانية ببرلين مع اقتراب عيد الميلاد، تناسب الصغار والكبار، حيث تزين الإضاءة والألوان والألعاب شوارع المدينة وأسواق الميلاد الكثيرة المنتشرة في أنحاء المدينة، ولكن الدخول يقتصر على الأشخاص الملقحين أو الذين تعافوا من كورونا. إعداد: صوفي ديزموند/ مارتن كوخ/ ر.ض.
فيينا - النمسا
ترامب والانسحاب الجزئي
منذ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، أضيئت شوارع فيينا وساحاتها بأضواء احتفالية متلألئة. ويمكنك رؤية أضواء عيد الميلاد على طول شارع التسوق النابض بالحياة في فيينا "غرابين"، حيث يمكن للأشخاص الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من فيروس كورونا كوفيد 19 على الأقل الاستمتاع بالمزاج الاحتفالي.
براغ - جمهورية التشيك
تزين شجرة الميلاد الكبيرة بطريقة مميزة واحتفالية وسط مدينة براغ على الرغم من أنه لا يتم تزيينها عادة بحسب التقليد حتى صباح عيد الميلاد. كما تنتشر أسواق عيد الميلاد المختلفة في المدينة وتدعو الزوار لتذوق الحلوى التشيكية التقليدية "تردلنيك"، وهي عبارة عن معجنات مغطاة بمسحوق السكر والجوز.
كوبنهاغن - الدنمارك
تجتذب مدينة ملاهي "تيفولي" الشهيرة عالمياً الزوار من جميع أنحاء العالم في أي وقت من السنة. ومع ذلك، فإن فترة الميلاد تضيف عليها سحراً خاصاً للغاية. تُزين الحديقة بأكملها لعيد الميلاد مع الكثير من الأضواء. وبالطبع يزور بابا نويل مع حيوان الرنة سوق الكريسماس "الميلاد الكبير".
بالما - أسبانيا
مايوركا، جزيرة العطلات الأكثر شهرة وشعبية لدى الألمان، تتألق في روعة ما قبل عيد الميلاد، وخصوصاً بأنها تتميز بوجود شجرة عيد الميلاد التي يبلغ ارتفاعها 27 متراً (88 قدماً) أمام كاتدرائية بالما. يضيء حوالي 4200 مصباح، وأكثر من 415 كيلومتراً (258 ميلاً) من الأضواء الخيالية عاصمة الجزيرة. مشهد جميل جداً إلا أنه مكلف للغاية أيضاً، إذ تبلغ التكلفة ما يقرب من 1.5 مليون يورو.
بازل - سويسرا
كل عام، تجعل مئات الأكشاك وعدد لا يحصى من الأضواء من بازل واحدة من أجمل مدن عيد الميلاد في أوروبا. لا سيما وسط المدينة القديمة الذي يتألق في روعة احتفالية. وتجذب المتاجر الكثيرة السياح والسكان المحليين على حد سواء لشراء هدايا جميلة. ومع ذلك، نظراً لوباء كورونا، لا يُسمح بالدخول إلى السوق إلا بجواز كوفيد، وهو شهادة تطعيم سارية المفعول.
كاتوفيتشي - بولندا
تحت شجرة عيد الميلاد المزينة بشكل جميل في ساحة السوق في كاتوفيتشي، يستمتع الزوار بروح الأعياد. ويفرح الصغار والكبار بالألعاب المختلفة كالأرجوحة وحلبة التزلج على الجليد. ومن المؤكد أن أولئك الذين ما زالوا بحاجة لشراء الهدايا سيجدون شيئاً مناسباً في الأكشاك المتعددة، التي تبيع زينة عيد الميلاد والصناعات اليدوية وتخصصات الطهي.
بودابست - المجر
تصدر سوق الميلاد في العاصمة المجرية بودابست قائمة أجمل أسواق الميلاد في أوروبا لعدة سنوات. وبعد إلغائه بسبب جائحة فيروس كورونا العام الماضي، سمح مسؤولو المدينة بإقامته مجدداً هذا العام، ولكن فقط لاستقبال الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو تعافوا مؤخراً من عدوى كورونا.
ستوكهولم - السويد
الأزقة الخلابة لمركز ستوكهولم التاريخي، تتألق بزينتها الرائعة خلال الأمسيات الباردة. في سوق الميلاد التقليدي في متحف (Skansen) المفتوح، يمكن للزوار صنع الشموع الخاصة بهم أو مشاهدة تحضير الخبز.
لندن - المملكة المتحدة
كما هو الحال في كل عام، تتألق شجرة عيد الميلاد النرويجية في ميدان ترافالغار بلندن. شجرة التنوب هدية من مدينة أوسلو تقديراً للدعم البريطاني أثناء احتلال ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. ولكن بالنسبة لمعظم المارة، فعلى الأرجح أنها مجرد واحدة من العديد من أماكن عيد الميلاد المزينة بشكل جميل في العاصمة.
بروكسل - بلجيكا
تصبح العاصمة البلجيكية أرض العجائب الشتوية الملونة عندما تستضيف الساحة المركزية (غراند بالاس) وميادين المدينة الأخرى أسواق عيد الميلاد. إذ يقام مئات من الأكواخ الخشبية الصغيرة والآلاف من الأضواء التي تعكس أجواء احتفالية مميزة. وإذا كنت ترغب في الهروب من الزحام والضجيج لبضع دقائق، فيمكنك القيام ببعض الدورات في دولاب الملاهي.
برلين - ألمانيا
أجواء احتفالية مميزة في العاصمة الألمانية ببرلين مع اقتراب عيد الميلاد، تناسب الصغار والكبار، حيث تزين الإضاءة والألوان والألعاب شوارع المدينة وأسواق الميلاد الكثيرة المنتشرة في أنحاء المدينة، ولكن الدخول يقتصر على الأشخاص الملقحين أو الذين تعافوا من كورونا. إعداد: صوفي ديزموند/ مارتن كوخ/ ر.ض.