من المساعدة الاجتماعية إلى تأسيس الشركات

تقارير عن عنصرية تجاه أفارقة فارين من أوكرانيا وبولندا تنفي

حضّت نيجيريا المسؤولين عن الحدود في أوكرانيا والدول المجاورة على التعامل مع مواطنيها من دون تمييز في ظل انتشار تقارير تفيد عن عنصرية يتعرّض لها أفارقة فارّين من الغزو الروسي. أوكرانيا وعدت بالتحقيق فيما نفت بولندا ذلك.