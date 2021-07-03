منها الخط العربي ـ إدراج فنون من المنطقة العربية على قائمة اليونسكو

فن "نورا" من تايلاند

وتم إدراج عشرات الفنون الأخرى من حول العالم في قائمة التراث الإنساني غير المادي، ومن بينها أداء تقليدي من جنوب تايلاند هو "نورا". وهذا الفن المسرحي الذي يعود أصله إلى الهند، ويجمع بين الرقص والغناء ورواية القصص، يمارس منذ قرون في المقاطعات التايلاندية الجنوبية التي يشكل المسلمون غالبية سكانها. ويمكن أن تمتد العروض لثلاثة أيام، وعادة ما تحكي قصة ملحمية عن أمير محلي ينقذ أميرة نصف بشرية ونصف طائر.