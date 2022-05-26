من المساعدة الاجتماعية إلى تأسيس الشركات

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كانت جنوب إفريقيا البلد الوحيد في القارة السمراء التي صرفت مرتباً شهرياً بقيمة 50 يورو للمتضررين من جائحة كورونا. البعض منهم بدأ حياة عملية جديدة بهذا المبلغ، كافتتاح محل لبيع الآيس كريم.
رغم كونه يغني ويعزف الموسيقى منذ عقود، لكن الشهرة العالمية لم يصل إليها الفنان المالاوي العجوز جيديس شالاماندا إلا مؤخراً بفضل منصات التواصل الاجتماعي. فكيف حدث ذلك؟
نقاش يدور حول مسابقة ملكة جمال الكون لهذا العام، جانب منه يعود إلى استضافة إسرائيل للحدث العالمي، والجانب الآخر يرجع إلى مشاركة متسابقات من دول عربية في الحدث، جدل امتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وصلت المفاوضات بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن سد النهضة، مجددا إلى طريق مسدود، وفق ما قالت الدول الثلاث. وتباينت تفسيرات الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا حول أسباب الاختلافات التي أدت إلى فشل الجولة الجديدة.
حضّت نيجيريا المسؤولين عن الحدود في أوكرانيا والدول المجاورة على التعامل مع مواطنيها من دون تمييز في ظل انتشار تقارير تفيد عن عنصرية يتعرّض لها أفارقة فارّين من الغزو الروسي. أوكرانيا وعدت بالتحقيق فيما نفت بولندا ذلك.
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