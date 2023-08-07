من الحرائق إلى الفيضانات ـ أوروبا تحت رحمة تقلبات الطقس

شهدت بلدان أوروبية اليوم (الاثنين السابع من أغسطس / آب 2023) فيضانات حطمت الرقم القياسي ومئات الانهيارات الأرضية ومقتل ستة أشخاص في وسط القارة العجوز، حيث كافح عمال الإنقاذ الطقس القاسي في سلوفينيا والنمسا وكرواتيا. وكانت الفيضانات أسوأ كارثة طبيعية شهدتها سلوفينيا منذ حصولها على الاستقلال في عام 1991. وقدر رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب، الخسائر الإجمالية بأكثر من 500 مليون يورو (3.548 مليون دولار)، وناشد الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" للحصول على المساعدات.

ولقي ستة أشخاص حتفهم جراء الطقس القاسي، من بينهم رجلان هولنديان صعقهما البرق أثناء التنزه مشيا على الأقدام، بحسب ما أعلنته السلطات. وسجلت إدارات الإطفاء في سلوفينيا 57 عملية أمس الأحد، معظمها في شمال البلاد. وتسببت الفيضاناتوالانهيارات الأرضية في حدوث أضرار جسيمة، حيث تم إخلاء القرى، وتسبب ارتفاع منسوب المياه في غمر الطرق ومسارات القطارات.

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وفي جنوب النمسا، لا يزال هناك خطر كبير من حدوث انهيارات أرضية اليوم الاثنين. وأعلنت مقاطعة كارينثيا عن 80 انهيارا أرضيا كبيرا بحلول ظهر أمس الأحد، حيث تم إجلاء 10 من السكان على الأقل، بينما سجلت مقاطعة ستيريا المجاورة 280 انهيارا أرضيا بحلول صباح أمس الأحد.

وفي كرواتيا المجاورة، أعلن التلفزيون أن السلطات سجلت مستويات عالية من المياه اليوم الاثنين حيث غمرت المياه الطرق والحقول. وتم إعلان حالة الطوارئ في أجزاء مختلفة من البلاد. وتم منع حدوث أضرار جسيمة للمباني السكنية باستخدام أكياس الرمل كحواجز مؤقتة. لكن من المتوقع أن تهدأ الأمور في الدول الثلاث مع تراجع مستويات المياه اليوم الاثنين، وفقا للسلطات.

كما تسببت العاصفة "هانز" في هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف رعدية عنيفة على السويد والنرويج، ما أدى إلى حدوث فيضانات على بعض الطرق، وتعطل خدمات السكك الحديدية والعبارات. وفي السويد، تم تسجيل أكثر من 25 ألف صاعقة يوم أمس الأحد. كما أثر انقطاع التيار الكهربائي لفترة وجيزة في منطقة مالمو على أكثر من 5000 عميل، بحسب ما ورد في تقرير صادر عن إذاعة "إس في تي" العامة. وتم الإبلاغ عن تعرض المنازل والطوابق السفلية في مقاطعة فيستنورلاند بشمال السويد، لفيضانات. وتوقع خبراء الأرصاد الجوية في النرويج أن يزداد الوضع سوءا في البلاد، وأن تصير "هانز" واحدة من أقوى العواصف خلال الـ25 عاما الماضية. وأصدر المعهد النرويجي للأرصاد الجوية - الذي أطلق على العاصفة اسم "هانز" - تحذيرات بشأن الطقس السيء في أجزاء كبيرة من جنوب النرويج، تظل سارية حتى مساء يوم غد الثلاثاء. كما تتأهب عدة بلديات تحسبا لوقوع انهيارات أرضية.

ح.ز/ ع.ش (د.ب.أ)