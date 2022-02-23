من المستفيد من أزمة المياه؟

بعد الحرائق.. قتلى في فيضانات تجتاح شمال تركيا

فيما لا تزال البلاد تتعافى من حرائق مميتة، لقي تسعة أشخاص حتفهم في فيضانات في شمال تركيا. وارتفع منسوب المياه في بعض المدن إلى أربعة أمتار، ما حدا بوزير الزراعة إلى التصريح: "إنها كارثة لم نشهدها منذ 50 أو 100 ستة".