 من أغرب الأخبار القصيرة عام 2019 | عالم المنوعات | DW | 28.12.2019

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منوعات

من أغرب الأخبار القصيرة عام 2019

شهد عام 2019 الكثير من الأخبار السعيدة والحزينة التي تداولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. لكن العام شهد أيضا الكثير من الأخبار القصيرة والطريفة، اخترنا لكم مجموعة منها.

حيوان الخُلد

حيوان الخُلد

عامل بناء في حالة سكر يريد إرسال تحية لحبيبته، أو سائق رافعة شوكية يضع حاوية في مكان خاطئ، وبدلا أن يحل المشكلة يلجأ إلى حيلة "غبية" زادت الطينة بلة". وغيرها من الكثير من الأخبار القصيرة والطريفة التي صادفتنا في عام 2019. هذه بعضها:

نسر في حديقة حيوان يقرر الهبوط في مكان خاطئ

هبط نسر أسمر (ويسمى أيضا نسر غيفرين) في مكان خاطئ في حديقة حيوان سالتسبورغ في النمسا في عام 2019. ولم يعرف الطائر الذي يبلغ من العمر ستة أعوام أنه هبط في وكر النمور. وذكرت حديقة الحيوان أن الطائر قرر الهبوط هناك بسبب تغير اتجاه الرياح. وكان الهبوط الأخير لهذا الطائر، إذ التهمته النمور مباشرة.

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الدخول إلى سيارة مقفلة

تعرف شاب وفتاة على بعضهما البعض في حانة في مدينة ميونيخ، وقررا الاختلاء في سيارة قريبة من الحانة وجداها مفتوحة. لكن وبعد أن دخلا السيارة تفاجئا بأن السيارة لا يمكن فتحها من الداخل. وبعد محاولات  عديدة فاشلة اضطر الشابان إلى الاتصال بالشرطة التي اتصلت بدورها بفرق الإنقاذ لإخراجهما من السيارة. ولا يعرف ماذا حدث بعد ذلك للشابين أو لصاحب السيارة الذي تضررت سيارته بعد تحريرهما، نقلا عن موقع مجلة شبيغل الألمانية.

مختارات

"روميو" يريد تسليم حبيبته باقة ورد عبر رافعة شوكية

أراد عامل بناء في حالة سكر شديدة تسليم باقة من الورد لحبيبته في مدينة نورنبيرغ عبر رافعة شوكية. وكان الشاب البالغ من العمر 40 عاما قد علق الورد على الرافعة وأوصله إلى شرفة شقة الفتاة. لكن الفتاة التي تفاجأت بالحادثة لم تعجبها الفكرة بتاتا، وقررت بدلا من استلام باقة الورد الاتصال بالشرطة التي أتت سريعا وحررت مخالفة كبيرة ضد "روميو" السكران.

 

سائق قطار يضع قاطرة حمل في المكان الخاطئ و يزيد الطين بلة

سيارة عالقة وسط خطوط السكة الحديدية، وخلفها قاطرة لا تستطيع الحركة: هكذا تم تقديم البلاغ إلى الشرطة الألمانية في منتصف شهر يوليو 2019 من قبل محطة قطار في ولاية ساكسونيا السفلى.

والمسؤول عن هذه الحادثة كان شخصا يفترض فيه أن يكون الأفضل في مجال عمله، فهو كان مسؤولا عن شحن القاطرات في المحطة. ولكن ولأسباب غير معروفة قاد الرجل القاطرة الكهربائية إلى خطوط لا تحتوي على أعمدة كهربائية. وبدون كهرباء توقف قاطرة الشحن عن العمل، كما جاء في بيان الشرطة، ونقله موقع مجلة "شبيغل". ولذلك كانت هنالك حاجة لقاطرة تعمل بالديزل لإعادة قاطرة الشحن إلى مسارها. ولكن ووفقا للشرطة، لم يحصل هذا، فبدلا من حل المشكلة عبر قاطرة ديزل قاد الشخص المسؤول الذي يبلغ من العمر 61 عاما سيارته الخاصة فوق القضبان حتى ينجز المهمة. سيارته توقفت بعد بضعة أمتار عن الحركة. وبتصرفه هذا "زاد الطينة بلة".

حفر لحيوان الخُلد

حفر لحيوان الخُلد

أراد غلق حفر لحيوان الخُلد عبر الألعاب النارية!

أصيب موظف في بلدية مدينة زولتسا في ولاية تورينغن بجروح في شهر أكتوبر 2019 بعد أن حاول غلق حفر لحيوان الخُلد بالألعاب النارية. وقالت الشرطة إن الرجل الذي يبلغ من العمر 47 عاما نقل إلى المستشفى بإصابات في قدميه وعينيه. ووضع الرجل المفرقعات في الحفر والتلال الصغيرة وأضرم النار فيها، فيما وضع قدمه على أحد الحفر، ما جعله يُصاب بشدة في الانفجارات.

ز.أ.ب/ه.د

  • Arzt Röntgenbild (Fotolia/Ron Chapple Stock)

    أشياء غريبة ابتلعها الكبار والصغار وحتى الحيوانات

    دبوس في المعدة

    كيفن روديغرز، رئيس الأكاديمية الأمريكية لطب الطوارئ أكد في موقع "ريدرز دايجست" أن هناك العديد من الحالات التي تصل إليهم في قسم الطوارئ تشتكي من بلع أشياء غريبة. إما أن تكون عن طريق الخطأ أو أنها مقصودة. فقد استقبل قسم الطوارئ مؤخرا امرأة قامت ببلع دبوس بعد أن وضعته في فمها أثناء انشغالها ببعض المهام في المنزل. واضطر الأطباء لإجراء جراحة لاستخراج الدبوس من معدة المريضة.

  • Schere blieb nach Operation im Unterleib (picture-alliance/dpa)

    أشياء غريبة ابتلعها الكبار والصغار وحتى الحيوانات

    مقص في الأمعاء

    من الحالات الخطيرة بسبب خطأ الأطباء كانت لامرأة استرالية. فقد أجرى الأطباء جراحة لاستئصال جزء من الأمعاء، لكن لسوء الحظ نسي أحدهم مقص الجراحة داخل بطنها، الأمر الذي أدى لشعورها بآلام شديدة وإجراء جراحة أخرى لإزالة المقص.

  • Rein einfacher als raus - BdT (AP)

    أشياء غريبة ابتلعها الكبار والصغار وحتى الحيوانات

    ثعبان يبتلع كرة

    لا تقتصر حالات بلع الأشياء الغريبة على الإنسان فقط فهناك حالات حدثت لحيوانات بلعت أشياء غريبة. فقد استخرج الأطباء في مستشفى ميدواي للطب البيطري في فلوريدا كرة غولف من بطن ثعبان. ولا يعرف الأطباء كيف وصلت الكرة لفم الثعبان ولكنهم قاموا بإزالتها عن طريق عملية جراحية لإنقاذ حياته.

  • Gabel (Colourbox/mihalec)

    أشياء غريبة ابتلعها الكبار والصغار وحتى الحيوانات

    أشياء غريبة

    وفي دراسة أجراها مركز أمراض الجهاز الهضمي والكبد في أمريكا عام 2010 سجلت 305 حالة لبلع أشياء غريبة في مستشفى رود آيلاند تتضمن قطعا معدنية وبلاستيكية وملاعق وشوك .

  • Knopfzellen - Batterien (picture-alliance/chromorange/N. J. Sülzner)

    أشياء غريبة ابتلعها الكبار والصغار وحتى الحيوانات

    الإدمان على البطاريات

    طبقا لمركز التحكم والوقاية من الأمراض في أمريكا فقد سجلت منذ عام 1997 وحتى 2010 ما يقرب من 30 ألف حالة، لأطفال قاموا ببلع البطاريات الصغيرة، تتراوح أعمارهم ما بين سبعة أشهر وحتى 3 سنوات. وما يقرب من 40 ألف حالة لمراهقين في عمر الثالثة عشر تم تسجيلهم في قسم الطوارئ لنفس السبب.


مختارات

أشياء غريبة ابتلعها الكبار والصغار وحتى الحيوانات

لطالما سمعنا عن الأطفال الذين يبلعون الأشياء الصغيرة مثل قطع لعملات المعدنية أو أي أغراض منزلية صغيرة، والطريف أن الكبار أيضا يقومون ببلع أشياء غريبة تكتشفها أقسام الطوارئ في مختلف المستشفيات. (17.02.2018)  

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