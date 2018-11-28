من أجل استقلالية أكثر..ميركل تطالب بتدريب المزيد من الأئمة

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم (الأربعاء 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018) إنه يجب أن تصبح ألمانيا أكثر استقلالية من حيث تكوين وتدريب الأئمة. وأضافت ميركل أن قرار عدم مراقبة جمعية مساجد الاتحاد الإسلامي التركي المعروف باسم "ديتيب" عن طريق هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) على الرغم من بعض الأعمال المخالفة للدستور، صدر من الأجهزة الأمنية نفسها، ونفت أن يكون هذا قرارا سياسيا. وأوضحت ميركل أنها تثق في الأجهزة الأمنية وطالبت باستمرار بحث العلاقة بين "ديتيب" وتركيا.

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يذكر أن اتحاد ديتيب، الذي يتخذ من مدينة كولونيا مقرا له، يخضع لإشراف رئاسة الشؤون الدينية (ديانت) في تركيا، وينظر المنتقدون إلى ديتيب بوصفه الذراع الطويلة للرئيس رجب طيب أردوغان. وكانت انتقادات ثارت ضد المنظمة لأسباب منها ما تردد عن أن العديد من الأئمة قاموا بالتجسس والإبلاغ عن مناوئين لأردوغان بناء على تعليمات صادرة من أنقرة. وترسل هيئة (ديانت) أئمة إلى جمعيات المساجد الـ960 في ألمانيا وتتولى دفع رواتبهم.

ح.ز/ ه.د (د.ب.أ)