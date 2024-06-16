من أول لمسة.. فيخهورست يمنح هولندا الفوز على بولندا

منح البديل فاوت فيخهورست بعد دقائق من نزوله منتخب هولندا الفوز على بولندا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات المجموعة الرابعة من بطولة يورو 2024.

قلب منتخب هولندا (الطواحين) الطاولة على منافسه منتخب بولندا، لينتزع فوزا صعبا بنتيجة 2/1 اليوم الأحد (16 يونيو/ جزيران 2024) في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2024 التي تستضيفها ألمانيا.

ولم يحافظ منتخب بولندا على تقدمه بهدف سجله آدم بوكسا في الدقيقة 16 بضربة رأس بعد ركنية من زميله بيوتر زيلينسكي قائد الفريق، في غياب النجم الأول روبرت ليفاندوفسكي بسبب الإصابة.

الفريق البولندي يحتفل بهدفه على منتخب هولندا صورة من: ROBERT GHEMENT/EPA

وأدرك منتخب هولندا التعادل في الدقيقة 29 بهدف كودي جاكبو مهاجم ليفربول بتسديدة قوية غير مدافع بولندا مسارها إلى الشباك. وفي الدقيقة 83 سجل فاوت فيخهورست الهدف الثاني لهولندا بعد ثوان قليلة من نزوله بديلا لممفيس ديباي.

وانتزع منتخب الطواحين أول ثلاث نقاط محققا فوزا ثمينا قبل مواجهة نارية مع فرنسا في الجولة الثانية يوم 21 حزيران/ يونيو، بينما سيلعب منتخب بولندا ضد النمسا في نفس اليوم.

وبدأ المنتخب الهولندي اللقاء بهجوم ضاغط ومحاولات خطيرة حيث أنقذ الحارس البولندي فويتشيك تشيزني فرصة محققة أمام كودي جاكبو بعد مرور أربع دقائق. وسدد تيجاني ريندرز وتشافي سيمونز كرتين بجوار القائم في الدقيقتين 9 و14، قبل أن يهز منتخب بولندا الشباك بهدف عكس سير اللعب بركلة ركنية نفذها بيوتر زيلينسكي ارتقى لها آدم بوكسا برأسه في الشباك.

واصل منتخب الطواحين هجومه الشرس سعيا لإدراك التعادل حيث أبعد تشيزني محاولة جديدة بالتصدي لكرة فيرجيل فان دايك في الدقيقة 20 بينما سدد ممفيس ديباي مرتين بجوار القائم وفوق العارضة.

أضاع ديباي وتشافي سيمونز محاولتين جديدتين بسبب الرعونة صورة من: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

وسدد جاكبو كرة أرضية بجوار القائم في الدقيقة 28 وبعدها بثوان حاول مهاجم ليفربول الإنجليزي بتسديدة أخرى غير المدافع البولندي بارتوز سالامون مسارها إلى الشباك ليسجل منتخب هولندا هدف التعادل.

وكان الحارس الهولندي بارت فيربروخن يقظا في إبعاد محاولة أمام جاكوب كيفيور في الدقيقة 32 وبعدها واصل جاكبو وديباي إهدار الفرص لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق بعد 13 محاولة هجومية لهولندا مقابل أربع لبولندا.

بسيناريو مشابه بدأ المنتخب الهولندي الشوط الثاني بهجوم متواصل حيث أبعد الحارس تشيزني رأسية خطيرة من دينزل دومفريس بعد ثوان قليلة، بينما أضاع ديباي وتشافي سيمونز محاولتين جديدتين بسبب الرعونة.

ورد منتخب بولندا بفرصة مزدوجة لكيفيور وزيلينسكي في الدقيقة 58 غير أن الحارس الهولندي كان يقظا في إبعاد الخطورة عن مرماه. وسدد دينزل دومفريس كرة بجوار القائم الأيمن وأخرى أبعدها الحارس البولندي تشيزني بينما سدد البولندي زاليفسكي كرة فوق العارضة.

في الدقيقة 81 قرر رونالد كومان مدرب هولندا إجراء تبديلين دفعة واحدة بإشراك فوت فيخهورست وجيريمي فريمبونغ مكان كودي جاكبو وممفيس ديباي. وبعد أقل من دقيقتين كافأ فيجهورست مدربه وسجل الهدف الثاني بعدما تابع تمريرة من زميله ناثان آكي بتسديدة مباشرة في الشباك لتتقدم هولندا في توقيت قاتل.

مرر ناثان آكي الكرة إلى زميله فيخهورست ليسكنها الأخير في شباك بولندا في توقيت قاتل صورة من: Justus Stegemann/IMAGO

وبهذا الهدف بات فاوت فيخهورست الذي سجل أيضاً كبديل خلال المباراة الأخيرة لهولندا في مونديال قطر 2022، صاحب أسرع هدف لبديل في تاريخ مشاركات هولندا في النهائيات القارية بتسجيله بعد دقيقتين و18 ثانية على دخوله بدلاً من ممفيس ديباي.

ولم يستسلم منتخب بولندا بل اندفع بكل خطوطه سعيا لإدراك التعادل ولكن الحارس الهولندي فيربروخن تمكن من إبعاد ثلاث محاولات خطيرة أمام كارول سفيدرسكي في الدقيقة 90 لترتد إلى جاكوب بيوتروفسكي الذي سدد في الشباك من الخارج.

وفي الوقت بدل الضائع تصدى الحارس الهولندي بكل يقظة لتسديدة ياكوب مودير في الدقيقة 93 وبعدها بدقيقتين أبعد تسديدة نيكولا زاليفسكي، ليؤمن فوزا ثمينا لمنتخب الطواحين في بداية المشوار.

ع.غ/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)