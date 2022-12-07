 منهم ألمان.. أصحاب ملايين يتبرعون بجزء من أموالهم لحماية الطبيعة بإفريقيا | التغيرات المناخية | DW | 19.05.2023

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بيئة ومناخ

منهم ألمان.. أصحاب ملايين يتبرعون بجزء من أموالهم لحماية الطبيعة بإفريقيا

بعد أن ربحوا مبالغ ضخمة من النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص، يضخ الآن محبو أعمال الخير أموالا كثيرة من أجل حماية الطبيعة في إفريقيا. ومن بين هؤلاء المساهمين ألمان أيضا. في ما يلي أمثلة إيجابية على مثل هذه المشاريع.

الاستثمارات من شأنها سد الفجوة المالية المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي

الاستثمارات من شأنها سد الفجوة المالية المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي

يعتزم مالك أكبر مشروع في العالم لتربية وحيد القرن الآن بيع مزرعته: من المفترض أن مالك المزرعة الجنوب إفريقي، جون هيوم، يمتلك ما يقرب من 2000 وحيد قرن أبيض في مزرعته "بلاتينوم رينو" بجنوب إفريقيا - السعر المبدئي للمزاد تم تحديده بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي (5.9 ملايين يورو).

 يقول ريتشارد فيني، المدير التنفيذي لكلية الحفاظ على الحياة البرية في جامعة القيادة الإفريقية في نيروبي، إن العديد من المشاريع الحيوانية والبيئية لا يمكن تمويلها دون وجود مستثمرين أقوياء ماليا من القطاع الخاص، موضحا أنه كانت هناك زيادة كبيرة في استثمارات المحسنين من القطاع الخاص، خاصة منذ جائحة كورونا التي عززت العلاقة بين البشر والطبيعة والمناخ في الخطاب العالمي، مشيرا إلى أن من بين هؤلاء المحبين لأعمال الخير ألمان أيضا.

مبادرات ألمانية

 تعمل زابينه بلاتنر، زوجة الألماني، هاسو بلاتنر، المؤسس المشارك لأكبر شركة لتصنيع البرمجيات في أوروبا "ساب"، منذ سنوات من أجل حماية الغابات المطيرة في جمهورية الكونغو. تهتم بلاتنر - من بين أمور أخرى - بالغوريلات الجبلية المهددة بالانقراض في حديقة "أودزالا كوكوا" الوطنية، حيث تريد شركتها "كونغو كونزيرفيشن كامبني" التي يمولها القطاع الخاص تعزيز السياحة البيئية، وفقا لبيان لمؤسسة هاسو بلاتنر. كما تدعم المنظمة الخيرية التي أسسها بلاتنر "أفريكان تشاريتيس" محمية "دزانجا سانغا" في جمهورية إفريقيا الوسطى. وتقديرا لجهودها حصلت بلاتنر على وسام الاستحقاق الألماني ووسام الاستحقاق الوطني من رئيس جمهورية الكونغو في عام 2019.

عن كثب - من كوفيد إلى المناخ؛ هل تساعد غابات إفريقيا العالم؟

يولي أيضا الرئيس التنفيذي السابق لشركة "بوما" الألمانية للمستلزمات الرياضية والرئيس الحالي للعلامة التجارية الأمريكية للدراجات البخارية "هارلي-ديفيدسون"، يوخن تسايتس، اهتماما بإفريقيا منذ سنوات عديدة. قام الرجل البالغ من العمر 60 عاما بضخ ملايين اليورو في منتجع "سيجيرا" البيئي الفاخر الخاص به الذي لا يحتوي على انبعاثات كربونية، وهو عبارة عن منطقة محمية تبلغ مساحتها 50 هكتارا في قلب منطقة السفاري "لايكيبيا" في كينيا. و"سيجيرا" - حيث يمتلك تسايتس أيضا منزلا خاصا - هي مقر مؤسسة "تسايتس"، التي تدعم مشاريع الحفاظ على الطبيعة. بالإضافة إلى ذلك، أطلق تسايتس تكتل "ذا لونج ران"، الذي يضم عشرات المنتجعات التي تلتزم بالاستدامة والحفاظ على الطبيعة. يقول ريتشارد فيني من جامعة القيادة الإفريقية إنه نظرا لأن العديد من الحكومات الإفريقية لا ترى أن مناطقها المحمية مربحة اقتصاديا، فإن هذه البلدان لا تستثمر كثيرا في حماية الطبيعة والحيوانات.

الحل للحفاظ على التنوع البيولوجي 

ووفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تقدر فجوة التمويل العالمي للتنوع البيولوجي بما يتراوح بين 598 مليار دولار و824 مليار دولار سنويا حتى عام 2030. ويقول فيليب غولتنبوت، المدير المختص بالشؤون الإفريقية في فرع "الصندوق العالمي للطبيعة" في ألمانيا إن المنظمات غير الحكومية والحكومات وحدها لا يمكنها القيام بذلك، وأضاف: "من حيث المبدأ، من الرائع أن يستثمر القطاع الخاص الأموال في الحفاظ على الطبيعة... من الجيد أن يأتي الدعم من قطاعات مختلفة"، موضحا أن هذا قد يؤدي - من بين أمور أخرى - إلى شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن الأمل بها في سد الفجوة المالية الهائلة المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي في يوم ما.

 من الأمثلة الإيجابية على المشاريع الخاصة تلك المتعلقة بالملياردير البريطاني جيم راتكليف وسمسار البورصة الأمريكي، بول تودور جونز، حسبما يقول ريتشارد فيني. بدأ جونز الاستثمار في إفريقيا في تسعينيات القرن الماضي. وبحسب بياناته، فقد ساعد في الحفاظ على أكثر من مليوني هكتار من الأراضي عبر مؤسسته "أفريكان كوميونيتي كونسرفيشن" ومنظمة "مالالانواي تراست". قال جونز في تصريحات لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية عام :2021 "التهديد الأكبر لإفريقيا هو انقراض التنوع البيولوجي... بسبب الانفجار السكاني والزحف إلى المناطق البرية سابقا، تختفي الحيوانات والنباتات يوميا"، مشيرا إلى أنه أدرك أنه لا بد أن يتدخل هنا المانحون من القطاع الخاص، نظرا لأن العديد من الحكومات الأفريقية ليس لديها الإرادة أو الميزانية لإنقاذ الحياة البرية.

يركز راتكليف، الذي يرأس مجموعة البتروكيماويات "إنيوس"، حاليا على مشروع بقيمة 10 ملايين دولار في جنوب تنزانيا. يصف راتكليف المشروع قائلا: "تأسيس سياحة سفاري مستدامة وصديقة للبيئة سيحمي الحياة البرية ويخلق مصادر دخل للسكان". هناك العديد من النماذج الأخرى للمستثمرين ذوي التمويل الجيد الذين قدموا مساهمة إيجابية في أفريقيا. يقول هيلجه مانه، مدير التمويل العالمي في منظمة "أفريكان باركس" المعنية بحماية الحيوان: "أتمنى أن يدرك المزيد والمزيد من المليارديرات أن الطبيعة تعاني من نقص كامل في التمويل... إن أفريقيا هي موطن لحوالي 20في المائة من التنوع البيولوجي العالمي. بمجرد فقدانها، لا يمكننا استعادتها".

إ.م (د.ب.أ)

  • Ein Mädchen tanzt Ballett zwischen Wellblechhütten Everyday Africa (Brian Otieno/storitellah.com)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    رقص الباليه في كل مكان

    "الرقص في الشوارع" هكذا يسمي المصور براين أوتينو هذه الصورة، التي هي جزء من مجموعته "قصص كيبيرا". قصصه المصورة هذه توثق جانباً آخر أكثر شاعرية وجمال للحياة اليومية في حي كيبيرا، أكبر الأحياء الفقيرة جنوب غرب نيروبي. الحياة صعبة للغاية هنا بالنسبة للفتيات، اللائي يخشين من الاعتداءات. تُظهر صورة أوتينو راقصة الباليه الشغوفة، إلزيه، ذات الستة عشر ربيعاً.

  • Motorcycle Marriage, Everyday Africa: Eine Hochzeitsgesellschaft auf Motorrollern (Ley Uwera)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    عرائس على دراجات نارية

    شاركت المصورة الصحفية المستقلة لي يوفيرا صورة بعنوان "زواج الدراجات النارية"، على موقع انستغرام. اكتشفت يوفيرا موكب الزفاف على الدراجات النارية في مدينة بني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تجلس كل عروس وشاهد عقد قرانها على دراجة نارية. ونُشرت أعمال يوفيرا في مجلات دولية.

  • Check Mate, Everyday Africa: Zwei Schachspieler, über das Brett gebeugt, im Hintergrund Zuschauer (Mustafa Said)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الشطرنج

    يعيش ويعمل مصطفى سعيد في هرجيسا في الصومال. صورته تُظهر مهاد (يسار) ومحمد (يمين)، وهما يجلسان مقابل بعضهما البعض في نهائي بطولة الشطرنج لإقليم أرض الصومال للشطرنج، والتي فاز بها مهاد.

  • Foto: Floating in Water, Everyday Africa. Ein Mann im Wasser, Kameraperspektive halb im Wasser (Sam Vox)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    التصوير تحت الماء

    المصور سام فوكس يوثق الحياة اليومية في تنزانيا، ويقول أنه يروي "قصصاً عن الناس والأماكن وثقافاتهم وتقاليدهم المختلفة". يعمل فوكس مع منظمات مثل Water Aid أو Everyday Education، وعن لقطاته الغريبة المصورة تحت الماء يكتب "نحن مصنوعون من المياه المالحة، نقية وهادئة مثل بحر المساء".

  • Movie Stars in the Making, Everyday Africa: eine Gruppe Jungen probt Kampfposen (Edward Echwalu )

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    نجوم سينما

    فتح إدوارد إشفالو الباب أمام نجوم الغد في أحد الأحياء الفقيرة في العاصة الأوغندية، كمبالا. إشفالو فخور بأن يكون جزءاً من معرض "يوميات افريقيا"، كما كتب على حسابه على انستغرام:"لم يسبق أن كانت معظم الصور المنشورة عن الحروب والفقر والأمراض، وإنما تنقل أيضاً الحياة اليومية داخل القارة، وبالأخص أن هذه القصص يرويها أفارقة".

  • Zwei schwarze Frauen mit Turmfrisuren blicken sich an, Everyday Africa (Yagazie Emezi)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    تسريحة الشعر

    يضم حساب المصورة النيجيرية، ياغزي إيمز، على انستغرام أكثر من 140 ألف متابع. توثق صورها في الغالب النساء الأفريقيات، بما في ذلك تسريحات شعرهن. من أجل عملها تسافر إيمز إلى عدد من الدول الإفريقية، منها تنزانيا، زامبيا، غانا، الغابون، ليبيريا، و أوغندا.

  • Foto zeigt eine schwarze Frau mit weißer Gerichtsperücke, Everyday Africa (Tom Saater)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    قبل الترافع عن القضية

    يعمل توم زاتر، من نيجيريا، مصوراً في مجال الفيلم الوثائقي والفيلم القصير. تم عرض أعماله في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك في مهرجان البندقية. وتظهر هذه الصورة محامية طموحة في طريقها إلى امتحانها في العاصمة أبوجا في نيجيريا. مثل جميع مصوري "يوميات إفريقيا"، يريد زاتر إظهار الحياة العادية في أفريقيا التي لا تُشاهد تقريباً في وسائل الإعلام الغربية.

  • Material Culture, Everyday Africa: Eine Gruppe junger Männer posiert und tanzt vor und auf einem Kleintransporter (Zinyange Auntony)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    جو الحفلات

    بدلاً من الوقوف في طابور أمام أحد المصارف أو محطات البنزين في زيمبابوي ، يستمتع هؤلاء الشباب بحياتهم. وتتكون المجموعة المسماة "الثقافة المادية" من شباب ينحدرون من مختلف بلدات بولاوايو، ثاني أكبر المدن في البلاد. المصور زينيانغ أونتوني يعيش ويعمل هناك.

  • Invasive Species, Everyday Africa: Ein Mann kämpft sich durch einen See voller Wasserhyazinthen (Maheder Haileselassie)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الأزمة البيئية

    قام ماهر هايلاسي لاسي بتصوير هذا الرجل الذي يشق طريقه عبر بحيرة تنبت بها الخزامى. تتكاثر هذه النباتات بسرعة كبيرة وتعمل على تدمير التنوع البيولوجي في بحيرة مثل بحيرة تانا في إثيوبيا. توثيق التغييرات البيئية في وطنه إثيوبيا هو مصدر قلق ملح بالنسبة للمصور المنحدر من أديس أبابا.

  • Shaking Hands, Everyday Africa: Drei Frauen, eine mit Fahrrad, die anderen zu Fuß, begrüßen sich auf einer Straße (Nana Kofi Acquah)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الشارع مكان لقاء

    يسافر المصور الغاني، نانا كوفي أكوا في جميع أنحاء القارة. ويشرح من خلال صورته بعنوان "المصافحة" التي التُقطت في تانغين داسوري في بوركينا فاسو: "تستغرق النزهات القصيرة وقتاً طويلاً، لأن المرء يلقي بالتحية على كل شخص يقابله". ويضيف :"ليس" مرحباً أو "صباح الخير"، ولكن "كيف حال زوجك وأطفالك وعملك وصحتك؟" والمرء يستمع إلى كل إجابة ".إعداد: زابينه أولزيه/ ترجمة: إيمان ملوك


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