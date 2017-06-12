 من أجل أفريقيا.. ميركل تستضيف قمة استثمارية في برلين | أخبار | DW | 30.10.2018

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أخبار

من أجل أفريقيا.. ميركل تستضيف قمة استثمارية في برلين

بأهداف كتنمية رفاهية أفريقيا وتخفيض عدد اللاجئين منها وكذلك دفع الاقتصاد الألماني للإستفادة، تلتقي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عددا من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية في برلين، بينهم الرئيس المصري السيسي.

Deutschland G20 Afrika Treffen (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

ميركل وسط الزعماء الأفارقة في قمة العشرين أفريقيا في يونيو/ حزيران 2017 (ارشيف)

تستضيف المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الثلاثاء (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018)، قمة في برلين تهدف إلى رفع مستوى استثمار القطاع الخاص من أجل أفريقيا. ومن المتوقع أن يحضر 11 رئيس دولة ورئيس حكومة أفريقية المؤتمر، بالإضافة إلى المستشار النمساوي زيباستيان كورتس.

مختارات

احتلت أفريقيا مرتبة محورية منذ بداية عمله كوزير للتنمية. في حديث مع دويتشه فيله يدعم غيرد مولر نموذج التعاون على قدم المساواة، ومن أجل ذلك يجب على الدول الشريكة "فعل المزيد بنفسها" من أجل تنمية مستدامة. (11.09.2018)

من أجل معالجة أسباب اللجوء، يعتزم وزير التنمية الألماني دعم الشركات الألمانية كي تصبح استثماراتها في إفريقيا جذابة وذلك ضمن "خطة مارشال" جديدة للقارة السمراء. الخطة ستصدر بالتعاون مع وزارتي المالية والاقتصاد. (08.07.2018)

وخلال رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين في العام الماضي، أطلقت ميركل مبادرة لتعزيز النمو الاقتصادي في قارة أفريقيا، والمؤتمر هو أول استعراض لنجاحها. ومن بين المشاركين في المؤتمر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، الذي تلتقيه ميركل صباح الثلاثاء والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي من المقرر أن يعقد محادثات ثنائية مع ميركل ظهر اليوم ثم يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد ذلك.

وقبل انعقاد قمة الاستثمار من أجل أفريقيا في برلين طالبت وزيرة الزراعة الألمانية يوليا كلوكنر الاقتصاد  الألماني بالمزيد من التعاون والعمل في أفريقيا منوهة إلى ضعف توجه الشركات الألمانية نحو القارة السمراء، وأنه سيكون هناك مكسب للجانبين في حالة التعاون.

ويعتزم وزير التعاون التنموي غيرد مولر إجراء محادثات مع ثلاث دول هي إثيوبيا والمغرب والسنغال من أجل "توفير مستقبل للشباب الأفريقي داخل أفريقيا نفسها".

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)

  • Panorama von Kapstadt, Südafrika. Foto: EPA/JON HRUSA

    أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع

    جنوب إفريقيا

    يتركز معظم أثرياء دول جنوب الصحراء الكبرى في دولة جنوب إفريقيا، ويعيش هؤلاء الأثرياء والبالغ عددهم حوالي 46.800 بين كيبتاون ويوهانسبرغ. و تتجه أعداد هؤلاء الأثرياء نحو الزيادة.

  • Aliko Dangote auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Foto: EPA/BENEDIKT VON LOEBELL

    أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع

    نيجيريا

    وفقا لمجلة "فوربس" الأمريكية والمعنية بالشوؤن الاقتصادية فإن أغنى رجل في أفريقيا هو النيجري أليكو دانغوته. وتقدر ثروته بحوالي 18.2 مليار دولار. وهو واحد من بين 15.400 ثري في نيجيريا، علما أن أغلب اللاجئين إلى أوروبا هروبا من الفقر هم من نيجيريا.

  • Skyline von Nairobi, Kenia. Foto: Vladimir Kondrachov

    أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع

    كينيا

    يصل عدد الأثرياء في كينيا إلى 8500، وثروتهم تعادل حوالي ثلثي العائد الاقتصادي للبلاد، وهو معدل مرتفع جدا. فبينما يبلغ متوسط ثروة الأغنياء في كينيا حوالي 83 مليون دولار، يعيش حوالي نصف سكان كينيا بأقل من دولارين في اليوم.

  • Isabel dos Santos. EPA/PAULO NOVAIS

    أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع

    أنغولا

    أدى ازدهار النفط في أنغولا إلى زيادة هائلة في عدد الأثرياء، إذ يبلغ عددهم في هذا البلد حوالي 6400، وهو ما يعادل ستة أضعاف هذا العدد قبل 15 عاما. وفي أنغولا تعيش أغنى سيدة في إفريقيا وهي ابنة الرئيس إيزابيل دوس سانتوس، إذ تقدر ثروتها بحوالي 3.2 مليار دولار.

  • Hafen von Port Louis, Mauritius. Foto: picture-alliance/Ria Novosti/Anton Denisov

    أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع

    موريشيوس

    يبلغ عدد سكان جزيرة موريشيوس الواقعة في المحيط الهندي حوالي 1.3 مليون نسمة، إلا أن عدد الأثرياء في هذه الجزيرة يصل إلى 3200 ثري، وهو أعلى معدل مقارنة بالدول الإفريقية الأخرى.

  • Ein Handvoll Rohdiamanten. Foto: Yuri Smityuk/TASS

    أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع

    ناميبيا

    يعد التعدين أهم الصناعات في ناميبيا، إذ تصل نسبة عائداته الاقتصادية إلى 25 بالمئة من الدخل القومي، وأهم المواد التي يتم استخراجها الألماس. يبلغ عدد سكان ناميبيا أكثر من مليوني نسمة ورغم ذلك يصل عدد الأثرياء في هذا البلد إلى 3100، وتقدر ثروة كل واحد منهم بحوالي مليون دولار.

  • Skyline von Addis Abeba. Foto: Michael Kappeler/dpa

    أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع

    أثيوبيا

    يبلغ عدد الأثرياء في أثيوبيا حوالي 2800. ويبدو أن الاستقرار السياسي نسبيا والاستثمارات الأجنبية جعل النمو الاقتصادي في أثيوبيا ينمو باضطراد. علما أن ثلث سكان أثيوبيا فقراء ويعيشون بأقل من دولارين في اليوم للفرد الواحد.

  • LKW vor einer Raffinerie in Tema, Ghana. Foto: imago/Xinhua

    أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع

    غانا

    الذهب والنفط والكاكاو من أهم منتجات غانا، وتصدير هذه المواد الخام زاد عدد الأثرياء في البلد، إذ يبلغ عددهم 2700، و كثيرا ما يعمل هؤلاء الأثرياء في مجال العقارات وقطاع الخدمات المالية، إلى جانب العمل في تصدير المواد الخام.

  • Diamanten-Mine in Botswana. Foto: ALEXANDER JOE/AFP/Getty Images

    أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع

    بوتسوانا

    يعيش في بوتسوانا حوالي 2600 مليونير، وساعدت صناعة الألماس في ثراء الكثيرين في السنوات الأخيرة. وبالرغم من ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس نقص المناعة وارتفاع البطالة، إلا أن متوسط الدخل في بوتسوانا هو رابع أعلى دخل في دول جنوب الصحراء.

  • Die Skyline von Abidjan. Foto: Katrin Gänsler

    أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع

    كوت ديفوار

    انتهت الحرب الأهلية في ساحل العاج منذ 8 سنوات، ومنذ ذلك الوقت تشهد البلاد نموا اقتصاديا مضطردا، حاليا يبلغ عدد الأثرياء هناك حوالي 2300 مليونير. ومن المتوقع أن يرتفع عددهم خلال السنوات المقبلة. والنفط هو أكبر عامل للنمو الاقتصادي، علما أن كوت ديفوار لازالت تعد واحدة من أسوأ البلدان في مجال التنمية في العالم، فهي في المرتبة 171 من أصل 178 وفقا لمؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية.

    الكاتب: جان فيليب فيلهام/ دالين صلاحية


مختارات

أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع

فيما يرتفع عدد الفقراء والجوعي في بلدان إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، يزداد عدد الأثرياء في هذه البلدان بشكل كبير، حسب تقرير لمؤسسة " نيو وورلد ويلث" صدر مؤخرا. فيما يلي قائمة بالدول التي تضم هؤلاء الأثرياء. (24.08.2015)  

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