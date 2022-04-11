من أين جاء التوقيت؟

التوقيت الصيفي ..اضطرابات ومخاطر صحية تتجاوز ساعة زمن

يعاني الكثير من الأشخاص حول العالم من تأثيرات تغيير الوقت وخصوصاً خلال الانتقال بين التوقيت الصيفي والشتوي، لكن هذه المعاناة تحدث بدرجات متفاوتة. فما هو تأثير تغيير التوقيت على صحتنا؟ وكيف يمكن مواجهة ذلك؟