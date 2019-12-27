من أجل كلينسمان.. شاكا يطلب الرحيل عن أرسنال

بعد شهر واحد، أصبح يورغن كلينسمان الرجل القوي في نادي هيرتا برلين. والآن أصبح لزاماً على مدرب النجوم ان يخوض أول معاركه في موسم الانتقالات. ويبدو أنها بداية موفقة تماماً، فالأمر يتعلق بالنجم غرانيت شاكا.

وفقًا لمعلومات حصرية لموقع "بيلد" الألماني، فإن اتفاقاً شبه مؤكد قد جرى لانتقال النجم السويسري من فريق ارسنال الانجليزي إلى نادي هيرتا برلين. ويقول خوسيه نوغويرا وكيل غرانيت شاكا لموقع بيلد: "اتفقنا مع هيرتا.. لقد طلب شاكا بالفعل من رئيس النادي الحصول على تصريح للانتقال".

لكن مدرب أرسنال الجديد ميكيل أرتيتا وضع نفسه في موقف صعب حتى الآن، فلا زال يرفض السماح للنجم السويسري بالرحيل، بل إنه يراهن عليه في المستقبل بدلاً من ذلك!

في المباراة أمام بورنموث والتي انتهي بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما، لعب شاكا المباراة كاملة وكان اداؤه مميزاً، حتى انه لمس الكرة نحو 109 مرة، ومرر الكرة بشكل سليم نحو 59 مرة.

وفي المؤتمر الصحفي، أوضح أرتيتا مدى اهتمامه بالنجم السويسري، فقال: "عندما انتقلت من أرسنال إلى سيتي لبدء مسيرتي التدريبية هناك، بحثنا عن لاعبين في المكان الذي يشغله شاكا حالياً، وكان وقتها بالفعل أحد المرشحين على قائمتي.. هذا يوضح كم أنا معجب بهذا الشاب".

يضيف:"لقد اخبرت شاكا بمدى إعجابي به كلاعب، وما الذي أتوقعه منه ومدى أهميته بالنسبة للفريق. أنا هنا لمساعدته. أريد أن أخبره أننا جميعًا نقف وراءه. ليس أنا فقط ، ولكن النادي بأكمله".

لكن خلف الكواليس يدور أمر آخر.. فقد أخبر أرتيتا، شاكا، في حوار منفرد أن اللاعب يمكنه الانتقال في موسم الصيف، بحسب ما قال وكيل اللاعب.

سلوك أرسنال في مسألة الموافقة على الانتقال أثار غضب شاكا لاعب البوندسليغا السابق بنادي مونشنغلادباخ، فقد أصبح يعتقد أن نادي ارسنال لا يحترم الاتفاقيات. وترسخ لدى الكثيرين تصور بأن النادي الانجليزي يمارس لعبة ما مع هرتا برلين و شاكا من أجل رفع رسوم انتقال اللاعب.

وبحسب ما نشرت صحيفة "بليك" السويسرية، فإن هرتا برلين قدم بالفعل عرضًا مكتوباً بقيمة 25 مليون يورو للفوز بخدمات لاعب خط الوسط. ويبجث النادي البرليني في الوقت الحالي عن المزيد من النجوم لتعزيز صفوفه. وهناك أسماء لامعة مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي ويحتلان قمة قائمة أمنيات كلينسمان، مثل نجم نادي بوروسيا دورتموند ماريو غوتز وغوليان دريكسلر نجم باريس سان جيرمان .

يذكر أن شاكا قد انتقل من غلادباخ الى ارسنال مقابل 45 مليون يورو في عام 2016، مسجلاً بذلك أغلي صفقات النادي حتى اليوم. ورغم أنه أصبح قائداً للفريق، إلا أنه سيضطر للتخلي عن شارة القيادة.

ع.ح./ح.ز.