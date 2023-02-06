منكوبو الزلزال في سوريا.. متى تصل المساعدات؟

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سكان مناطق الزلزال في شمال سوريا ينتظرون وصول المزيد من المساعدات وسط عراقيل محلية وإقليمية ودولية.. فكيف هو الوضع في المناطق المنكوبة بعد أسبوع من الكارثة؟ وكيف تتعامل المنظمات الأممية مع هذه التحديات؟
ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا الاثنين الماضي إلى أكثر من 33 ألفا. وفيما تشير أحدث الأرقام الواردة من سوريا أنّ حصيلة القتلى تقترب من أربعة آلاف، يخشى مراقبون أن يكون العدد أكبر من ذلك بكثير.
منذ وقوع كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من المقاطع والصور التي تسرد حدة الكارثة. كما وثق نشطاء عمليات الإنقاذ وما قام به مسعفون لإخراج المتضررين من تحت الأنقاض، خصوصا بسوريا.
وسط درجات حرارة تقترب من التجمد واصلت فرق الإنقاذ بالليل وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء العمل لانتشال المحاصرين تحت أنقاض المباني في جنوب تركيا وشمال سوريا، وبدأت فرق الإنقاذ والمساعدات من دول العالم في الوصول.
قضى أكثر من 20 ألف شخص جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا الاثنين، بحسب حصيلة رسمية جديدة. ويكافح عمال الإنقاذ على مدار الساعة منذ ذلك الحين، لكن مع مرور كل ساعة تتضاءل فرص العثور على ناجين تحت الأنقاض.
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