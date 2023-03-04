من أجل حب الوطن - مزارعة شابة من الفلبين

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لويز مابولو شابة من الفلبين كرست نشاطها للزراعة، وهذا النشاط يجعلها فريدة من نوعها في مجال يهيمن عليها الذكور. إنها تريد العمل بشكل مستدام وصديق للمناخ، وتريد تحسين صورة مزارعي بلدها.
رغم أن الطاقة الحرارية الجوفية تمتلك العديد من المزايا، إلا أن استغلالها لا يزال محدودا. فهل تؤدي أزمة الطاقة الحالية إلى تعزيز الاستفادة من الطاقة الجوفية؟ وما هي فوائدها؟ وهل لها أي مخاطر؟
ارتفع عدد النازحين حول العالم إلى أكثر من 40 مليون شخص، جراء الصراعات والكوارث الطبيعية وتفاقم تداعيات ظاهرة التغير المناخي خاصة ارتفاع درجات حرارة الأرض في عام 2020، وسط تحذيرات من استمرار النزوح بسبب التغير المناخي.
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