 من أطرف ما نشر حول خروج ألمانيا من الدور الأول للمونديال | عالم الرياضة | DW | 28.06.2018

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عالم الرياضة

من أطرف ما نشر حول خروج ألمانيا من الدور الأول للمونديال

حين تصاب بـ"لعنة الكبار" فلا عجب من أن يسخر منك العالم. هذا هو حال المنتخب الألماني لكرة القدم إثر خروجه المبكر من المونديال ما جعله لقمة سائغة لـ"تصفية الحسابات"، والبرازيليون بالطبع في المقدمة!

Kariaktur Elkin Vorrundenaus WM Deutsches Team

أن يخرج بطل العالم منتخب ألمانيا من الدور الأول من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، أمر لم يكن أحد ليصدقه إلى غاية مساء الأربعاء (21 يونيو/ حزيران)، حين خسرت الماكينات أمام منتخب "صغير" هو منتخب كوريا الجنوبية بهدفين مقابل صفر.

وبهذا تلحق ألمانيا بإيطاليا وإسبانيا وتصاب بما يطلق عليه "لعنة الأبطال". وبقدر ما كان الأمر مؤلما لمشجعي المنتخب وألمانيا بشكل عام، قدر ما كان ذلك "ممتعا" بالنسبة للمنافسين التقليديين للمانشافت على غرار هولندا انجلترا وإيطاليا.

"فرحة" البرازيليين أكبر!

الملفت أنه وبعد سويعات من "زلزال" مباراة ألمانيا بكازان، ينجز المنتخب البرازيلي مهمته بنجاح ويتأهل على حساب صربيا إلى دور الـ16. "إهانة" هذا المنتخب دون غيره، كان مناسبة بالنسبة للبرازيليين لإطلاق العنان لسخريتهم منه، فهذا المنتخب بالذات هو من كان وراء أكبر هزيمة في تاريخ "السيلساو" بسبعة أهداف مقابل هدف أثناء بطولة أقيمت على أرضهم في عام 2014.

ويبدو أن الجماهير البرازيلية، ردّت على موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت (تويتر)، الصاع صاعين للاعب خط الارتكاز توني كروس. وعلّق على تغريدته العام الماضي عبر تويتر، حيث تمنى للجماهير "عام سعيد في 2017" مستبدلا رقم 1 بالعلم البرازيلي ورقم 7 بالعلم الألماني.

وكتبت الجماهير البرازيلية "عام سعيد في 2018" واستبدلت رقم 2 بعلم كوريا الجنوبي، ورقم 0 بعلم ألمانيا.

في لبنان "نعش" المانشافت

أما في لبنان فقد صنع عشاق كرة القدم "نعشا" للمانشافت سخرية من الأداء الهزيل الذي قدمه حاملو اللقب في مباراتهم الأخيرة.

أما من النمسا فقد حصل مشجعو المانشافت على اقتراح قد يساعدهم على متابعة المباريات، وذلك بتشجيع منتخب لا تختلف ألوانه عن ألون العلم الألماني.

و.ب/م.س (تويتر) 

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | (0:2) (Reuters/D. Martinez)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    خروج من الباب الضيق

    أخفق مانويل نوير في الذود عن شباك المنتخب الألماني، واستقبلت شباكه هدفين قضيا على آمال "المانشافت" في المرور إلى الدور الثاني. ويُتوقع أن يكون مونديال روسيا البطولة الأخيرة في مسيرة الحارس الكبير نوير، الذي عاد أخيرا إلى المستطيل الأخضر بعد إصابة طويلة.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Südkorea vs. Deutschland | Joachim Löw, Bundestrainer (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    صدمة كبيرة

    عبر مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف عن خيبة أمله الكبيرة، بعدما فشل في التأهل إلى الدور الثاني. إذ عجزت خطط لوف وتكتيكاته عن تجاوز دفاع المنتخب الكوري، الذي قدم مباراة كبيرة، فيما بدأت الأسئلة تُثار حول مصير لوف مع الماكينات الألمانية.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | Fans beim Deutschen Fussball Museum (Getty Images/Bongarts/C. Koepsel)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    خيبة أمل

    خيمت أجواء الحسرة والذهول على جماهير "المانشافت"، التي كانت تُمني النفس بفوز منتخبها وحجز تأشيرة المرور إلى دور الثمانية، بيد أن المنتخب الألماني سقط بشكل فاجأ جماهيره.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | Jubel Südkorea (0:2) (Reuters/J. Sibley)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    رصاصة الرحمة

    قضى المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين تماما على آمال ألمانيا تعديل النتيجة، بعدما أحرز نجم فريق توتنهام اللندني الهدف الثاني في شباك نوير في الوقت بدل الضائع.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea (Reuters/M. Dalder)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    صرخة يائسة

    طالب المدافع المخضرم ماتس هوملز من لاعبي "المانشافت" بذل أقصى ما في وسعهم من أجل الفوز بنقاط المباراة كاملة، ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب، الذي ضاع من بين أيدي المنتخب الألماني.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | (0:2) (Reuters/M. Dalder)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    دموع

    لم يتمالك توماس مولر نفسه بعد المباراة، وذرف الدموع عقب خروج ألمانيا من الباب الضيق للبطولة. ودخل نجم بايرن ميونيخ في الشوط الثاني من اللقاء غير أنه لم يُقدم الإضافة المطلوبة.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Südkorea vs. Deutschland | Gerhard Schröder & Ehefrau Soyeon Kim (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    تشجيع من نوع خاص

    حضر مباراة "المانشافت" و كوريا الجنوبية مستشار ألمانيا السابق غيرهارد شرودر، وزوجته الكورية الجنوبية سو يون كيم، التي ابتسم الحظ لمنتخب بلدها الأصلي.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea (Reuters/J. Sibley)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    هجوم خارج الخدمة

    فشل مهاجم "المانشافت" الشاب تيمو فيرنر في هز الشباك، رغم تحركاته النشطة فوق المستطيل الأخضر طوال المباراة، ورغبته في مساعدة الماكينات الألمانية على مواصلة رحلتها في أكبر عرس كروي يشهده العالم كل أربع سنوات.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea (Reuters/M. Dalder)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    أوزيل الغائب الحاضر

    لم تسعف توجيهات يواخيم لوف لصانع الألعاب مسعود أوزيل في تغيير نتيجة المباراة، إذ قدم نجم الأرسنال أداء باهتا، وعجز عن فك شيفرة دفاع المنتخب الكوري الجنوبي.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | (0:2) (Reuters/P. Olivares)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    حسرة كبيرة

    فاجأ خروج "المانشافت" من الدور الأول للمونديال المشجعين الألمان، الذين سافر عدد كبير منهم إلى روسيا من أجل تشجيع منتخبهم في رحلته للدفاع عن لقبه العالمي، حيث ارتمست الحيرة والصدمة على وجوههم. إعداد: رضوان مهداوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


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