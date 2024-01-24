منها "اللطف" .. سمات يتحلّى بها الأشخاص الأطول عمراً

بالإضافة إلى نمط الحياة الصحي، فإن مفتاح الحياة السعيدة والطويلة الأمد يكمن في شخصيتك أيضاً. نتيجة توصلت إليها دراسة أمريكية والتي كشفت عن خمس سمات شخصية يتحلّى بها الأشخاص الأطول عمراً، فما هي يا ترى؟

حياة سعيدة ومديدة هو كل ما نسعى إليه جميعاً، لهذا يتفق الجميع على ضرورة اتباع نظام غذائي صحي وتحقيق توازن جيد بين العمل وممارسة الرياضة بشكل منتظم. لكن الآن اكتشف العلماء أن هناك جانباً مهماً آخر للشيخوخة: شخصيتنا.

وفق دراسة طويلة الأمد أجرتها جمعية علم النفس الأمريكية، قام خلالها باحثون بفحص تأثير الشخصية على متوسط العمر على مدى 75 عاماً، وجدوا أن الذين يتمتعون بصفات معينة عاشوا لفترة أطول من غيرهم، وفق ما نقل موقع قناة "برو زيبين" الالمانية.

سمات تطيل العمر!

الصدق والإخلاص: خوض الحياة بضمير حي يعني أن تتسم بالدقة، الثقة والحزم في علاقاتك مع الآخرين وفي عملك وحياتك الشخصية وتحديات الحياة. هذه السمة تساعدك في السيطرة على الأمور والإظهار للآخرين أنه يمكنهم الاعتماد عليك.

الاستقرار النفسي: الحياة مليئة بالعقبات الصغيرة والكبيرة - فقط التقبل هو ما قد يساعد! إذا لم تكن على ما يرام نفسياً، فكر في ما يمكنك تغييره في حياتك واطلب المساعدة من عائلتك، أصدقائك أو حتى زملاء العمل. صحتك العقلية ضرورية لحياة أطول.

اللطف: عامل الآخرين كما تحب أن يعاملوك وكن لطيفاً دائماً قد يكون هذا صعباً للغاية في بعض الأحيان، خاصة بسبب ضغوط الحياة اليومية أو مواجهة أشخاص لا يعاملوننا بنفس اللطف. ومع ذلك، هذا لا يهم. احتفظ بلطفك من أجل نفسك، لأن هذا سيحميك من المشاعر السلبية التي يمكن أن تكون محبطة للغاية. أن تكون لطيفاً مع نفسك والآخرين يجعل الحياة أفضل بكثير!

الانفتاح العاطفي: تعلم أن تكون منفتحاً بشأن مشاعرك. شارك الأشياء الجميلة والصعبة أيضاً التي تمر عليك في الحياة مع من تهتم بهم، وناقش المشكلات، وأظهر ضعفك أحيانآ. يؤدي ذلك إلى تحسين علاقاتك الشخصية، ويجعلك ودوداً أكثر، ويقوي الروابط، ويمنحك شعوراً بالتحرر. إن كونك عاطفياً وقادراً على التعبير عن مشاعرك هو قوة يمكن أن تحسن حياتك بأكملها.

الانفتاح على الحياة: كن منفتحاً على الحياة وكل مفاجآتها، سواء كانت جيدة أو سيئة. من السهل للغاية أن تنغلق على نفسك أمام المجهول، وأن تعيش الحياة بشكوك مستمرة، وأن تبقى في منطقة الراحة الخاصة بك. لكن قد ثبت أن الأشخاص المنفتحين بشكل خاص لديهم متوسط عمر متوقع أطول. كما أنه يجلب المتعة إلى حياتك اليومية ويمكنك تعلم الكثير من تجاربك ولقاءاتك!

إ.م