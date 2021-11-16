 من أجل حياة خالية من الصداع النصفي إليك هذه النصائح! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 15.12.2021

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صحة

من أجل حياة خالية من الصداع النصفي إليك هذه النصائح!

الصداع النصفي واحد من أكثر أنواع الصداع انتشارا. أسبابه عديدة، فبرد الشتاء قد يكون مسببا له وحتى الطقس الجميل ودفء الربيع يمكن أن يسببه. ولتجنب هذا الصداع وآلامه ليس من الضروري تناول الأدوية وإنما هناك طرق أخرى لمعالجته.

Symbolbild einen Kater haben

قلة النوم أو الجفاف قد يسببان الصداع النصفي (الشقيقة) ولكن تغير الطقس السريع أيضاوخاصة في فصلي الربيع والخريف يسبب هذا النوع من الصداع. ويشكو كثيرون من الصداع حين تهب رياح دافئة، وتغير درجة الحرارة

مختارات

توصل العلماء في دراسة نشرتها مجلة "نيتشر غينيتكس" إلى اكتشاف أسباب حصول الصداع النصفي أو داء الشقيقة وإصابة أشخاص به دون غيرهم، وشكلت الدراسة علامة فارقة لفهم هذا المرض المنتشر بشكل كبير، ولا تعد أسبابه مفهومة بشكل جيد.

الصداع مشكلة تؤرق الكثيرين، خاصة من يعملون أوقاتاً طويلة ويعانون من التوتر والمشاكل الصحية. وبالرغم من أن الأبحاث تشير إلى أن للصداع أنواع مختلفة، بيد أن التخلص منه ليس صعبا دائما، ولا يحتاج بالضرورة لعقاقير طبية.

والرطوبة والضغط الجوي والأشعة فوق البنفسجية، يفسر سبب تأثير الطقس علينا.الصداع النصفي، مكن التغلب عليه بدون أدوية من خلال اتباع النصائح السبع التالية التي أشار إليها موقع "بونته" الألماني:

1- تناول الطعام بانتظام وتجنب الأطعمة الدسمة والحلويات والخبز.

2- معالجة آلام الفك والأسنان التي يمكن أن تسبب صداعا نصفيا.

3- الاعتدال في النوم، إذ ينصح بتجنب النوم لفترة طويلة أو قصيرة.

4- الأوكسجين أيضا يساعد في التغلب على الصداع النصفي وتجنب آلامه، لذا يمكن التنزه أو ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.

5- تدليك وتدفئة الرقبة، فتقلص عضلاتها يمكن أيضا أن تكون أحد أسباب الصداع النصفي.

6- شرب فنجان قهوة، فهي تساعد على تدفق الدم في الدماغ.

7- شرب السوائل وخاصة الماء، ولكن احذر شرب الكحول الذي يمكن أن يسبب الصداع عوض التخلص والوقاية منه.

ع.ج/ ع.أ.ج

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تطبيق لعلاج الصداع النصفي

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Frau bemerkt Haarausfall © Adam Gregor #37956465 - Fotolia.com

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