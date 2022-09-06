من الرياض إلى باريس.. رحلات على ظهر الإبل!

رحلة غير اعتيادية تخوضها الفتاة السعودية، رشا القرشي من الرياض إلى جدة على ظهر ناقتها إذ سبق وقطعت مالكة الإبلالسعودية، عهداً على نفسها بالعودة على ظهر ناقتها إن لم يحالفها الحظ بالفوز في سباق مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، وهو ما حدث بالفعل.
في تصريح لها للموقع الإلكتروني، "العربية.نت" أشارت الفتاة السعودية إلى ذلك، قائلة "قطعت وعدا على نفسي، إذا لم أخطف الفوز سأعود من نجد إلى الحجاز على ظهر ناقتي".
تنحدر رشا القرشي من عائلة توارثت تربية الإبل والإهتمام بها أباً عن جد، وهو ما تعتز به كثيراً وتسعى من خلال رحلتها الطويلة على ظهر الناقة إلى نشر هذا التراث السعودي. كما كشفت الرحالة السعودية عن سعيها في دخول موسوعة غينيس.
رحلة رشا القرشي لازالت طويلة، كما صرحت و ربما تصل إلى جدة في يوم العيد الوطني. كما أوضحت أنها تتوقف لأخذ قسط من الراحة بين الحين والآخر.
إبل في شوارع باريس
رحلة رشا القرشي الطويلة على ظهر ناقتها، ستحط قريباً في جدة. في حين ستبدأ رحلة للإبل من نوع آخر نحو، عاصمة الأنوار، باريس.
نقلاً عن الموقع الإلكتروني "الحدث.نت"، من المقرر انطلاق المهرجان الدولي الثاني للجمال والإبل في فرنسا خلال الفترة ما بين 17 و18 سبتمبر/ أيلول 2022. المهرجان ستتخلله سلسلة من الفعاليات الثقافية والعلمية وكذلك العروض الضخمة في قلب العاصمة الفرنسية، باريس، بهدف التعريف بالقيمة الثقافية والإقتصادية للإبل.
ستنطلق فعاليات المهرجان بحضور عمدة جانفري رئيس اتحاد تنمية الإبل في فرنسا وأوروبا كريستيان شويتل، وبإشراف ودعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " يونسكو"، ووجود ممثلين لأكثر من 40 دولة من حول العالم.
إ.م
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حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي
تقع منطقة أم نهد قرب مدينة دبي وتبعد عنها نحو نصف ساعة بالسيارة. وفي هذه المنطقة يقع مصنع الإمارات لإنتاج حليب الإبل ومشتقاته، الذي ينتج حليب النوق "كاميليشيس" منذ سنة 2006.
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حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي
يحتوي المصنع على نحو 4200 رأسا من الإبل تعيش في خيم صممت خصيصا لها. وتبلغ مساحة المزرعة أكثر من 1.5 كيلومترا مربعا، أي ما يعادل نحو 210 ملاعب لكرة قدم.
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حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي
تحتوي كل خيمة على 25 إبلا على الأكثر. وتربية الإبل تختلف عن تربية بقية الحيوانات. ولا يمكن وضع الإبل في حظيرة مشابهة لحظيرة أبقار الحليب، لأن الإبل تفضل العيش في مجاميع.
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حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي
تُعطى للإبل أغذية طبيعية، مثل الجزر والحشائش ونبات الفلفا الذي يشبه البقوليات ويمتاز بغناه بالمواد الغذائية والفيتامينات.
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حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي
تُوصف الإبل بأنها حساسة وعنيدة جدا. ولا تسمح النوق بحلبها إلا بعد إكمال إرضاع صغيرها، وكذلك عند حلبها لا تسمح بذلك إلا بوجود رضيعها إلى جانبها.
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حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي
يمكن للناقة إنتاج سبعة لترات من الحليب يوميا. فيما يمكن للبقرة التي تعيش في وسط أوروبا إنتاج 25 إلى 40 لترا من الحليب يوميا.
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حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي
يتم حلب الإبل مرتين في اليوم. ويُسمح لهم بالحركة في مناطق محاطة بجدران عازلة بين عمليتي الحلب. ويحتوي حليب الإبل على نسبة قليلة من الدهون تعادل نصف الدهون الموجودة في حليب الأبقار.
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حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي
ينتج المصنع نحو 6000 لتر من الحليب يوميا. وتقوم أجهزة خاصة ببسترة الحليب (تسخين الحليب للقضاء على البكتيريا والجراثيم). يحتوي الحليب على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، وكذلك على نسب كبيرة من فيتامين "سي" وفيتامين "بي" والكاليسيوم وغيرها من المعادن.
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حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي
يُباع نحو ثلثي إنتاج الحليب بصورة مباشرة، بينما يحول ثلثه إلى مسحوق حليب.
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حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي
تُصنع شوكولاته خاصة من مسحوق حليب الإبل منذ سنة 2008. ويُرسل مسحوق الحليب إلى النمسا ليُصنع منه نحو 100 طن سنويا من الشوكولاته.
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حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي
الشوكولاته المصنعة في النمسا تحتوي على كاكاو مستورد من ساحل العاج وفانيلا من مدغشقر وحليب الإبل من دبي. وتُعلب الشوكولاته في الإمارات. يبلغ سعر قطعة صغيرة وزنها 70 غراما من هذه الشوكولاته نحو ستة يورو.
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حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي
شركة "النسمة" هي الشركة المصنعة للشوكولاته. وتعود أسهم 51 بالمائة من الشركة للإماراتيين، فيما تملك شركة قابضة نمساوية بقية الأسهم.
الكاتب: ميشائيل ماريك من دبي / زمن البدري