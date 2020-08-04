 منها العربية.. إضافة خمس لغات لطبيق ألماني لكسر تفشي كورونا | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 04.08.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

علوم وتكنولوجيا

منها العربية.. إضافة خمس لغات لطبيق ألماني لكسر تفشي كورونا

ستتم إضافة اللغة العربية إلى تطبيق لمكافحة كورونا إلى جانب البولندية والبلغارية والرومانية والروسية. وحتى الآن، فإن التطبيق الذي يستخدمه من قبل أكثر من 16 مليون شخص، متاح باللغات الألمانية والإنجليزية والتركية.

وتم تصميم التطبيق للمساعدة في تتبع وكسر سلاسل العدوى بكورونا

وتم تصميم التطبيق للمساعدة في تتبع وكسر سلاسل العدوى بكورونا

تعتزم ألمانيا خلال فترة وجيزة إتاحة تطبيقها لتتبع سلاسل العدوى بفيروس كورونا المستجد بخمس لغات أخرى.

وقالت وزيرة الدولة للشؤون الرقمية، دوروته بير، في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء (4 أغسطس/آب 2020): "يُجرى حالياً تطوير التطبيق باللغات العربية والبولندية والبلغارية والرومانية والروسية".

مختارات

ذكر المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، أن الشعب الألماني لن يكون ملزما تحت أي ظرف بتحميل أو استخدام التطبيق الرسمي للحكومة بشأن تعقب وتتبع فيروس كورونا، فيما سجلت بألمانيا إصابات جديدة بالفيروس.

بلدان أخرى تمتلك منذ مدة تطبيقات ترصد التواصل بين الناس وتكشف عن سلاسل الإصابة، وفي المانيا يصدر هذا التطبيق لتوه، وذلك لسبب وجيه وهو أن البيانات الشخصية محمية بشكل نموذجي.

وحتى الآن، فإن التطبيق الذي تم إطلاقه في 16 حزيران/يونيو في ألمانيا متاح باللغات الألمانية والإنجليزية والتركية. ويهدف التطبيق إلى المساعدة في الحد من انتشار الفيروس.

وقالت بير إن ألمانيا صاحبة أكثر تنزيلات لتطبيقها مقارنة بالتطبيقات المختلفة في كافة أنحاء أوروبا، حيث قام بتنزيله حتى الآن 4ر16 مليون مستخدم، مضيفة أنه تم إصدار تطبيق التحذير من كورونا حاليا في متاجر التطبيقات بجميع دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك في تركيا وسويسرا والنرويج وبريطانيا.

وفيما يتعلق بالمشكلات الفنية حتى الآن، قالت بير إنه سيكون هناك دائما تحسينات في مثل هذه المشاريع الكبيرة لتكنولوجيا المعلومات، مضيفة أنه كان هناك قصور في التحديثات التي تُجرى في خلفية الهاتف للتطبيق، وقالت: "لهذا السبب نوصي بفتح التطبيق مرة واحدة في اليوم"، مؤكدة أن هذا يضمن أن يتم عرض جميع رسائل التحذير.

مشاهدة الفيديو 12:30

كورونا – تغطية خاصة: تطبيقات ذكية لكوفيد 19

وعقب ظهور مشكلات فنية على هواتف ذكية مختلفة، حصل التطبيق على تحديث في نهاية تموز/يوليو الماضي. وبإصدار أحدث نسخة، من المفترض أن التطبيق تغلب الآن على المشكلات التقنية التي تظهر على هواتف "آي فون" من إنتاج "أبل".

وتم تصميم التطبيق للمساعدة في تتبع وكسر سلاسل العدوى. فإذا حدث لقاء مع شخص أثبت في وقت لاحق أنه مصاب بفيروس كورونا، يصل على الهاتف الذكي إخطار عبر التطبيق للشخص المخالط.

ويمكن للتطبيق أيضا مساعدة الأشخاص في الحصول على نتائجهم بشكل أسرع عقب الخضوع لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ع.ح./ع.ج.م.  (د ب أ)

  • App Goderma Hausarzt aus dem Internet

    تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية

    تشخيص سرطان الجلد على الهاتف

    وفق أحد الاستطلاعات فإن 7 في المئة من الألمان، المستطلعة آراؤهم، يستخدمون تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الصحية والطبية، ويزداد إطلاق تطبيقات برمجية جديدة. فهذا التطبيق البرمجي يساعد على الكشف عن سرطان الجلد. منظار الهاتف الذكي هو عبارة عن أيقونة موجودة على سطح الهاتف الذكي ويقوم المنظار بالتقاط صُوَر مُكَبَّرة من بُقَع "الشامات" أو بُقع "الخال" الموجودة على سطح الجلد.

  • Marina Schubart Medikamente

    تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية

    تذكير بأنواع الأدوية ومواعيد تناولها

    ينسى الكبار في السن على وجه الخصوص مواعيد تناولهم للأدوية. وتطبيقات الهاتف الذكي تذكّرهم بمواعيد تناول الحبوب العلاجية وبالأنواع التي تناولوها. فبلمسة واحدة من المستخدِم على سطح الهاتف الذكي يتذكّر الهاتف نوع الحبة التي تناولها هذا الشخص، وبذلك يساعد الهاتفُ المريضَ على معرفة مواعيد تناول الدواء.

  • Metabolisches Syndrom

    تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية

    تنظيم علاج مرض السُّكَّري

    تطبيقات الهاتف الذكي تساعد المصابين بمرض السكري أيضاً فيما يتعلق بتسجيل نسبة السكر في الدم في أوقات مختلفة، وأيضاً التذكير بمواعيد تناول الدواء. وفي هذا التطبيق توجد قائمة بيانات للتواصل مع أطباء الطوارئ والصيادلة.

  • Nepal Ultraschall

    تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية

    فحص رخيص بالأمواج فوق الصوتية

    طوّرت شركة Mobisante الأمريكية مِجسّاً بهدف فحص الجسم بالأمواج فوق الصوتية/ السونار. سعر المجس 7500 دولار أمريكي ويتم الاستفادة منه بواسطة تطبيق برمجي على الهاتف الذكي. صحيح أن جودة الصورة التي يقدمها هذا الجهاز ليست أفضل من صور أجهزة الأمواج فوق الصوتية التقليدية، لكن وضوح الصورة معقول بالمقارنة مع الأجهزة التقليدية التي يبلغ سعرها عشرة أضعاف هذا الجهاز.

  • WinSenga

    تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية

    سماع دقات قلب الجنين

    لا يوجد في أنغولا ما يكفي من الممرضات لخدمة لنساء الحوامل. فكل 5 آلاف امرأة حامل في هذا البلد لهن ممرضة واحدة فقط. كما أن المسافة من المنزل إلى أقرب مستشفى تكون بعيدة جداً بالنسبة لكثيرات منهن. ولذلك طوّر المبرمجون الأوغنديون تطبيق WinSenga، الذي يعمل مثل سماعة الطبيب. وتستطيع المولِّدة (القابلة القانونية) استخدامه لتسجيل ضربات قلب الجنين.

  • Radiologie

    تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية

    تعلم الطب على الهاتف الذكي

    تطبيقات الهواتف الذكية حسَّنت التعليم الطبي أيضاً. فأحد التطبيقات مثلاً، واسمه iRadiology ، يشمل قاعدة معلومات عن أكثر من 500 مريض في مجال التشخيص الإشعاعي. ويستفيد طلاب الطب من هذا التطبيق في التدرُّب على تشخيص صور الأشعة التقليدية وأيضاً على تقييم صور جهاز التصوير الطبقي المحوري وصور جهاز الرنين المغناطيسي (المِرنان).

  • Indien Pharma Apotheke Archiv 2012

    تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية

    توفير جهد الزيارات المتكررة إلى الصيدليات

    يوجد تطبيق يوفّر جهد الذهاب المتكرر إلى الصيدليات. فعن طريق تطبيق برمجي على الهاتف الذكي بالإمكان المسحُ ضوئياً لخطوط الشفرة الخاصة بعلبة دواء معين موجود في المنزل. ويتم إرسال طلب الشراء فورياً إلى الصيدلية المعنية.

    الكاتب: جميلة غرايسون / علي المخلافي


مواضيع ذات صلة

Tansania Corona-Pandemie | Schüler und Lehrer an der Kilalo Grundschule

الأمم المتحدة: 40 مليون طفل فاتتهم فرصة التعلم بسبب كورونا 04.08.2020

بحسب الأمين العام للأمم المتحدة فإن الجائحة فاقمت الفوارق التعليمية، كما أنها تهدد بمحو التقدم الذي تم إحرازه خلال العقود الأخيرة ما أثر على ما يقرب من 6ر1 مليار تلميذ في جميع البلدان، وجميع القارات.

Brasilien Coronaviurs in Rio de Janeiro | Friedhof

الصحة العالمية: جائحة كورونا سيمتد أثرها لعقود مقبلة 31.07.2020

ترى المنظمة الدولية أن تفشي جائحة كورونا في أنحاء العالم من الكوارث التي سيمتد أثرها إلى وقت طويل في المستقبل. على جانب آخر تتصاعد المخاوف في أوروبا من عدم الالتزام بالتدابير الصحية الوقائية بسبب درجات الحرارة المرتفعة.

Schweiz Genf | WHO: Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation

اجتماع طارئ لمنظمة الصحة العالمية لتقويم جائحة كورونا 31.07.2020

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أكثر من 800 حالة خلال 24 ساعة، في ظل مخاوف من انتكاسة وبائية. فيما يلتئم أعضاء لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في اجتماع لتقويم وضع الجائحة حول العالم.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

الديدان قد تكون مقززة لكن لها فوائد كثيرة!  

أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات  

أولى صور كواكب المجموعة الشمسية  

الروبوت البشري خلال خمسة قرون  