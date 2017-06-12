من أجل أفريقيا.. ميركل تستضيف قمة استثمارية في برلين

تستضيف المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الثلاثاء (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018)، قمة في برلين تهدف إلى رفع مستوى استثمار القطاع الخاص من أجل أفريقيا. ومن المتوقع أن يحضر 11 رئيس دولة ورئيس حكومة أفريقية المؤتمر، بالإضافة إلى المستشار النمساوي زيباستيان كورتس.

وخلال رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين في العام الماضي، أطلقت ميركل مبادرة لتعزيز النمو الاقتصادي في قارة أفريقيا، والمؤتمر هو أول استعراض لنجاحها. ومن بين المشاركين في المؤتمر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، الذي تلتقيه ميركل صباح الثلاثاء والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي من المقرر أن يعقد محادثات ثنائية مع ميركل ظهر اليوم ثم يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد ذلك.

وقبل انعقاد قمة الاستثمار من أجل أفريقيا في برلين طالبت وزيرة الزراعة الألمانية يوليا كلوكنر الاقتصاد الألماني بالمزيد من التعاون والعمل في أفريقيا منوهة إلى ضعف توجه الشركات الألمانية نحو القارة السمراء، وأنه سيكون هناك مكسب للجانبين في حالة التعاون.

ويعتزم وزير التعاون التنموي غيرد مولر إجراء محادثات مع ثلاث دول هي إثيوبيا والمغرب والسنغال من أجل "توفير مستقبل للشباب الأفريقي داخل أفريقيا نفسها".

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)