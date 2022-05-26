 من المساعدة الاجتماعية إلى تأسيس الشركات | DW الأخبار | DW | 26.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

من المساعدة الاجتماعية إلى تأسيس الشركات

كانت جنوب إفريقيا البلد الوحيد في القارة السمراء التي صرفت مرتباً شهرياً بقيمة 50 يورو للمتضررين من جائحة كورونا. البعض منهم بدأ حياة عملية جديدة بهذا المبلغ، كافتتاح محل لبيع الآيس كريم.

مشاهدة الفيديو 02:59

المزيد من المركز الإعلامي

الشرطة الباكستانية تغلق كل الطرق المؤدية إلى العاصمة إسلام أباد بإحكام لتمنع دخول مسيرة بالآلاف يتقدمها عمران خان.

باكستان.. اشتباكات بين الشرطة وأنصار رئيس الوزراء المخلوع عمران خان 26.05.2022

أكد ما بات يُطلق عليهم المبدعين الاجتماعيين في منتدى دافوس على ضرورة فعل المزيد لمكافحة الفقر والجوع والعدالة بالعالم.

منتدى دافوس 2022: دعوات إلى كلام أقل وفعل أكبر لمكافحة الفقر 26.05.2022

تلقي الحرب الروسية في أوكرانيا بظلالها على مهرجان كان، وتثير نقاشًا حادا وسط المشاركين.

الحرب في أوكرانيا تلقي بظلالها على فعاليات مهرجان "كان" 25.05.2022

حدوث أعاصير مفاجئة يثير قلق خبراء الطقس بسبب صعوبة توقع حدوثها.

الأعاصير المحلية تثير قلق خبراء الطقس لصعوبة توقعها 25.05.2022

المزيد DW الأخبار

العلاج عن بعد أحد فوائد الجائحة

العلاج عن بعد أحد فوائد الجائحة 26.05.2022

منع الحافلات الخاصة في زمن الجائحة

منع الحافلات الخاصة في زمن الجائحة 26.05.2022

إفريقيا ما بعد كورونا

إفريقيا ما بعد كورونا 26.05.2022

حرية جديدة في جنوب إفريقيا

حرية جديدة في جنوب إفريقيا 26.05.2022

اقرأ أيضا

Malawian musician Giddes Chalamanda, 92, plays his acoustic Banjo at his home in the Madzuwa Village near Chiradzulu, southern Malawi, on January 13, 2022. - At 92, Giddes Chalamanda has no idea what TikTok is. He doesn't even own a smartphone. And yet the Malawian music legend has become a social media star, with his hit song Linny Hoo garnering over 80 million views on the video-sharing platform and spawning mashups and remixes from South Africa to the Philippines. (Photo by Amos Gumulira / AFP)

جيديس شالاماندا.. نجم عالمي في الثانية والتسعين من عمره بفضل تيك توك 20.01.2022

رغم كونه يغني ويعزف الموسيقى منذ عقود، لكن الشهرة العالمية لم يصل إليها الفنان المالاوي العجوز جيديس شالاماندا إلا مؤخراً بفضل منصات التواصل الاجتماعي. فكيف حدث ذلك؟

Miss Universe contestants tour David Tower in Jerusalem's old city ahead of the annual beauty pageant which will take place in the Red Sea resort of Eilat, November 30, 2021. REUTERS/ Nir Elias

جدل بسبب مشاركة عربية في مسابقة "ملكة جمال الكون" بإسرائيل 11.12.2021

نقاش يدور حول مسابقة ملكة جمال الكون لهذا العام، جانب منه يعود إلى استضافة إسرائيل للحدث العالمي، والجانب الآخر يرجع إلى مشاركة متسابقات من دول عربية في الحدث، جدل امتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

FILE PHOTO: Ethiopia's Grand Renaissance Dam is seen as it undergoes construction on the river Nile in Guba Woreda, Benishangul Gumuz Region, Ethiopia, September 26, 2019. REUTERS/Tiksa Negeri/File Photo

المحادثات الثلاثية بشأن "سد النهضة" تصل مجددا إلى طريق مسدود 10.01.2021

وصلت المفاوضات بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن سد النهضة، مجددا إلى طريق مسدود، وفق ما قالت الدول الثلاث. وتباينت تفسيرات الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا حول أسباب الاختلافات التي أدت إلى فشل الجولة الجديدة.

Bildmaterial frei zur Nutzung für alle Ausspielwege zwischen 01. Februar 2022 und 31. März 2022. Keine weitere Nutzung für erneute Veröffentlichung nach diesem Datum möglich. **** epa09788721 Two refugee African students, of Eswatini (Swaziland) nationality, comfort each-other after they manage to pass the Romanian-Ukrainian border crossing point in Siret, northern Romania, 27 February 2022. Romanian authorities announced that about 25,000 Ukrainian nationals entered and remained in Romania since the start of the conflict. Romanian authorities decided to make an exception regarding Covid-19 quarantine for all refugees entering Romania from Ukraine. Russian troops entered Ukraine on 24 February prompting the country's president to declare martial law and triggering a series of announcements by Western countries to impose severe economic sanctions on Russia. EPA-EFE/ROBERT GHEMENT

تقارير عن عنصرية تجاه أفارقة فارين من أوكرانيا وبولندا تنفي 28.02.2022

حضّت نيجيريا المسؤولين عن الحدود في أوكرانيا والدول المجاورة على التعامل مع مواطنيها من دون تمييز في ظل انتشار تقارير تفيد عن عنصرية يتعرّض لها أفارقة فارّين من الغزو الروسي. أوكرانيا وعدت بالتحقيق فيما نفت بولندا ذلك.