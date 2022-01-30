من أين تأتي الرياح؟

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سؤال المشاهدين لهذا الأسبوع يتعلق بأسباب تكون الرياح التي تتحول فجأة من نسيم عليل إلى عواصف رملية خطيرة.
أدت العواصف التي ضربت وسط وغرب القارة الأوروبية إلى أضرار واسعة، وخسائر بشرية، فيما بلغت سرعة الرياح 181 كلم بالساعة متسببة بتعطيل حركة السفر والتنقل على نطاق واسع.
لزم ملايين الأشخاص منازلهم في وقت ضربت العاصفة "يونس" بريطانيا وبلدان أوروبية أخرى، مخلفة ثمانية قتلى على الأقل. وفي ألمانيا شلت العاصفة "زينب" حركة القطارات وخلفت أضرارا واسعة في أرجاء مختلفة من البلاد.
في حين أودت العاصفة "زينب" بحياة شخصين على الأقل بألمانيا، رفعت هيئة الأرصاد تحذيرها من رياح شديدة في بحر الشمال. وتسببت "زينب" بأضرار واسعة في ألمانيا، بينما أودت عاصفة "يونس" بحياة 8 أشخاص على الأقل ببريطانيا وأوروبا.
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ الأعاصير التي ضربت أجزاء من الولايات المتحدة هي الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد. وألحقت العواصف القوية الدمار في عدة ولايات، وتركت الآلاف بدون كهرباء، خاصة في ولاية كنتاكي.
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