 من أين جاء التوقيت؟ | المستقبل الآن | DW | 17.04.2022

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المستقبل الآن

من أين جاء التوقيت؟

سؤال المشاهدين لهذا الأسبوع وصلنا من السلفادور وفيه يسأل أحد متابعينا عن مصدر التوقيت الزمني الذي نعمل به.

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Schlagwörter: eco@africa, environment, Gemüse, Alte Sorten, Arche Noah, Österreich Copyright: ARCHE NOAH

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