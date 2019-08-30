من أجل نيمار برشلونة مستعد للتخلي عن خمسة لاعبين

حسب صحيفة ماركا الإسبانية يعتزم فريق برشلونة الإسباني إدخال تغيرات على تركيبته البشرية، حيث ينوي التخلي عن خمسة لاعبين في سوق الانتقالات الشتوية وعلى أقصى تقدير في الصيف المقبل. ووفق ذات المصدر فإن الأمر يتعلق بكل من إيفان راكيتيش وأرتورو فيدال وصامويل أومتيتي بالإضافة إلى الموهبتين الصاعدتين موسى واغيه وكارليس ألينيا.
وليس الهدف من بيع هؤلاء اللاعبين هو تقليص طاقم الفريق فحسب، وإنما أيضا توفير السيولة المالية اللازمة في ظل وجود رغبة ملحة في إعادة نيمار من باريس سان جرمان إلى برشلونة.
وسيحصل الفريق الكاتالوني على عائدات مالية مهمة إذا نجح في بيع اللاعبين السالف ذكرهم، فالقيمة السوقية لراكيتيش وفيدال مثلا تبلغ حاليا 35 و 15 مليون يورو على التوالي، حسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في بورصة اللاعبين. أما قيمة الفرنسي أومتيتي فتبلغ 45 مليون يورو، في حين تقدر قيمة موسى واغيه بـ 30 مليون يورو.
وحسب مصادر إعلامية فرنسية فإن باريس سان جيرمان يطالب بـ 300 مليون يورو مقابل التخلي عن نيمار، علما أنه انتقل من النادي الكتالوني إلى الباريسي مقابل 222 مليون يورو.
وفي تعليقه عن رغبة برشلونة في ضم نيمار، قال المدير التنفيذي بالفريق الكاتالوني، أوسكار غراو: "عملنا كل ما بوسعنا لاستعادة نيمار وقدمنا بهذا الخصوص عرضين، واحد منهما تضمن لاعبين أيضا، لكن باريس سان جيرمان رفض الأمر". ويضيف غراو: "تولد لدي شعور أن باريس سان جيرمان لا يرغب بتاتا في بيع نيمار". لكن رغم ذلك يبدو أن برشلونة لم يستسلم بعد ويواصل إصراره في استعادة خدمات نجمه السابق. فهل ينجح فعلا في ذلك؟
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري