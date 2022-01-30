 من أين تأتي الرياح؟ | المستقبل الآن | DW | 03.04.2022

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المستقبل الآن

من أين تأتي الرياح؟

سؤال المشاهدين لهذا الأسبوع يتعلق بأسباب تكون الرياح التي تتحول فجأة من نسيم عليل إلى عواصف رملية خطيرة.

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دُعِي سكان الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى البقاء في منازلهم، حيث تضرب عاصفة ثلجية منذ السبت.

"الإعصار القنبلة" يضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة 30.01.2022

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المستقبل الآن - مستقبل الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية 03.04.2022

Überall wird der Insektenrückgang beklagt. Dabei wird oft vergessen, das Nutzvieh und seine Hinterlassenschaften wie Mist und Gülle die Nahrungsgrundlage sehr vieler Insekten sind. Wo kein Vieh mehr gehalten und organischer Dünger nicht mehr ausgebracht wird, gehen Insektenbestände zurück.

أهمية روث الأبقار لحياة الإنسان 29.03.2022

Schafe stehen vor dem Schloss Charlottenburg. Die Herde verlässt den Park, nachdem sie seit Ende April die Wiesenflächen im Schlossgarten Charlottenburg abgegrast hat.

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This undated photo provided by the Archaeological Park of Paestum shows a view of the excavations in the Archaeological Park of Paestum and Velia, near Naples, Italy, where ruins of a painted brick wall and ancient warrior helmets at a site that might be a forerunner of a temple dedicated to the goddess Athena on the acropolis of one of Magna Graecia's most important city were found. Italian Culture Minister Dario Franceschini said on Tuesday, Feb. 1, 2022, that two well-preserved helmets and remains of what was apparently a rectangular building, along with vases carrying the Greek inscription sacred and metal fragments believed to have been pieces of weapons were unearthed. (Archaeological Park of Paestum and Velia via AP)

جمال صور الأرض من الأعلى 03.04.2022

This artists conception shows the fully unfolded James Webb Space Telescope in space. Credits: Adriana Manrique Gutierrez, NASA Animator Via CNP

تيلسكوب جيمس ويب يراقب أعماق الثقوب السوداء 03.04.2022

February 3, 2022, Cape Canaveral, Florida, USA: People watch from Canaveral National Seashore as a SpaceX Falcon 9 rocket launches from pad 39A at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida. The rocket is carrying 49 Starlink internet satellites for a broadband network. Cape Canaveral United States - ZUMAs197 20220203_zaa_s197_081 Copyright: xPaulxHennessyx

مستقبل الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية 03.04.2022

In this photo taken from video footage released by the Roscosmos Space Agency, newly arrived to the ISS, wearing yellow suits, Russian cosmonauts Оleg Аrtemiev, center, Denis Мatveev, right, and Sergei Korsakov pose among other participants of expedition to the International Space Station, ISS, after docking the Soyuz MS-21 spaceship to the station, Friday, March 18, 2022. (Roscosmos Space Agency via AP)

محطة الفضاء الدولية - جزيرة للسلام 03.04.2022

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