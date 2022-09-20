 من أجل مشاركة أكثر إنصافا.. إفريقيا تسعى لدور أكبر على الساحة الدولية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 02.10.2022

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سياسة واقتصاد

من أجل مشاركة أكثر إنصافا.. إفريقيا تسعى لدور أكبر على الساحة الدولية

فيما يطالب كثيرون من قادة أفريقيا بمقعد دائم في مجلس الأمن الدولي، يعتبر الأفارقة أن القارة السمراء ليست في قلب اهتمامات الغرب، وأكدوا أن وحدتهم هي السبيل الحقيقي للقوة.

رؤساء حكومات أفريقيا خلال قمتهم بروتردام فى هولندا لمناقشة تمويل التكيف مع التغير المناخى فى أفريقيا ، الصورة بتاريخ 5 أيلول/ سبتمبر 2022

قادة أفريقيا يطالبون بمقعد دائم فى مجلس الأمن يعبر عن صوت القارة.

يطالب قادة الاتحاد الأفريقي منذ عقود بضرورة إصلاح مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، معتبرين أن المجلس الأممي بأعضائه الخمسة الدائمين - الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة - لا يمنح القارة صوتا في الشؤون العالمية.

مختارات

وقال رئيس جمهورية أفريقيا الوسطي فوستين أرشانج تواديرا، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي اختتم أعماله مؤخرا في نيويورك، إن "جمهورية أفريقيا الوسطى تجدد دعمها للموقف المشترك للاتحاد الأفريقي".

 وأضاف تواديرا أن موقف الاتحاد الأفريقي "يدعو إلى إصلاح عميق للأمم المتحدة وزيادة عدد مقاعد الأعضاء بمجلس الأمن، من أجل مشاركة أكثر إنصافا وأكثر تمثيلا لجميع القارات".

وفى الوقت ذاته، يقول إيمانويل بنساه، نائب المدير التنفيذي لشبكة سياسة اتصالات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بالاتحاد الأفريقي (AfCFTA) في حديث لـ DW، إن أفريقيا تسعى للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي منذ عام 2005.

ويوضح بنساه "هذا هو أحد أسباب قيام  الاتحاد الأفريقي  بإنشاء مجلس سلام وأمن خاص به على غرار مجلس الأمن الدولي"، مضيفا أن الأمم المتحدة كانت وستظل دائما اللاعب الدولي الأول متعدد الأطراف.

ويشير خبير الاتحاد الأفريقي في التجارة الحرة "لذلك ، من المهم (للاتحاد الأفريقي) أن يكون له صوت هناك (في مجلس الأمن الدولي)"، مشددا على أن الاتحاد الأفريقي يحتاج إلي الضغط خارج القارة لكسب المزيد من الدعم للحصول على مقعد في مجلس الأمن الدائم للأمم المتحدة.

"حياد" أفريقيا في حرب أوكرانيا

رغم تأثير الحرب في أوكرانيا الكبير على أفريقيا، حيث ارتفعت أسعار الطاقة والحبوب، اختارت العديد من الدول الأفريقية عدم الانحياز إلي أي جانب في الصراع.

ومؤخرا، قال الرئيس السنغالي، رئيس الاتحاد الأفريقي، ماكي سال إن أفريقيا" لا تريد أن تكون أرضا خصبة لحرب باردة جديدة"، في إشارة إلي الضغوط المتزايدة على زعماء القارة للانحياز إلي جانب بعينه.

وأضاف سال: "لقد عانت أفريقيا بما يكفي من  عبء التاريخ  لدرجة أنها لا تريد أن تكون مكانا لحرب باردة جديدة، بل هي قطب للاستقرار والفرص مفتوح لجميع شركائها على أساس المنفعة المتبادلة". كما حث روسيا وأوكرانيا على الذهاب إلي طاولة المفاوضات لتجنب صراع عالمي أوسع.

ماكي سال رئيس السنغال والاتحاد الأفريقي خلال كلمته أمام الجلسة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى 20 سبتمبر/ أيلول 2022

ماكي سال رئيس السنغال والاتحاد الأفريقي خلال كلمته أمام الجلسة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى 20 سبتمبر/ أيلول 2022

هل التعددية تخذل أفريقيا؟

دعا الرئيس الكيني الجديد وليام روتو، في خطابه الأول أمام الجمعية العامة، قادة العالم إلى إعادة التفكير في التعددية، فيما يخص أفريقيا.

وقال روتو" من  الإبادة الجماعية والصراعات الأهلية  إلى الزراعة والأوبئة، يجري ترك القارة الأفريقية باستمرار لتعانى وطأة التضامن الضعيف، والفشل الكارثي للتعددية". وأضاف "يشير التاريخ إلي أن آخر مرة كانت فيها أفريقيا هي النقطة المحورية للتعددية القوية والفاعلة، أثناء مؤتمر برلين في 1884-1885".

وشدد الرئيس الكيني روتو (55 عاما) على أن فشل التعددية خلال أزمة ما غالبا ما  يبعد شعوب أفريقيا عن دائرة الاعتبارات  الأخلاقية ويجعل الإهمال الإنساني طبيعيا، واصفا مثل هذا الإهمال وغيره من أشكال الظلم بأنها إخفاقات للإنسانية.

وفى هذا، يقول سيكو كاماو، تاجر أحذية في العاصمة الكينية نيروبي، لـ DW: "لا أعتقد أن الغرب يوجه أفضل اهتمامته لأفريقيا. لو كانوا يقومون بذلك، لتطورت أفريقيا كما يتطورون هم".

ودعا كاماو أفريقيا إلى الاتحاد كقارة واحدة والعمل معا، قائلا: "يمكننا المضي قدما، وتحقيق أفضل ما يمكن تحقيقه لو عملنا مع الغرب وفعلنا ما يريده".

حبوب بألوان مختلفة فى بازار بالعاصمة الليبية طرابلس.

أسعار الحبوب ارتفعت بعد الحرب الأوكرانية.

كريستينا بيترو، سيدة أعمال في نيروبي، شاركت كاماو نفس الرأى وقالت: "لا يوجد سبب لأن تكون ألمانيا أو فرنسا أكثر أهمية من نيجيريا أو غانا"، مضيفة "على المستوى العالمي، أفريقيا في القمة". وشددت بيترو على ضرورة أن "يكون دورنا ودور كل هذه الدول الأخرى واحد على المستوى العالمي".

ودعت سيدة الأعمال القادة الأفارقة إلي التركيز على القضايا الأفريقية بدلا من مطالب المجتمع الدولي. وقالت إذا فعل القادة ذلك "سنصبح أقوى معا".

الاتحاد عن طريق التجارة

في عام 2018 أنشأت أفريقيا منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) التي تضم 43 دولة و11 موقعا. وتعد تلك المنظمة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الأعضاء بعد منظمة التجارة العالمية.

ويقول خبير السياسة الخارجية إيليا موني، المحاضر في جامعة الولايات المتحدة الدولية في نيروبي لـ DW، إن أفريقيا يمكن أن تتحد من خلال التجارة، فعليها قص ذلك الشريط الأحمر الذي حد من وجودها على الساحة العالمية.

ويضيف "أعتقد أن حالة الشرق الأفريقي هي مثال جيد على مدى صعوبة ذلك، لكنهم يحرزون تقدما". ووفقا لموني، فإن أكبر نقطة ضعف على مستوي القارة الأفريقية هي تلك التي تعوق التجارة بين البلدان الأفريقية وبعضها البعض، والناجمة عن الرسوم الجمركية المرتفعة.

كريسبين مواكيديو/ م.إ

  • Ein Mädchen tanzt Ballett zwischen Wellblechhütten Everyday Africa (Brian Otieno/storitellah.com)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    رقص الباليه في كل مكان

    "الرقص في الشوارع" هكذا يسمي المصور براين أوتينو هذه الصورة، التي هي جزء من مجموعته "قصص كيبيرا". قصصه المصورة هذه توثق جانباً آخر أكثر شاعرية وجمال للحياة اليومية في حي كيبيرا، أكبر الأحياء الفقيرة جنوب غرب نيروبي. الحياة صعبة للغاية هنا بالنسبة للفتيات، اللائي يخشين من الاعتداءات. تُظهر صورة أوتينو راقصة الباليه الشغوفة، إلزيه، ذات الستة عشر ربيعاً.

  • Motorcycle Marriage, Everyday Africa: Eine Hochzeitsgesellschaft auf Motorrollern (Ley Uwera)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    عرائس على دراجات نارية

    شاركت المصورة الصحفية المستقلة لي يوفيرا صورة بعنوان "زواج الدراجات النارية"، على موقع انستغرام. اكتشفت يوفيرا موكب الزفاف على الدراجات النارية في مدينة بني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تجلس كل عروس وشاهد عقد قرانها على دراجة نارية. ونُشرت أعمال يوفيرا في مجلات دولية.

  • Check Mate, Everyday Africa: Zwei Schachspieler, über das Brett gebeugt, im Hintergrund Zuschauer (Mustafa Said)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الشطرنج

    يعيش ويعمل مصطفى سعيد في هرجيسا في الصومال. صورته تُظهر مهاد (يسار) ومحمد (يمين)، وهما يجلسان مقابل بعضهما البعض في نهائي بطولة الشطرنج لإقليم أرض الصومال للشطرنج، والتي فاز بها مهاد.

  • Foto: Floating in Water, Everyday Africa. Ein Mann im Wasser, Kameraperspektive halb im Wasser (Sam Vox)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    التصوير تحت الماء

    المصور سام فوكس يوثق الحياة اليومية في تنزانيا، ويقول أنه يروي "قصصاً عن الناس والأماكن وثقافاتهم وتقاليدهم المختلفة". يعمل فوكس مع منظمات مثل Water Aid أو Everyday Education، وعن لقطاته الغريبة المصورة تحت الماء يكتب "نحن مصنوعون من المياه المالحة، نقية وهادئة مثل بحر المساء".

  • Movie Stars in the Making, Everyday Africa: eine Gruppe Jungen probt Kampfposen (Edward Echwalu )

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    نجوم سينما

    فتح إدوارد إشفالو الباب أمام نجوم الغد في أحد الأحياء الفقيرة في العاصة الأوغندية، كمبالا. إشفالو فخور بأن يكون جزءاً من معرض "يوميات افريقيا"، كما كتب على حسابه على انستغرام:"لم يسبق أن كانت معظم الصور المنشورة عن الحروب والفقر والأمراض، وإنما تنقل أيضاً الحياة اليومية داخل القارة، وبالأخص أن هذه القصص يرويها أفارقة".

  • Zwei schwarze Frauen mit Turmfrisuren blicken sich an, Everyday Africa (Yagazie Emezi)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    تسريحة الشعر

    يضم حساب المصورة النيجيرية، ياغزي إيمز، على انستغرام أكثر من 140 ألف متابع. توثق صورها في الغالب النساء الأفريقيات، بما في ذلك تسريحات شعرهن. من أجل عملها تسافر إيمز إلى عدد من الدول الإفريقية، منها تنزانيا، زامبيا، غانا، الغابون، ليبيريا، و أوغندا.

  • Foto zeigt eine schwarze Frau mit weißer Gerichtsperücke, Everyday Africa (Tom Saater)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    قبل الترافع عن القضية

    يعمل توم زاتر، من نيجيريا، مصوراً في مجال الفيلم الوثائقي والفيلم القصير. تم عرض أعماله في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك في مهرجان البندقية. وتظهر هذه الصورة محامية طموحة في طريقها إلى امتحانها في العاصمة أبوجا في نيجيريا. مثل جميع مصوري "يوميات إفريقيا"، يريد زاتر إظهار الحياة العادية في أفريقيا التي لا تُشاهد تقريباً في وسائل الإعلام الغربية.

  • Material Culture, Everyday Africa: Eine Gruppe junger Männer posiert und tanzt vor und auf einem Kleintransporter (Zinyange Auntony)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    جو الحفلات

    بدلاً من الوقوف في طابور أمام أحد المصارف أو محطات البنزين في زيمبابوي ، يستمتع هؤلاء الشباب بحياتهم. وتتكون المجموعة المسماة "الثقافة المادية" من شباب ينحدرون من مختلف بلدات بولاوايو، ثاني أكبر المدن في البلاد. المصور زينيانغ أونتوني يعيش ويعمل هناك.

  • Invasive Species, Everyday Africa: Ein Mann kämpft sich durch einen See voller Wasserhyazinthen (Maheder Haileselassie)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الأزمة البيئية

    قام ماهر هايلاسي لاسي بتصوير هذا الرجل الذي يشق طريقه عبر بحيرة تنبت بها الخزامى. تتكاثر هذه النباتات بسرعة كبيرة وتعمل على تدمير التنوع البيولوجي في بحيرة مثل بحيرة تانا في إثيوبيا. توثيق التغييرات البيئية في وطنه إثيوبيا هو مصدر قلق ملح بالنسبة للمصور المنحدر من أديس أبابا.

  • Shaking Hands, Everyday Africa: Drei Frauen, eine mit Fahrrad, die anderen zu Fuß, begrüßen sich auf einer Straße (Nana Kofi Acquah)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الشارع مكان لقاء

    يسافر المصور الغاني، نانا كوفي أكوا في جميع أنحاء القارة. ويشرح من خلال صورته بعنوان "المصافحة" التي التُقطت في تانغين داسوري في بوركينا فاسو: "تستغرق النزهات القصيرة وقتاً طويلاً، لأن المرء يلقي بالتحية على كل شخص يقابله". ويضيف :"ليس" مرحباً أو "صباح الخير"، ولكن "كيف حال زوجك وأطفالك وعملك وصحتك؟" والمرء يستمع إلى كل إجابة ".إعداد: زابينه أولزيه/ ترجمة: إيمان ملوك


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