 من أجل حب الوطن - مزارعة شابة من الفلبين | صنع في ألمانيا | DW | 09.03.2023

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صنع في ألمانيا

من أجل حب الوطن - مزارعة شابة من الفلبين

لويز مابولو شابة من الفلبين كرست نشاطها للزراعة، وهذا النشاط يجعلها فريدة من نوعها في مجال يهيمن عليها الذكور. إنها تريد العمل بشكل مستدام وصديق للمناخ، وتريد تحسين صورة مزارعي بلدها.

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