 من بوابات متعدّدة.. كورونا يتسرّب إلى دول عربية جديدة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.03.2020

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أخبار

من بوابات متعدّدة.. كورونا يتسرّب إلى دول عربية جديدة

لم تنج من فيروس كورونا المستجد إلّا دول عربية معدودة على رؤوس الأصابع، فقد سجلت عدة دول إصابات لأوّل مرة كالسعودية، في وقت أعلنت فيه دول ومنظمات عن تظافر الجهود لأجل محاصرة الفيروس.

سيارة إسعاف في دولة الإمارات.

أعلنت عدة دول عربية عن امتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا أبرزها السعودية.

يتسرّب فيروس كورونا المستجد أكثر وأكثر إلى دول عربية، فقد أعلنت السعودية اليوم الاثنين (الثاني من  مارس/آذار 2020) عن ظهور أوّل حالة إصابة بالفيروس في البلد، ويتعلّق الأمر بمواطن سعودي عاد من إيران عبر البحرين، وقد وُضع المصاب في الحجر الصحي، كما عزلت السلطات الأشخاص الذين خالطوه، إذ يجري فحصهم حسب وزارة الصحة.

كما أعلنت الأردن عن تسجيل أوّل إصابة، ويتعلّق الأمر بأردني عاد من إيطاليا قبل نحو أسبوعين، لكنه لم يتجه إلى المستشفى إلّا مساء الأحد بعد أن ظهرت عليه أعراض الفيروس حسب ما ذكره وزير الصحة سعد جابر في مؤتمر صحفي، مؤكدًا أن الفحص أثبت إصابة الشخص بالفيروس، ما دفع السلطات إلى وضعه تحت الحجر الصحي، ومراقبة عائلته وفحصها.

كما رُصدت أوّل حالة كورونا في تونس حسب ما أكدته وزارة الصحة، ويتعلّق الأمر بتونسي جاء بحرًا من إيطاليا. وقال وزير الصحة عبد اللطيف المكي إن السلطات "ستتخذ الاجراءات الصحية والبشرية بخصوص عائلة المصاب والأشخاص الذين كانوا على متن السفينة"، لافتًا أن عدد ركاب السفينة يصل إلى 254 شخصًا، وقد طلبت منهم الوزارة ملازمة منازلهم والتواصل مع السلطات في حال ظهور أعراض إصابة عليهم.

وأعلن المغرب بدوره عن تسجيل أول حالة مؤكدة بالفيروس، وهي تخصّ مواطنًا مغربيًا مقيمًا في إيطاليا، عاد مؤخرًا إلى المغرب. وقالت وزارة الصحة في بلاغ لها إن المصاب يوجد حاليًا في الحجر الصحي بأحد مستشفيات مدينة الدار الببضاء.

وقد أعلنت الكويت بدورها عن اكتشاف عشر حالات إصابة جديدة بالفيروسخلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد إلى 56 مصابًا، كلهم سافروا إلى إيران أو تواصلوا مع أشخاص كانوا هناك، حسب ما أعلنته مسؤولة في وزارة الصحة.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل ثاني حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، ويتعلّق الأمر بمواطن أجنبي (لم تعلن عن جنسيته)، يوجد حاليًا قيد العزل، فيما كانت الوزارة قد أكدت شفاء أوّل حالة إصابة بالفيروس. كما أعلنت الجزائر عن تسجيل حالتي إصابة جديدتين، لأم وابنتها، إذ انتقلت إليهما العدوى من فرنسي كان يُؤجر منزلهما، ما يرفع الحالات في الجزائر إلى ثلاثة.

وارتفع عدد المصابين بالفيروس في قطر إلى سبع حالات، بعد تأكيد وزارة الصحة وجود أربع إصابات جديدة، تعود لمواطنين قطريين، وعاملتين منزليتين كانتا بصحبتهما، عندما تم إجلاؤهم على متن طائرة خاصة من إيران. وذكرت الوزارة أن المصابين لم يخالطوا أفراد المجتمع منذ وصولهم إلى البلاد.

إجراءات لمواجهة الفيروس

من جهته، أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اعتزامهما تقديم حزم تمويل لمساعدة الدول في مكافحة فيروس كورونا الجديد  والتداعيات الاقتصادية الناجمة عنه، وفق ما نقلته كريستالينا جيورجيفا، رئيسة صندوق النقد، وديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، في واشنطن اليوم الاثنين، إذ أكدا أن هذه التمويلات يمكن استخدامها على سبيل المثال تعزيز الأنظمة الصحية وتقليص الوباء.

مختارات

لا دافع للهلع بسبب خطورة فيروس كورونا، لكن بإمكاننا استغلال الوقت لاتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة توسع رقعة الفيروس الذي ينتقل بشكل خاص في الأماكن المزدحمة بالناس. (01.03.2020)

يحلو للبعض المقارنة بين فيروس كورونا الجديد وموجات الأنفلونزا الشديدة. فالأنفلونزا وباء مميت ويمكن يؤدي إلى وفاة عدة آلاف وإصابة ملايين من البشر، في حالة تفشيه بشدة، ورغم ذلك فالعالم مرتبك جراء تفشي فيروس كورونا. لماذا؟ (03.02.2020)

لأسابيع عديدة تستر النظام الإيراني وحجب الكثير من الحقائق بشأن انتشار وباء فيروس كورونا. يأتي ذلك في وقت ينتشر فيه الوباء بشكل اسرع من الوتيرة المعتادة وباتت إيران ثاني بلد من حيث حجم انتشار المرض فيه. (27.02.2020)

 وأرسلت منظمة الصحة العالمية إلى إيران طائرة تحمل فريقًا طبيًا ومساعدات عاجلة لمؤازرة جهود إيران للتصدي لتفشي فيروس كورونا الذي تسبّب بمقتل 66 إيرانيا على الأقل. كما أعلنت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أنها سترسل مستلزمات طبية للحالات الطارئة بما فيها تجهيزات مخبرية وملابس طبية وقفازات إلى إيران، فضلاً عن رصد خمسة ملايين يورو للمساعدة في التصدي لتفشي الفيروس.

ولأجل منع تسرّب أيّ إصابة جديدة، أعلنت سلطنة عمان حظر دخول الزائرين من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا، دون أن تحدد أسماء تلك الدول، مؤكدة أن القرار سيطبق على جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية. وكانت السلطنة قد أعلنت سابقًا عن تسجيل ست إصابات.

كما قررت الحكومة الأردنية منع دخول المواطنين القادمين من الصين وإيران وكوريا الجنوبية، وأعلنت عن تعليق رحلات الخطوط الجوية الملكية الأردنية عمان وروما. وقامت السعودية بدورها بعدة إجراءات منها أهمها حظر دخول الأجانب القادمين لأداء العمرة، وحظر دخول السياح من 25 دولة على الأقل.

وحسب آخر بيانات منظمة الصحة العالمية، فعدد الإصابات بالفيروس عبر العالم يصل إلى 88.930 ألف حالة، بينها 3.043 حالة وفاة. وقد وصل الفيروس إلى 65 بلدًا، لكن تداعياته الأخطر توجد في الصين، بحوالي 80 ألف إصابة، متبوعة بكوريا بـ4212 إصابة، ثم إيطاليا بـ1689 حالة.

إ.ع ( د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • Drei Carabinierei mit Mundschutz vor einem Ortsausgangsschild (Reuters/G. Mangiapane)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    نقاط العبور مغلقة

    تم في المجموع عزل 52 ألف نسمة في إحدى عشرة بلدة ومدينة في شمال ايطاليا. فمن يريد الدخول أو الخروج من المناطق المغلقة، يحتاج لترخيص خاص. وقوى الأمن تعمل على التزام المواطنين بذلك. ومن يحاول خرق الحظر وتحاشي الحواجز يعرض نفسه للملاحقة القانونية.

  • Leere Außensitze einer Gastronomie in einer menschenleeren Straße (picture-alliance/Zumapress/C. Furlan)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    شوارع خالية

    جميع الحانات والمحلات في مركز مدينة "كودوغنو Codogno" التي يقطنها 15 ألف نسمة مغلقة. وإلى حد الآن ليس معروفا من جلب الفيروس إلى شمال ايطاليا. وحسب رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، يبقى سريان الحجر الصحي مستمرا لأسبوعين في خطوة أولى. وهذا يتطابق مع فترة حضانة الفيروس الذي يسبب المرض.

  • Eine Person wird von zwei weiteren Personen in Schutzkleidung zu einem Krankenwagen geführt (picture-alliance/Photoshot)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    انتشار سريع

    في البداية كان عدد الإصابات على مستوى ايطاليا حوالي ثلاث حالات. ثم تم كشف الفيروس لدى مريض يبلغ من العمر 38 عاما في عيادة بمدينة كودوغنو ثم لدى عدد أكبر من الناس في محيط هذا الرجل. وحتى والدا الرجل تم وضعهما تحت الرقابة الطبية (الصورة). وحتى يوم الأحد (23 شباط/ فبراير 2020) تم إحصاء أكثر من 130 مصابا في المنطقة، وثلاثة فارقوا الحياة.

  • Gut 30 Personen warten mit leeren Einkaufswagen in einer Reihe (Reuters/G. Mangiapane)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    إجراءات وقائية

    الوقوف في طابور أمام سوبر ماركت في بلدة "كازابوسترلينغو Casalpusterlengo" المغلقة. يتم إدخال الزبائن السوبر ماركت في مجموعات تضم 40 شخصا. "كل شخص سيأتي دوره، نريد فقط تفادي الفوضى وتأمين حماية كافية"، يحاول أحد العاملين تهدئة الوضع. لكن ليس جميع الزبائن يتفهمون الإجراءات.

  • Ein handgeschriebener Zettel hängt an einer Eingangstür zu einer Apotheke (picture-alliance/Zumapress/M. Alpozzi)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    كل شيء نفد

    حتى في المدن الكبرى القريبة في شمال ايطاليا يزداد الخوف من عدوى الإصابة بفيروس كورونا. مواد التعقيم وواقيات الفم نفدت في هذه الصيدلية في تورينو، كما تكشف عن ذلك البطاقة الملصقة بالباب. والواقيات الرقيقة التي تُستعمل مثلا في غرف العمليات لا تقدم إلا حماية محدودة ضد الفيروسات ويجب استبدالها باستمرار.

  • Zwei Personen mit dekorativen Gesichtsmasken sowie Atemschutzmasken (Reuters/M. Silvestri)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    قناع مزدوج

    هذا الشخصان المقنعان يمكن ملاحظة خيبة الأمل في عيونهم: فالكرنفال الشهير في البندقية تم تعليقه ووقاية الفم الإضافية لا تنفع في شيء. ويُعد هذا الحفل تقليدا يعود لعدة قرون ويجذب لسياح الذين يتعرفون على الملابس الجميلة والأقنعة الخيالية.

  • Drei Personen mit einem Karton voller Gesichtsmasken vor dem Schriftzug Armani (Reuters/A. Garofalo)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    موضة رغم كورونا

    تبعد ميلانو فقط 60 كيلومترا عن بلدة كودوغنو التي انتشر فيها الفيروس. لكن رغم ذلك تم إقامة أسبوع الموضة الشهير ميلانو. ودار الازياء "جيورجيو أرماني Giorgio Armani" قدمت عروضها في قاعة خالية بسبب انتشار فيروس كورونا ولكن تم نقلها عبر انترنيت. وجميع عروض الأزياء الأخرى تمت كما كان مخططا لها.

  • Ein Fußballfan in einem Trikot vor einem geschlossenen Stadion (Reuters/D. Mascolo)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    إغلاق ملاعب وإلغاء مباريات

    في الوقت الذي حددت فيه دور الأزياء تواريخ العروض، تم إلغاء جميع الفعاليات الرياضية في منطقتي لومبارداي والبندقية حتى الأول من مارس/ آذار على أقل تقدير. وبهذا تريد السلطات الايطالية احتواء انتشار للفيروس. ومن بين اللقاءات الرياضية الملغاة مقابلة كرة القدم بين انتر ميلانو وسامبدوريا جنوة.


مختارات

كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

باتت ووهان موجودة وسط أوروبا أيضا، فعدد الإصابات بفيروس كورونا في شمال إيطاليا يزداد بسرعة، ما دفع السلطات إلى إغلاق بلدات وإلغاء كرنفال البندقية واتخاذ إجراءات أخرى لمنع انتشار المرض الذي يزاد الخوف من اتساع رقعته. (26.02.2020)  

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