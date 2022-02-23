من المستفيد من أزمة المياه؟

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كلما قل المال الذي يملكه الناس في جميع أنحاء العالم، ارتفع سعر المياه. وفي الوقت نفسه، تزداد الشركات ثراءً كلما زاد الجفاف. هل هناك حل للاستخدام العادل والمستدام للمياه كمورد طبيعي؟
يعاني شمال شرق سوريا من أسوأ موجة جفاف منذ حوالي 70 عاما، نتيجة التغير المناخي وقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة. والتوترات السياسية مع تركيا التي تتهم باستخدام المياه سلاحا، أدت إلى تفاقم الأزمة وزيادة معاناة السكان.
تتسبب السدود الجديدة التي يتم بناؤها في كمبوديا على نهر "ميكونغ" في مشاكل كبيرة، حيث تؤدّي إلى جفاف موارد رزق الصيادين والمزارعين.
مشروع بيئي فريد برعاية اماراتية بين عمان وتل أبيب، حيث ستزود الأردن إسرائيل بالطاقة الشمسية وتحصل منها في المقابل على مياه الشرب. كيف يمكن لمشروع التعاون الجديد أن يصبح نموذجاً للمستقبل؟
فيما لا تزال البلاد تتعافى من حرائق مميتة، لقي تسعة أشخاص حتفهم في فيضانات في شمال تركيا. وارتفع منسوب المياه في بعض المدن إلى أربعة أمتار، ما حدا بوزير الزراعة إلى التصريح: "إنها كارثة لم نشهدها منذ 50 أو 100 ستة".
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