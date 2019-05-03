 من المجر إلى صربيا .. أسر لاجئة تُجبَر على الرحيل | ثقافة ومجتمع | DW | 01.06.2019

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ثقافة ومجتمع

من المجر إلى صربيا .. أسر لاجئة تُجبَر على الرحيل

أُجبرت عائلتان أفغانيتان على مغادرة المجر والعودة إلى صربيا بعد رفض طلباتهم للجوء. مفوضية اللاجئين تحدثت عن عملية طرد العائلات الأفغانية - ومن بينهم امرأة حامل - واصفة إياها بأنها "انتهاك خطير للقانون الدولي".

Serbien, Horgos: Geflüchtete an der Grenze zwischen Ungarn und Serbien (picture-alliance/M. Moskwa)

أُجبرت عائلتان أفغانيتان على مغادرة المجر والعودة إلى صربيا بعد رفض طلباتهم للجوء. رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تحدث عن عملية طرد العائلات الأفغانية - ومن بينهم امرأة حامل - واصفاً إياها بأنه "انتهاك خطير للقانون الدولي".

"نقلوا إلى السياج الحدودي في منتصف الليل وأجبروا على المغادرة إلى صربيا متجهين إلى المجهول" ..بهذه الكلمات تحدث أندرياس ليدرر من لجنة هلسنكي المجرية وهي منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان مقرها المجر.

ويوضح ليديرر أن صربيا رفضت قبول العائلات عندما رفضت السلطات المجرية طلبهم للجوء السياسي لأول مرة، ما دفع المجريين إلى محاولة ترحيلهم إلى أفغانستان، بالاشتراك مع وكالة حماية الحدود الأوروبية. خيرت العائلات ما بين الترحيل إلى أفغانستان ، أو العودة إلى صربيا.

محمد عرب - 16 عامًا - أحد أفراد تلك العائلات، تحدث لوكالة أسوشيتيد برس في صربيا قائلاً إن التجربة "مرعبة".

مئات آخرين في خطر
تتألف العائلتان اللتان أرسلتا بالفعل إلى صربيا من 11 شخصًا - أربعة بالغين وسبعة أطفال، بما في ذلك الأم الحامل التي تواجه مخاوف صحية. مُنعت عائلة ثالثة من أربعة أشخاص - وهم حاليًا في ما يسمى "منطقة العبور" في المجر - من الترحيل إلى أفغانستان بعد تدخل ناجح من لجنة هلسنكي المجرية في قضيتهم.

لكن الأمر لا يتعلق بهذه الحالات فقط، كما يقول ليديرر. يوجد حاليًا 200 شخص في منطقة العبور تلك، وهناك أسر عراقية قد تواجه مصيرًا مشابهاً قريبًا، بحسب قوله.

Ungarn Flüchtlinge am Grenzzaun zu Serbien (Getty Images/M. Cardy)

لاجئون أثناء محاولة عبور الحدود الصربية المجرية

وتقضي قواعد الحكومة المجرية برفض طلبات اللجوء، لأن جميع العائلات التي تنتظر في منطقة العبور على الحدود مع صربيا سافرت عبر صربيا ، المصنفة "بلدا آمنا" ، للوصول إلى المجر. لذلك، فإن إعادتهم إلى صربيا لا يمثل تهديدًا على حياتهم.

يقول ليديرر: هناك مشكلتان في هذا المنطق. الأولى، هو أن هذه العائلات فرت من بلدانها الأصلية لأسباب قد تشكل خطراً على حياتها إذا أُعيدت. لذلك، يجب إعادة تقييم طلبات اللجوء الخاصة بهم على أساس الأولوية. المشكلة الثانية هي أنه في معظم الحالات ترفض صربيا رسمياً قبول هذه الإعادة. لذلك عندما يُجبرون على العودة إلى صربيا، فإنهم ينتهكون القانون بدخولهم إلى صربيا ومن ثم قد يواجهون عقوبات هناك.

"صدمة عميقة"
ليست لجنة هلسنكي المجرية وحدها التي تشعر بالقلق إزاء ما تفعله المجر مع تلك العائلات وغيرها. كتب فيليبو غراندي، رئيس المفوضية العليا للاجئين التابعة لأمم المتحدة، معلقاً على صورة لسور حدودي أنه نظرًا لأن الحكومة المجرية لم "تدرس بجدية ادعاءات الأسر حول استحقاقهم لوضعية اللاجئ" ، فإن أفعالهم (الحكومة) كانت "بعمق" مروعة ومخالفة صارخة للقانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي ".

واحتجزت العائلات في مناطق العبور بالمجر منذ يناير. وقبل ذلك، استقروا في صربيا لمدة ثلاث سنوات تقريباً، في انتظار منحهم حق دخول البلاد وطلب اللجوء.

يذكر أن المجر تقبل يومياً عدداً محدوداً للغاية هم فقط من يمكنهم التقدم بطلب اللجوء.

يقول غراندي "تسلط قضية تلك العائلات الضوء على مخاوفنا العميقة بشأن ما يحدث في المجر". وقد قدمت كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولجنة هلسنكي المجرية نداءات لصالح هذه العائلات على أمل أن يتمكنوا من البقاء في المجر ويمنحون الحق في تقييم طلبات اللجوء الخاصة بهم بشكل صحيح.

البحث عن ملجأ في صربيا؟
راقب موظفو مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة العائلات التي تعبر الحدود وأبلغوا زملائهم على الجانب الصربي. ونتيجة لذلك، تمكنت العائلات من قضاء ليلتين في معسكر للمهاجرين في بلدة سوبوتيكا الحدودية، بحسب ما قال ليديرر. ولكن ماذا سيحدث لهم بعد ذلك؟ الأمر لا يزال مجهولاً. يعتقد ليدير أنه يمكن أن يُطلب منهم المغادرة قريبًا: "نأمل أن يتمكنوا من الوصول إلى نظام اللجوء الصربي. إنهم في معسكر في صربيا ولكن هذا لا يعني أنهم في داخل نظام اللجوء".

يوضح ليديرر أن نظام اللجوء في صربيا ينقسم إلى مستويين: "قد يكون بإمكان الناس الوصول إلى المخيم، وهو المستوى الأول، لكن إجراءات اللجوء لا تبدأ هناك. يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكانهم بالفعل تقديم طلب لجوء من الأصل وهو المستوى الثاني".

يقول محمد عرب إنه وعائلته تمت معاملتهم في المجر وكأنهم ليسوا بشراً " عاملونا مثلنا مثل الحيوانات. لم يهتموا إن كانت والدتي حامل أم لا، ولا يهتمون بأي حقوق إنسان. لا يهتمون بأي شيء. "

أكد ليديرر أن البالغين غير الحوامل في هذه الأسر، مثل كثيرين آخرين، قد حرموا من الطعام من قبل السلطات المجرية بعد رفض طلبات اللجوء.

أوضح عرب أن السبب وراء انتظار الأسرة لحوالي ثلاث سنوات لدخول المجر وطلب اللجوء السياسي هو أنهم لا يريدون محاولة دخول البلاد "بصورة غير قانونية" بمساعدة المهربين، كما يفعل الكثير من المهاجرين. كان هو وعائلته قد عاشوا في إيران قبل بدء رحلتهم عبر تركيا واليونان ومقدونيا الشمالية قبل وصولهم إلى صربيا.

Deutschland ungarische Soldaten schließen den Grenzzaun zu Serbien bei Roszke (picture-alliance/epa/B. Mohai)

حرس الحدود على الحدود المجرية الصربية

حالات معلقة
فشل استئناف الأسرة ضد رفض طلب اللجوء في المجر. يقول عرب: "أمضيت عامين ونصف العام للذهاب إلى المجر، وكان كل ذلك بلا فائدة" موضحاً أن أحد العاملين في مجال حقوق الإنسان بالمجر قد أعطاهم رقم هاتف أحد مسؤولي اللجوء في صربيا للاتصال به عند وصولهم إلى البلاد وأن هذا الرجل كان في استقبالهم بالفعل على الحدود.

كانت هذه التجربة الحياتية قد وضعت إيمان الشاب البلغ من العمر 16 عاماً بمعايير حقوق الإنسان في أوروبا محل اختبار : "كنا نأمل أن نحصل على مستقبل أفضل و أن نبدأ في الدراسة لنكون أشخاصا ذوي فائدة للناس، لقد فقدت أحلامي كلها."

ولايزال أمام الحكومة المجرية مهلة حتى الأسبوع المقبل للإجابة عن السؤال المتعلق بالأسرة الأفغانية الثالثة التي تم تعليق ترحيلها مؤقتًا عقب إجراء قانوني اتخذته لجنة هلسنكي المجرية. وإذا لم تجب الحكومة عن هذه الأسئلة بالشكل الملائم فمن الممكن أن تتخذ المنظمة الحقوقية المزيد من الإجراءات، بحسب ما يقول ليديرر. وقد نصحت مفوضية اللاجئين وكالة فرونتكس "بالامتناع عن دعم المجر في تنفيذ قرارات العودة القسرية التي لا تتفق مع القانونين الأوروبي والدولي".

في الوقت الحالي يوجد حاليًا حالتان انتهكت فيهما الحكومة المجرية القواعد والقوانين وما إذا كان رفضها لطلب لجوء العائلات قائم على أسس صحيحة أم لا. يطلق ليدرر على ما فعلته الحكومة المجرية "غير القانوني". ويشير إلى أن دولًا أخرى ، مثل ألمانيا ، التي قامت بترحيل بعض طالبي اللجوء المرفوضين إلى أفغانستان . يقول: "قامت ألمانيا بعمل تقييم شامل لطلبات هؤلاء الأشخاص" قبل القيام بعمليات الترحيل.

يضيف ليدرر: "هناك طريقة واحدة لوقف من هذا النوع من التصرفات: إذا كثفت المفوضية الأوروبية من ملاحقة إجراءات التعدي على القانون فإننا نأمل أن تصل الأمور بسرعة إلى المحكمة في لوكسمبورغ".

ويخلص ليديرر إلى أن مفوضية الاتحاد الأوروبي لديها ما يكفي من السلطة والصلاحية ما يمكنها من "إيقاف هذه الممارسة" إذا أرادت ذلك.

 ايما واليس/ عماد حسن - مهاجر نيوز

  • Serbien Kelebija Fotoreportage Diego Cupolo an ungarischer Grenze (DW/D. Cupolo)

    في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر

    رغم فشل الاستفتاء في المجر الذي دعا إليه رئيس الوزراء فيكتور أوربان حول خطة الاتحاد الأوروبي لتوزيع اللاجئين على الدول الأعضاء لانخفاض نسبة المشاركة فيه، إلا أن الأخير أكد بأنه لن يقبل باستقدام اللاجئين إلى بلاده. يذكر أن المجر قامت قبل عام كأول دولة في أوروبا بوضع حواجز على حدودها. بيد أن العديد منهم ينتظرون في بلدة كيليبيا الصربية العبور إلى المجر ثم إلى أوربا الغربية.

  • Serbien Kelebija Fotoreportage Diego Cupolo an ungarischer Grenze (DW/D. Cupolo)

    في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر

    اللاجئون، الذين وصلوا إلى بلدة كيليبيا الصربية الصغيرة، مروا عبر هذه البوابة. الحكومتان الصربية والمجرية توصلتا إلى اتفاق يتم بموجبه السماح إلى ما يصل إلى عشرين طالب لجوء العبور يوميا إلى الطرف الآخر من الحدود. وبعدما تسجلهم السلطات الصربية، يحصل اللاجئون المحتملون على تاريخ محدد للذهاب إلى الحدود مع المجر، حيث يقوم موظفو مكاتب الهجرة المجرية باستجوابهم والتدقيق في طلباتهم للجوء.

  • Serbien Kelebija Fotoreportage Diego Cupolo an ungarischer Grenze (DW/D. Cupolo)

    في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر

    بيد أن عملية التدقيق هذه لم تخل من أخطاء، على غرار ما يروي الشاب المصري جمال (ليس في الصورة). جمال، الذي لم يتجاوز عمره 18 عاما، قال إنه التحق ببلدة كيليبيا عندما وجد اسمه على قائمة الناس الذين سيتم استجوابهم. ولكنه عندما تحدث مع السلطات الحدودية، قيل له أن الموعد حدد لشاب مصري آخر يحمل نفس الاسم وأنه لا يوجد ما يثبت دخوله إلى صربيا.

  • Serbien Kelebija Fotoreportage Diego Cupolo an ungarischer Grenze (DW/D. Cupolo)

    في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر

    جمال وجد نفسه بعدها مجبرا أن ينتظر رفقة 100 شخص آخر في أحد مخيمات العبور الوقتية إلى أن يحصل على موعد مع السلطات المجرية. فقط حنفية مياه موجودة في المكان، فيما هي قليلة جدا المنظمات الإنسانية التي تزور المخيم وتزود ما انقطع به السبيل هنا بشيء من المساعدات. هذه الصورة لطفل من تسعة أطفال لأسرة أزيدية تقيم في المخيم منذ عدة أسابيع.

  • Serbien Kelebija Fotoreportage Diego Cupolo an ungarischer Grenze (DW/D. Cupolo)

    في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر

    "سأجد طريقا آخرا (للخروج من هنا)"، يقول جمال لـDW. ويروي أنه تفاوض مع أحد مهربي البشر ودفع له مبلغ 1500 يورو قبل شهر لخرق السياج، لكنه قبض عليه وأرسل به مجددا إلى بلغراد. طائرات مروحية ودوريات على طول الحدود طيلة 24 ساعة في كل أيام الأسبوع جعلت عملية اجتياز الحدود المجرية أمرا صعبا للغاية. "صدقني إن كنت تستطيع الجري أسرع من رجال الشرطة، فسيرسلون وراءك الكلاب"، حسب ما يقول جمال.

  • Serbien Kelebija Fotoreportage Diego Cupolo an ungarischer Grenze (DW/D. Cupolo)

    في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر

    أطفال وليد خالد، وهو ميكانيكي من أربيل – عاصمة إقليم كردستان العراق- يلعبون بالقرب من السياج الذي مدته المجر على طول حدودها. ويقول خالد إنه وصل إلى هذا المخيم قبل شهرين وأن أسرته قد واجهت عدة انتكاسات نظرا لوقوع التباس حول وثائقهم الثبوتية. "الشرطة كانت تقول لنا كل مرة: لا أعرف، لا أعرف". المكان هنا سيء ولكنه أفضل حالا من غيره.

  • Serbien Kelebija Fotoreportage Diego Cupolo an ungarischer Grenze (DW/D. Cupolo)

    في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر

    كيليبيا تستضيف أحد مخيمي اللاجئين في المنطقة. هنا يقيم اللاجئون القادمون من الشرق الأوسط، فيما يقيم الأفغان والباكستانيون في مخيم في هورغوس. ويقول خالد إنه يفضل البقاء في هذ المخيم، على الرغم من أن حظوظه في اجتياز الحدود لم تتحسن، إلا أنه يؤكد أنه وأسرته تعرضوا للسرقة عدة مرات في مخيمات أخرى.

  • Serbien Kelebija Fotoreportage Diego Cupolo an ungarischer Grenze (DW/D. Cupolo)

    في صور: لاجئون تقطعت بهم السبل على حدود المجر

    وفي الصباح التالي يقوم سائقو الشاحنات المتوجهة جنوبا بالتهكم على سكان المخيم من خلال محاكاة القردة عبر مكبرات الصوت. "في اليونان، عندما تتحدث إلى الأناس العاديين، فإنهم يظهرون تضامنهم"، على ما تقول سيدني فيرنانديز، وهي منسقة ميدانية للمنظمة الإنسانية الصربية "النجم الشمالي". وتضيف قائلة: "هنا السكان المحليون لديهم عقلية مختلفة ويرون بأنه كان يجدر بهؤلاء الناس البقاء في أوطانهم للدفاع عنها."


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