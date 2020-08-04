منها العربية.. إضافة خمس لغات لطبيق ألماني لكسر تفشي كورونا

تعتزم ألمانيا خلال فترة وجيزة إتاحة تطبيقها لتتبع سلاسل العدوى بفيروس كورونا المستجد بخمس لغات أخرى.
وقالت وزيرة الدولة للشؤون الرقمية، دوروته بير، في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء (4 أغسطس/آب 2020): "يُجرى حالياً تطوير التطبيق باللغات العربية والبولندية والبلغارية والرومانية والروسية".
وحتى الآن، فإن التطبيق الذي تم إطلاقه في 16 حزيران/يونيو في ألمانيا متاح باللغات الألمانية والإنجليزية والتركية. ويهدف التطبيق إلى المساعدة في الحد من انتشار الفيروس.
وقالت بير إن ألمانيا صاحبة أكثر تنزيلات لتطبيقها مقارنة بالتطبيقات المختلفة في كافة أنحاء أوروبا، حيث قام بتنزيله حتى الآن 4ر16 مليون مستخدم، مضيفة أنه تم إصدار تطبيق التحذير من كورونا حاليا في متاجر التطبيقات بجميع دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك في تركيا وسويسرا والنرويج وبريطانيا.
وفيما يتعلق بالمشكلات الفنية حتى الآن، قالت بير إنه سيكون هناك دائما تحسينات في مثل هذه المشاريع الكبيرة لتكنولوجيا المعلومات، مضيفة أنه كان هناك قصور في التحديثات التي تُجرى في خلفية الهاتف للتطبيق، وقالت: "لهذا السبب نوصي بفتح التطبيق مرة واحدة في اليوم"، مؤكدة أن هذا يضمن أن يتم عرض جميع رسائل التحذير.
وعقب ظهور مشكلات فنية على هواتف ذكية مختلفة، حصل التطبيق على تحديث في نهاية تموز/يوليو الماضي. وبإصدار أحدث نسخة، من المفترض أن التطبيق تغلب الآن على المشكلات التقنية التي تظهر على هواتف "آي فون" من إنتاج "أبل".
وتم تصميم التطبيق للمساعدة في تتبع وكسر سلاسل العدوى. فإذا حدث لقاء مع شخص أثبت في وقت لاحق أنه مصاب بفيروس كورونا، يصل على الهاتف الذكي إخطار عبر التطبيق للشخص المخالط.
ويمكن للتطبيق أيضا مساعدة الأشخاص في الحصول على نتائجهم بشكل أسرع عقب الخضوع لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)
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تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية
تشخيص سرطان الجلد على الهاتف
وفق أحد الاستطلاعات فإن 7 في المئة من الألمان، المستطلعة آراؤهم، يستخدمون تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الصحية والطبية، ويزداد إطلاق تطبيقات برمجية جديدة. فهذا التطبيق البرمجي يساعد على الكشف عن سرطان الجلد. منظار الهاتف الذكي هو عبارة عن أيقونة موجودة على سطح الهاتف الذكي ويقوم المنظار بالتقاط صُوَر مُكَبَّرة من بُقَع "الشامات" أو بُقع "الخال" الموجودة على سطح الجلد.
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تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية
تذكير بأنواع الأدوية ومواعيد تناولها
ينسى الكبار في السن على وجه الخصوص مواعيد تناولهم للأدوية. وتطبيقات الهاتف الذكي تذكّرهم بمواعيد تناول الحبوب العلاجية وبالأنواع التي تناولوها. فبلمسة واحدة من المستخدِم على سطح الهاتف الذكي يتذكّر الهاتف نوع الحبة التي تناولها هذا الشخص، وبذلك يساعد الهاتفُ المريضَ على معرفة مواعيد تناول الدواء.
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تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية
تنظيم علاج مرض السُّكَّري
تطبيقات الهاتف الذكي تساعد المصابين بمرض السكري أيضاً فيما يتعلق بتسجيل نسبة السكر في الدم في أوقات مختلفة، وأيضاً التذكير بمواعيد تناول الدواء. وفي هذا التطبيق توجد قائمة بيانات للتواصل مع أطباء الطوارئ والصيادلة.
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تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية
فحص رخيص بالأمواج فوق الصوتية
طوّرت شركة Mobisante الأمريكية مِجسّاً بهدف فحص الجسم بالأمواج فوق الصوتية/ السونار. سعر المجس 7500 دولار أمريكي ويتم الاستفادة منه بواسطة تطبيق برمجي على الهاتف الذكي. صحيح أن جودة الصورة التي يقدمها هذا الجهاز ليست أفضل من صور أجهزة الأمواج فوق الصوتية التقليدية، لكن وضوح الصورة معقول بالمقارنة مع الأجهزة التقليدية التي يبلغ سعرها عشرة أضعاف هذا الجهاز.
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تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية
سماع دقات قلب الجنين
لا يوجد في أنغولا ما يكفي من الممرضات لخدمة لنساء الحوامل. فكل 5 آلاف امرأة حامل في هذا البلد لهن ممرضة واحدة فقط. كما أن المسافة من المنزل إلى أقرب مستشفى تكون بعيدة جداً بالنسبة لكثيرات منهن. ولذلك طوّر المبرمجون الأوغنديون تطبيق WinSenga، الذي يعمل مثل سماعة الطبيب. وتستطيع المولِّدة (القابلة القانونية) استخدامه لتسجيل ضربات قلب الجنين.
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تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية
تعلم الطب على الهاتف الذكي
تطبيقات الهواتف الذكية حسَّنت التعليم الطبي أيضاً. فأحد التطبيقات مثلاً، واسمه iRadiology ، يشمل قاعدة معلومات عن أكثر من 500 مريض في مجال التشخيص الإشعاعي. ويستفيد طلاب الطب من هذا التطبيق في التدرُّب على تشخيص صور الأشعة التقليدية وأيضاً على تقييم صور جهاز التصوير الطبقي المحوري وصور جهاز الرنين المغناطيسي (المِرنان).
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تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية
توفير جهد الزيارات المتكررة إلى الصيدليات
يوجد تطبيق يوفّر جهد الذهاب المتكرر إلى الصيدليات. فعن طريق تطبيق برمجي على الهاتف الذكي بالإمكان المسحُ ضوئياً لخطوط الشفرة الخاصة بعلبة دواء معين موجود في المنزل. ويتم إرسال طلب الشراء فورياً إلى الصيدلية المعنية.
الكاتب: جميلة غرايسون / علي المخلافي