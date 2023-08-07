 من الحرائق إلى الفيضانات ـ أوروبا تحت رحمة تقلبات الطقس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.08.2023

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أخبار

من الحرائق إلى الفيضانات ـ أوروبا تحت رحمة تقلبات الطقس

تعاني أوروبا من طقس شديد التقلب بشكل غير مسبوق بسبب الأمطار الغزيرة التي جلبت فيضانات وعمليات إجلاء في سلوفينيا والنمسا وبولندا وكرواتيا، في حين استمرت الحرائق في اجتياح إسبانيا والبرتغال وسط موجة حر مستمرة.

مشهد من كرواتيا حيث وضعت أكياس رملية للحماية من الفيضانات (السادس من أغسطس 2023)

مشهد من كرواتيا حيث وضعت أكياس رملية للحماية من الفيضانات (السادس من أغسطس 2023)

شهدت بلدان أوروبية اليوم (الاثنين السابع من أغسطس / آب 2023) فيضانات حطمت الرقم القياسي ومئات الانهيارات الأرضية ومقتل ستة أشخاص في وسط القارة العجوز، حيث كافح عمال الإنقاذ الطقس القاسي في سلوفينيا والنمسا وكرواتيا. وكانت الفيضانات أسوأ كارثة طبيعية شهدتها سلوفينيا منذ حصولها على الاستقلال في عام 1991. وقدر رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب، الخسائر الإجمالية بأكثر من 500 مليون يورو (3.548 مليون دولار)، وناشد الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" للحصول على المساعدات.

ولقي ستة أشخاص حتفهم جراء الطقس القاسي، من بينهم رجلان هولنديان صعقهما البرق أثناء التنزه مشيا على الأقدام، بحسب ما أعلنته السلطات. وسجلت إدارات الإطفاء في سلوفينيا 57 عملية أمس الأحد، معظمها في شمال البلاد. وتسببت الفيضاناتوالانهيارات الأرضية في حدوث أضرار جسيمة، حيث تم إخلاء القرى، وتسبب ارتفاع منسوب المياه في غمر الطرق ومسارات القطارات.

بتوقيت برلين - درجات حرارة قياسية وتغيرات مناخية: هل يمكن التعايش معها؟

وفي جنوب النمسا، لا يزال هناك خطر كبير من حدوث انهيارات أرضية اليوم الاثنين. وأعلنت مقاطعة كارينثيا عن 80 انهيارا أرضيا كبيرا بحلول ظهر أمس الأحد، حيث تم إجلاء 10 من السكان على الأقل، بينما سجلت مقاطعة ستيريا المجاورة 280 انهيارا أرضيا بحلول صباح أمس الأحد.

وفي كرواتيا المجاورة، أعلن التلفزيون أن السلطات سجلت مستويات عالية من المياه اليوم الاثنين حيث غمرت المياه الطرق والحقول. وتم إعلان حالة الطوارئ في أجزاء مختلفة من البلاد. وتم منع حدوث أضرار جسيمة للمباني السكنية باستخدام أكياس الرمل كحواجز مؤقتة. لكن من المتوقع أن تهدأ الأمور في الدول الثلاث مع تراجع مستويات المياه اليوم الاثنين، وفقا للسلطات.

 كما تسببت العاصفة "هانز" في هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف رعدية عنيفة على السويد والنرويج، ما أدى إلى حدوث فيضانات على بعض الطرق، وتعطل خدمات السكك الحديدية والعبارات. وفي السويد، تم تسجيل أكثر من 25 ألف صاعقة يوم أمس الأحد. كما أثر انقطاع التيار الكهربائي لفترة وجيزة في منطقة مالمو على أكثر من 5000 عميل، بحسب ما ورد في تقرير صادر عن إذاعة "إس في تي" العامة. وتم الإبلاغ عن تعرض المنازل والطوابق السفلية في مقاطعة فيستنورلاند بشمال السويد، لفيضانات. وتوقع خبراء الأرصاد الجوية في النرويج أن يزداد الوضع سوءا في البلاد، وأن تصير "هانز" واحدة من أقوى العواصف خلال الـ25 عاما الماضية. وأصدر المعهد النرويجي للأرصاد الجوية - الذي أطلق على العاصفة اسم "هانز" - تحذيرات بشأن الطقس السيء في أجزاء كبيرة من جنوب النرويج، تظل سارية حتى مساء يوم غد الثلاثاء. كما تتأهب عدة بلديات تحسبا لوقوع انهيارات أرضية. 

ح.ز/ ع.ش (د.ب.أ)

  • Die Felsenküste bei Albufeira am Strand von Castelo, Portugal

    البحر والشمس والطبيعة ـ جولة في بعض أجمل شواطئ الأحلام بأوروبا

    الغارف، البرتغال

    مكونات صخرية غريبة وشواطئ ذهبية وخلجان جميلة ـ ألغارف Algarve أو "الغرب" من أجمل مناطق قضاء العطل في البرتغال. وبـ 3000 ساعة مشمسة في السنة تعد من المناطق المفضلة للسياحة في أوروبا. وشاطئ كاستيلو بالقرب من Albufeira يصلح للغطس والغوص.

  • Sonnenuntergang am Eraclea Minoa Strand auf Sizilien, Italien

    البحر والشمس والطبيعة ـ جولة في بعض أجمل شواطئ الأحلام بأوروبا

    صقلية، ايطاليا

    أكبر جزيرة في البحر المتوسط تبقى جذابة بمدنها القديمة وأطلالها العتيقة، وهي تعتبر أيضا جنة للاستحمام. كيلومترات من الشواطئ خالية غالبا من البشر محاطة بمنحدرات صخرية مثل هنا في Eraclea Minoa. ويمكن الذهاب إلى البحر حتى في وقت متأخر من الخريف.

  • Ein Surfer auf einer großen Welle in Hossegor, Frankreich

    البحر والشمس والطبيعة ـ جولة في بعض أجمل شواطئ الأحلام بأوروبا

    مغامرة ركوب الأمواج ـ جنوب فرنسا

    Hossegor مكان محبوب لدى محبي رياضة ركوب الأمواج، فالبلدة الصغيرة الواقعة في جنوب فرسا على المحيط الأطلسي تجتذب بأمواجها التي يصل ارتفاعها حتى 3 أمتار، محبي هذه المغامرة. ومنذ السبعينات تنظم هنا منافسات دولية لركوب الأمواج.

  • Der Elafonissi Strand auf Kreta, Griechenland

    البحر والشمس والطبيعة ـ جولة في بعض أجمل شواطئ الأحلام بأوروبا

    كريتا ـ اليونان

    كريتا هي أكبر جزيرة يونانية تعد جذابة بثقافتها القديمة والبحر النقي والشواطي المترامية الأطراف. في العمق الجنوبي الغربي يوجد خليج Elafonissi. والرمال الذهبية تعطي للشواطئ نفحة الكاريبي.

  • Ein Leuchtturm in einer grünen Landschaft auf Hiddensee, Deutschland

    البحر والشمس والطبيعة ـ جولة في بعض أجمل شواطئ الأحلام بأوروبا

    هيدينسيه، المانيا

    جزيرة Hiddensee في بحر البلطيق هي في آن واحد منتجع طبيعي وموقع لقضاء العطلات. والسيارات محظورة فيها. ولاستكشاف الجزيرة يستخدم السياح الدراجات الهوائية والحنطور أو يمشون على الأقدام.

  • Ein Eisstand steht am Woolacombe Strand in Devon, Großbritannien

    البحر والشمس والطبيعة ـ جولة في بعض أجمل شواطئ الأحلام بأوروبا

    ديفون ، بريطانيا

    يوصف شاطئ ديفون بالريفييرا الإنجليزية، وتيار الخليج يولد طقسا معتدلا. ويوجد الكثير من مواقع الاستجمام مثلا في Woolacombe : فالشاطئ الرملي الممتد على كيلومترات يعد مزارا في الصيف.

  • Ein menschenleerer, sichelförmiger Strand an der türkischen Mittelmeerküste

    البحر والشمس والطبيعة ـ جولة في بعض أجمل شواطئ الأحلام بأوروبا

    موغلا في تركيا

    في شاطئ Iztuzu لا يسترخي فقط السياح على شاطئ البحر المتوسط بل تضع بعض السلحفاة هنا بيضها وفي المساء يكون الشاطئ مغلقا. وحول بلدة داليان توجد مقابر صخرية وآثار قديمة من حقبة الإمبراطورية الرومانية.

  • Scheinbar springt ein Mädchen auf ein Auto am Strand der dänischen Insel Römö

    البحر والشمس والطبيعة ـ جولة في بعض أجمل شواطئ الأحلام بأوروبا

    رومو، الدنمارك

    جزيرة رومو الدنماركية (Römö) تزخر بأوسع شاطئ في أوروبا: ويجب قطع ست كيلومترات للوصول إلى الماء وبالتالي يكون من المريح استخدام السيارة للوصول إلى بحر الشمال ـ والسيارات مسموح باستخدامها في الجزيرة.

  • Der Strand von Jaz in Montenegro

    البحر والشمس والطبيعة ـ جولة في بعض أجمل شواطئ الأحلام بأوروبا

    البحر الادرياتيكي، الجبل الأسود

    الشواطئ الرملية في الجبل الأسود (مونتينيجرو) لم تعد مجهولة في عالم السياحة والسفر. والموقع المحبب هنا يتمثل في بلدة بودفا بمدينتها القديمة وقلعتها التي تستحق زيارة خلال اليوم.

  • Strand und Dünen an der Kurischen Nehrung, Litauen

    البحر والشمس والطبيعة ـ جولة في بعض أجمل شواطئ الأحلام بأوروبا

    كوريشه نيرونغ ـ ليتوانيا

    تمتد شبه الجزيرة كوريشه نيرونغ (Kurische Nehrung) على طول كيلومترات على بحر البلطيق. وبالقرب من بلدة نيدن يرتفع أكبر كثيب رملي في أوروبا. " يظن المرء أنه في الصحراء"، كما كتب قبل 80 عاما الكاتب توماس مان حول منزله الصيفي في نيدن.

  • Blick auf ein Fischerboot bei Sonnenuntergang in der Nähe von Benirras auf Ibiza

    البحر والشمس والطبيعة ـ جولة في بعض أجمل شواطئ الأحلام بأوروبا

    إيبيتسا، اسبانيا

    في جزيرة إيبيتسا (Ibiza) يمكن الرقص طوال الليل وقضاء اليوم على البحر. وشاطئ بنيراس مثلا مشهور بغروب الشمس المثير للخواطر. إعداد: كريستين شميدت (م.م)


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