 من المغرب.. غوتيريش يحذر من ″خطاب خطير″ يصعد التهديدات النووية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.11.2022

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من المغرب.. غوتيريش يحذر من "خطاب خطير" يصعد التهديدات النووية

عبر منتدى تحالف الحضارات المنعقد في المغرب، حذر أنطونيو غوتيريش من "خطاب خطير" يغذي التهديدات باللجوء للأسلحة النووية، وبحسب المنظمين، شهد المنتدى تسجيل ناشطين من أنحاء العالم من أجل التفاهم واحترام الثقافات.

ينعقد منتدى تحالف الحضارات في فاس دورته التاسعة برعاية مشتركة بين إسبانيا وتركيا

ينعقد منتدى "تحالف الحضارات" في فاس دورته التاسعة برعاية مشتركة بين إسبانيا وتركيا

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) من "خطاب خطير" يغذي التهديدات باللجوء للأسلحة النووية في العالم، خلال منتدى دولي حول "تحالف الحضارات" المنعقد في مدينة فاس في المغرب.

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بمشاركة الرئيس الأمريكي ونحو 1500 من مختلف دول العالم، انطلق اليوم في اسطنبول المنتدى الثاني لتحالف الحضارات، الذي يعد أحدى أهم قنوات التواصل بين العالم الإسلامي والغرب ويهدف إلى إعطاء حوار الحضارات ديناميكية جديدة.

مشكلات العالم ليست نتيجة لصراع الثقافات ولا تكمن جذورها في الدين، هذا ما توصلت إليه جماعة تحالف الحضارات في تقريرها الأول. عضو الجماعة الاسقف ديسموند توتو أكد في حواره مع دويتشه فيله على مركزية قضية الشرق الأوسط.

وتأسف غوتيريش إزاء "انقسامات متزايدة تهدد السلام والأمن العالميين، تسبب مواجهات جديدة، وتجعل حل نزاعات قديمة أكثر صعوبة"، وذلك في مؤتمر صحافي على هامش المنتدى في مدينة فاس.

وأضاف محذرا من "خطاب خطير يصعد التوترات النووية"، في وقت تتهم عواصم غربية روسيا بأنها تهدد باستخدام أسلحتها النووية، لثنيها عن دعم كييف في الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ شباط/فبراير.

وتابع "في هذه الأثناء نقترب بشكل خطير من هاوية كارثة مناخية بينما تتفشى خطابات الكراهية والتضليل ومعاداة السامية والتمييز ضد المسلمين واضطهاد المسيحيين ومناهضة الأجانب والتمييز العنصري".

ودعا إلى العمل "في هذا العالم المضطرب على أن نهدئ التوترات، ونشجع الاندماج والوئام الاجتماعي، وبناء مجتمعات أكثر وحدة وصمودا".

ويعقد منتدى "تحالف الحضارات" في فاس دورته التاسعة برعاية مشتركة بين إسبانيا وتركيا، تحت شعار "لنعش جميعا كإنسانية واحدة". وهي الدورة الأولى للمنتدى التي تقام في بلد إفريقي، ويشارك فيها وزراء وشخصيات رسمية من عدة بلدان. ويسعى المنتدى إلى تشجيع الحوار بين الثقافات والأديان.

ع.أ.ج/ ع ش (أ ف ب)

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