 من المستفيد من أزمة المياه؟ | صنع في ألمانيا | DW | 02.03.2022

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صنع في ألمانيا

من المستفيد من أزمة المياه؟

كلما قل المال الذي يملكه الناس في جميع أنحاء العالم، ارتفع سعر المياه. وفي الوقت نفسه، تزداد الشركات ثراءً كلما زاد الجفاف. هل هناك حل للاستخدام العادل والمستدام للمياه كمورد طبيعي؟

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