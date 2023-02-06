 منكوبو الزلزال في سوريا.. متى تصل المساعدات؟ | مسائية DW | DW | 14.02.2023

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مسائية DW

منكوبو الزلزال في سوريا.. متى تصل المساعدات؟

سكان مناطق الزلزال في شمال سوريا ينتظرون وصول المزيد من المساعدات وسط عراقيل محلية وإقليمية ودولية.. فكيف هو الوضع في المناطق المنكوبة بعد أسبوع من الكارثة؟ وكيف تتعامل المنظمات الأممية مع هذه التحديات؟

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12.02.2023 KAHRAMANMARAS, TURKIYE - FEBRUARY 12: An aerial view of collapsed buildings as search and rescue efforts continue after 7.7 and 7.6 magnitude earthquakes hit multiple provinces of Turkiye including Kahramanmaras on February 11, 2023. Early Monday morning, a strong 7.7 earthquake, centered in the Pazarcik district, jolted Kahramanmaras and strongly shook several provinces, including Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, and Kilis. Later, at 13.24 p.m. (1024GMT), a 7.6 magnitude quake centered in Kahramanmaras' Elbistan district struck the region. Turkiye declared 7 days of national mourning after deadly earthquakes in southern provinces. Mehmet Kaman / Anadolu Agency

الحصيلة "قد تتضاعف".. قتلى زلزال تركيا وسوريا يتجاوز 30 ألفا 12.02.2023

ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا الاثنين الماضي إلى أكثر من 33 ألفا. وفيما تشير أحدث الأرقام الواردة من سوريا أنّ حصيلة القتلى تقترب من أربعة آلاف، يخشى مراقبون أن يكون العدد أكبر من ذلك بكثير.

Muhammet Ruzgar, 5, is carried out by rescuers from the site of a damaged building, following an earthquake in Hatay, Turkey, February 7, 2023. REUTERS/Umit Bektas TPX IMAGES OF THE DAY

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07.02.2023+++ Earthquake victims in Iskenderun district of Hatay, one of the cities most affected by the earthquakes that hit Turkey, had a difficult night. People who could not enter their homes in the city where aftershocks continued, spent the night outside under the rainy cold weather and burned firewood on the streets to keep warm. While search and rescue operations with the participation of citizens continued under difficult conditions throughout the night, anxiety prevailed among those waiting for their relatives to be extracted from the rubble. Hatay, Turkey, February 7, 2023. At least 2,921 have died in Turkey, while Syria toll stands at 1,444; WHO says deaths could pass 20,000. Difficult conditions frustrate rescue efforts after Turkey and Syria earthquakes as toll reaches 4,300. Photo by Efekan Akyuz/Depo Photos/ABACAPRESS.COM

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07/02/2023 Civilians look for survivors under the rubble of collapsed buildings as Mesut Hancer (C, orange suit) holds the hand of his 15-year-old daughter Irmak, who died in the earthquake in Kahramanmaras, close to the quake's epicentre, the day after a 7.8-magnitude earthquake struck the country's southeast, on February 7, 2023. - Rescuers in Turkey and Syria braved frigid weather, aftershocks and collapsing buildings, as they dug for survivors buried by an earthquake that killed more than 5,000 people. Some of the heaviest devastation occurred near the quake's epicentre between Kahramanmaras and Gaziantep, a city of two million where entire blocks now lie in ruins under gathering snow. (Photo by Adem ALTAN / AFP)

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