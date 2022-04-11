من أين جاء التوقيت؟

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سؤال المشاهدين لهذا الأسبوع وصلنا من السلفادور وفيه يسأل أحد متابعينا عن مصدر التوقيت الزمني الذي نعمل به.
يعاني الكثير من الأشخاص حول العالم من تأثيرات تغيير الوقت وخصوصاً خلال الانتقال بين التوقيت الصيفي والشتوي، لكن هذه المعاناة تحدث بدرجات متفاوتة. فما هو تأثير تغيير التوقيت على صحتنا؟ وكيف يمكن مواجهة ذلك؟
ما هو الزمن؟ هل له بعد واحد؟ أو أنه مجرد وهم؟ يدور هذا الفيلم الوثائقي حول لغز عظيم للإنسانية من وجهات نظر مختلفة ويطرح أسئلة من وجهة نظر الفيزياء والفن وعلم الاجتماع وأبحاث الدماغ.
الحرص على تنظيف الأسنان بانتظام أمر مهم ومطلوب، لكن هل تعرف أن تنظيف الأسنان في توقيت معين قد يضرها أكثر مما ينفعها. تعرف معنا على هذا التوقيت وتجنب تنظيف أسنانك فيه!
أعلن عبد الله حمدوك استقالته من منصبه كرئيس وزراء للسودان بعد فترة كانت حافلة بخلافات حادة بين المكونين المدني والعسكري في البلاد، ما زاد المشهد السوداني غموضا. فما مغزى توقيت الاستقالة؟ وإلى أين تتجه البلاد الآن؟
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