من بوابات متعدّدة.. كورونا يتسرّب إلى دول عربية جديدة

يتسرّب فيروس كورونا المستجد أكثر وأكثر إلى دول عربية، فقد أعلنت السعودية اليوم الاثنين (الثاني من مارس/آذار 2020) عن ظهور أوّل حالة إصابة بالفيروس في البلد، ويتعلّق الأمر بمواطن سعودي عاد من إيران عبر البحرين، وقد وُضع المصاب في الحجر الصحي، كما عزلت السلطات الأشخاص الذين خالطوه، إذ يجري فحصهم حسب وزارة الصحة.

كما أعلنت الأردن عن تسجيل أوّل إصابة، ويتعلّق الأمر بأردني عاد من إيطاليا قبل نحو أسبوعين، لكنه لم يتجه إلى المستشفى إلّا مساء الأحد بعد أن ظهرت عليه أعراض الفيروس حسب ما ذكره وزير الصحة سعد جابر في مؤتمر صحفي، مؤكدًا أن الفحص أثبت إصابة الشخص بالفيروس، ما دفع السلطات إلى وضعه تحت الحجر الصحي، ومراقبة عائلته وفحصها.

كما رُصدت أوّل حالة كورونا في تونس حسب ما أكدته وزارة الصحة، ويتعلّق الأمر بتونسي جاء بحرًا من إيطاليا. وقال وزير الصحة عبد اللطيف المكي إن السلطات "ستتخذ الاجراءات الصحية والبشرية بخصوص عائلة المصاب والأشخاص الذين كانوا على متن السفينة"، لافتًا أن عدد ركاب السفينة يصل إلى 254 شخصًا، وقد طلبت منهم الوزارة ملازمة منازلهم والتواصل مع السلطات في حال ظهور أعراض إصابة عليهم.

وأعلن المغرب بدوره عن تسجيل أول حالة مؤكدة بالفيروس، وهي تخصّ مواطنًا مغربيًا مقيمًا في إيطاليا، عاد مؤخرًا إلى المغرب. وقالت وزارة الصحة في بلاغ لها إن المصاب يوجد حاليًا في الحجر الصحي بأحد مستشفيات مدينة الدار الببضاء.

وقد أعلنت الكويت بدورها عن اكتشاف عشر حالات إصابة جديدة بالفيروسخلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد إلى 56 مصابًا، كلهم سافروا إلى إيران أو تواصلوا مع أشخاص كانوا هناك، حسب ما أعلنته مسؤولة في وزارة الصحة.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل ثاني حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، ويتعلّق الأمر بمواطن أجنبي (لم تعلن عن جنسيته)، يوجد حاليًا قيد العزل، فيما كانت الوزارة قد أكدت شفاء أوّل حالة إصابة بالفيروس. كما أعلنت الجزائر عن تسجيل حالتي إصابة جديدتين، لأم وابنتها، إذ انتقلت إليهما العدوى من فرنسي كان يُؤجر منزلهما، ما يرفع الحالات في الجزائر إلى ثلاثة.

وارتفع عدد المصابين بالفيروس في قطر إلى سبع حالات، بعد تأكيد وزارة الصحة وجود أربع إصابات جديدة، تعود لمواطنين قطريين، وعاملتين منزليتين كانتا بصحبتهما، عندما تم إجلاؤهم على متن طائرة خاصة من إيران. وذكرت الوزارة أن المصابين لم يخالطوا أفراد المجتمع منذ وصولهم إلى البلاد.

إجراءات لمواجهة الفيروس

من جهته، أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اعتزامهما تقديم حزم تمويل لمساعدة الدول في مكافحة فيروس كورونا الجديد والتداعيات الاقتصادية الناجمة عنه، وفق ما نقلته كريستالينا جيورجيفا، رئيسة صندوق النقد، وديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، في واشنطن اليوم الاثنين، إذ أكدا أن هذه التمويلات يمكن استخدامها على سبيل المثال تعزيز الأنظمة الصحية وتقليص الوباء.

وأرسلت منظمة الصحة العالمية إلى إيران طائرة تحمل فريقًا طبيًا ومساعدات عاجلة لمؤازرة جهود إيران للتصدي لتفشي فيروس كورونا الذي تسبّب بمقتل 66 إيرانيا على الأقل. كما أعلنت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أنها سترسل مستلزمات طبية للحالات الطارئة بما فيها تجهيزات مخبرية وملابس طبية وقفازات إلى إيران، فضلاً عن رصد خمسة ملايين يورو للمساعدة في التصدي لتفشي الفيروس.

ولأجل منع تسرّب أيّ إصابة جديدة، أعلنت سلطنة عمان حظر دخول الزائرين من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا، دون أن تحدد أسماء تلك الدول، مؤكدة أن القرار سيطبق على جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية. وكانت السلطنة قد أعلنت سابقًا عن تسجيل ست إصابات.

كما قررت الحكومة الأردنية منع دخول المواطنين القادمين من الصين وإيران وكوريا الجنوبية، وأعلنت عن تعليق رحلات الخطوط الجوية الملكية الأردنية عمان وروما. وقامت السعودية بدورها بعدة إجراءات منها أهمها حظر دخول الأجانب القادمين لأداء العمرة، وحظر دخول السياح من 25 دولة على الأقل.

وحسب آخر بيانات منظمة الصحة العالمية، فعدد الإصابات بالفيروس عبر العالم يصل إلى 88.930 ألف حالة، بينها 3.043 حالة وفاة. وقد وصل الفيروس إلى 65 بلدًا، لكن تداعياته الأخطر توجد في الصين، بحوالي 80 ألف إصابة، متبوعة بكوريا بـ4212 إصابة، ثم إيطاليا بـ1689 حالة.

إ.ع ( د ب أ، أ ف ب، رويترز)