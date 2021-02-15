من أجل تطعيم عادل ضد كورونا.. غوتيريش يدعو لخطة عالمية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة العشرين لوضع "خطة تطعيم عالمية" لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في مكافحة وباء كوفيد-19.

وقال غوتيريش خلال جلسة وزارية لمجلس الأمن اليوم الأربعاء (17 شباط/فبراير 2021) إن "العالم بحاجة ماسة إلى خطة تطعيم عالمية تجمع كل من لديه القدرة والخبرة العلمية والإمكانات الإنتاجية والمالية المطلوبة"، وأضاف: "أظن أن مجموعة العشرين (تضم أقوى عشرين اقتصاداً في العالم) مخولة لتشكيل فريق عمل طارئ مكلف بالتحضير لخطة تلقيح عالمية كهذه وتنسيق تطبيقها وتمويلها".

وأوضح غوتيريش أنه: "يجب أن يضم فريق العمل هذا كل الدول التي تتوافر فيها إمكانيات تطوير لقاحات أو إنتاجها، في حال توافرت التراخيص، فضلاً عن منظمة الصحة العالمية ومنظمات مختصة أخرى والمؤسسات المالية العالمية". وبين أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر أكبر دول منتجة للقاحات وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة والهند.

وانتقد غوتيريش أن "التقدم على صعيد التطعيم يتم بطريقة غير متساوية وغير عادلة"، مشيراً إلى أن عشر دول فقط تدير (تسيطر على) 75% من كل لقاحات كوفيد-19 "في المقابل لم تحصل أكثر من 130 دولة على أي جرعة"، مشدداً على ضرورة "أن نتحقق من أن الجميع أينما تواجدوا سيحصلون على اللقاح في أسرع وقت ممكن".



مشاهدة الفيديو 42:36 شارك بتوقيت برلين - حرب اللقاحات: الأغنياء يتنافسون والفقراء تائهون إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3pFQy بتوقيت برلين - حرب اللقاحات: الأغنياء يتنافسون والفقراء تائهون

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن قمة مجموعة السبع برئاسة بريطانيا المقررة السبت "يمكنها أن تعطي الدفعة الضرورية لجمع الموارد المالية الضرورية"، وتابع: "لو تركنا الفيروس ينتشر بسرعة في دول الجنوب، سيتحور أكثر فأكثر مع نسخ جديدة أشد عدوى وأكثر فتكاً قد تهدد فاعلية اللقاحات"، محذراً من "أن ذلك قد يطيل أمد الجائحة بشكل كبير، ما يسمح للفيروس بالعودة ليفتك بدول الشمال".

وتنظم المملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن في شباط/فبراير، الجلسة الوزارية التي تضم عدة وزراء خارجية. وشدد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على أن العالم "يكافح جائحة عالمية ويجب ألا نهمل أحداً".

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ ، أ ف ب)