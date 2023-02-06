منكوبو الزلزال في سوريا.. متى تصل المساعدات؟

الحصيلة "قد تتضاعف".. قتلى زلزال تركيا وسوريا يتجاوز 30 ألفا

ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا الاثنين الماضي إلى أكثر من 33 ألفا. وفيما تشير أحدث الأرقام الواردة من سوريا أنّ حصيلة القتلى تقترب من أربعة آلاف، يخشى مراقبون أن يكون العدد أكبر من ذلك بكثير.