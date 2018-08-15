 منها إنذارات للمدربين.. تعديلات في قواعد مباريات كرة القدم | عالم الرياضة | DW | 15.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

منها إنذارات للمدربين.. تعديلات في قواعد مباريات كرة القدم

سعيا لجعل كرة القدم أكثر تشويقا وعدالة أدخلت بعض الدول قواعد جديدة في مباريات الكرة، منها ما يتعلق بركلات الترجيح بعدما ثبت أن من يسدد أولا يفوز غالبا. وما يتجنب إضاعة الوقت وغيرها. فما أهم تلك القواعد وأين ستستخدم؟

Pep Guardiola und Schiedsrichter (Christof Stache/AFP/Getty Images)

في حين أدخلت النمسا نظاما جديدا تماما على الدوري النمساوي، حيث زاد عدد الأندية وتبدلت طريقة المنافسة، من أجل المزيد من التشويق وجذب الجمهور، قامت بعض الدول الأوروبية الأخرى بتغييرات محدودة هنا أهمها، حسب ما نشر موقع "شبورت شاو" الألماني:

هولندا- ركلات الترجيح

أظهرت دراسات أنه عند اللجوء لركلات الجزاء الترجيحية فإن الفريق الذي يسدد أولا يكون متمتعا بميزة عن الفريق الآخر، لذلك قررت هولندا في مباريات الكأس بالموسم الجديد أن يجري تسديد الركلات الترجيحية بنظام "أ ب ب أ". حيث يسدد فريق أولا ركلة واحدة، وبعده يسدد الفريق الآخر ركلتين متتاليتين ثم يعود الفريق الأول ويسدد ركلتين متتاليتين وهكذا.

UEFA EURO 2016 Deutschland vs. Italien Elfmeterschießen Jonas Hector Jubel (picture alliance/dpa/C. Charisius)

انجلترا- بطاقات للمدربين أيضا

عادة تشهر بطاقات الإنذارات في وجوه اللاعبين لكن إنجلترا سمحت الآن بأن تكون هناك بطاقات إنذار للمدربين أيضا، غير أنها لن تطبق هذا الموسم في البرمييرليغ وإنما في الدوريات الأقل درجة ومسابقات الكؤوس. ويمكن للحكم أن يشهر البطاقة الصفراء في وجه المدرب في حالة ارتكابه لسلوك مرفوض مثل السخرية أو إلقاء قوارير المياه. وحين يتلقى المدرب أربعة إنذارات صفر يتم إيقافه مباراة، وإذا تلقى ثمانية يوقف مباراتين والـ12 بطاقة توقفه ثلاث مباريات، أما لو بلغت 16 بطاقة فيخضع المدرب للجنة تحقيق انضباطي.

ألمانيا- الأجهزة الإلكترونية بمقاعد المدربين

بداية من الموسم الجديد للدوري الألماني (بوندسليغا) (ينطلق بعد غد الجمعة) سيكون مسموحا للمدربين استخدام وسائل الاتصال التقنية لأغراض تكتيكية. فمثلا بإمكان محلل تكتيكي، جالس في المدرجات أن يرسل للمدرب على الدكة رسائل ونصائح. كما يمكن لطبيب الفريق أن يبلغ المدرب أيضا عبر وسائل الاتصال تشخيص حالة لاعب أثناء قيامه بعلاجه.

فيفا.. قواعد عديدة جديدة

في مسابقات الناشئين يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باختبار تعديلات جديدة منها مثلا منح بطاقات صفراء وحمراء للمدربين، مثل انجلترا.

وسعيا لعدم تضييع الوقت خلال تبديل اللاعبين، سيصبح مسموحا للاعب بالخروج من أي مكان في الملعب، بدلا من انتظاره حتى يخرج من عند منتصف الملعب، كما هي العادة.

Fußball Auswechslung Auswechslungstafel (picture-alliance/dpa)

القاعدة الجديدة هي السماح بخروج اللاعب من أي مكان في الملعب وليس من خط المنتصف فقط

وهناك أيضا تعديل من قبل الفيفا في تنفيذ ركلة المرمى. فقد كان لابد للكرة أن تخرج من منطقة المرمى قبل أن يلمسها لاعب آخر. ويرى التعديل الجديد أنه إذا تم تنفيذ ركلة المرمى فيجوز لمس الكرة بعدها سواء خرجت من منطقة الجزاء أو لم تخرج، حسب ما أوضح موقع "شبورت شاو" الألماني.

صلاح شرارة

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/D.Martinez)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    أصبح منتخب فرنسا أول فريق يسجل أربعة أهداف خلال المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم منذ 48 عاما.

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/M. Dalder)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    احتضن ملعب لوجنيكي في موسكو نهائي مونديال روسيا 2018 بين فرنسا وكرواتيا

  • FIFA Russland WM 2018 Frankreich - Kroatien (picture-alliance/Kyodo/Maxapp)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    تشكيلة المنتخب الفرنسي: هوغو لوريس- بنجامان بافار، رافايل فاران، صامويل أومتيتي، لوكاس هرنانديز- نغولو كانتي، بول بوغبا- بليز ماتويدي، أنطوان غريزمان، كيليان مبابي- أوليفييه جيرو (المدرب: ديدييه ديشان)

  • FIFA Russland WM 2018 Frankreich - Kroatien (picture-alliance/Kyodo/Maxapp)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    تشكيلة منتخب كرواتيا: دانيال سوباشيتش- شيمي فرساليكو، ديان لوفرن، دوماغوي فيدا، ايفان سترينيتش- ايفان راكيتيتش، لوكا مودريتش- أنتي ريبيتش، مارسيلو بروزوفيتش، ايفان بيريشيتش- ماريو ماندزوكيتش (المدرب: زلاتكو داليتش).

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/M. Shemetov)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    إيفان بيريسيتش لدى تسجيله الهدف الأول لكرواتيا

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/C. Recine)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    الكرواتي إيفان بيريسيتش يحتفل بتسجيل هدفه الأول مع أنتي ريبيتش

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/K. Pfaffenbach)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    احتساب الحكم ركلة الجزاء لصالح فرنسا التي أحرز منها النجم أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 38 من عمر المباراة.

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/M. Shemetov)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    بوجبا بعد تسجيله الهدف الثالث لفرنسا

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/D. Staples)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    مبابي يضيف الهدف الرابع لفرنسا في مرمى كرواتيا بنهائي كأس العالم

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien | Nestor Pitana (Reuters/D. Sagolj)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا قاد المباراة النهائية بين فرنسا وكرواتيا

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    توج كيليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم بلقب أفضل لاعب صاعد في بطولة كاس العالم لكرة القدم 2018 .

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    توج الكرواتي مودريتش أفضل لاعب في كأس العالم بروسيا

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/C. Hartmann)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    أقيم الحفل الختامي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، بملعب لوجنيكي، قبل انطلاق المباراة النهائية بين منتخبي فرنسا وكرواتيا. وتجمع كل من الممثل الأمريكي ومغني الراب ويل سميث والمغني الأمريكي نيكي جام والمغنية الألبانية إيرا إستريفي لينشدوا الأغنية الرسمية للبطولة "ليف ايت اب".

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/K. Pfaffenbach)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    أدى الممثل والمطرب الأمريكي، ويل سميث، الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة القدم "Live it Up"، أو "عيش اللحظة"، في الحفل الختامي للبطولة في موسكو

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/D. Sagolj)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    الساحر البرازيلي رونالدينيو يظهر في الحفل النهائي وهو يشارك في أداء الأغنية الرسمية الخاصة بمونديال روسيا.

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/D. Sagolj)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون والرئيسة الكرواتية كوليندا غرابار كيتاروفيتش على مدرجات ملعب لوجنيكي

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/M. Shemetov)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    قائد المنتخب الألماني السابق فيليب لام يقدم كأس العالم أثناء حفل الختام بملعب لوجنيكي في موسكو، باعتباره قائد فريق بطل العالم السابق


مختارات

هولندا تجرب قواعد جديدة لتسريع الأداء في كرة القدم

بحضور ماركو فان باستن، النجم الهولندي السابق والمدير الحالي بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تمت في هولندا تجربة قواعد جديدة في الكرة من أجل إضفاء المزيد من السرعة والجمال على مباريات كرة القدم. (10.11.2017)  

تعليم للاجئين في ألمانيا قواعد "فن المواعدة " مع النساء

يقدم هورست فينتسيل محاضرات للاجئين عن قواعد "فن التعارف" والمواعدة مع النساء في ألمانيا. وحضر محاضراته بعض الرجال الذين رحبوا بالفكرة، فيما كانت ردود فعل بعض الألمانيات على فكرة التعارف مع اللاجئين مختلفة. (30.11.2016)  

نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

في مباراة مثيرة للغاية توج المنتخب الفرنسي لكرة القدم بلقبه العالمي الثاني إثر فوزه على المنتخب الكرواتي 4 / 2 في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا. وهذه أهم اللقطات التي سجلت قبل وأثناء هذه المباراة. (15.07.2018)  

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

مدرب بايرن يمنع لاعبيه من استخدام الهواتف الجوالة

منها إنذارات للمدربين.. تعديلات في قواعد مباريات كرة القدم

بوغبا يفشل في الانضمام لفريق ألماني مغمور!

بوغبا ونيمار يشعلان المنافسة بين برشلونة وريال مدريد

تقارير: رونالدو يسعى لإفساد صفقة برشلونة المنتظرة نكاية بميسي!

ماذا يفعل زيدان بعد استقالته من تدريب ريال مدريد؟